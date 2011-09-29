- 2011年09月29日美国参议院最快可能于下周就针对中国汇率政策的法案进行投票。该法案由民主党参议员Sherrod Brown牵头提出，他指控中国政府非法、不公平地操纵人民币汇率。该法案将迫使美国商务部和财政部利用贸易法和国际机构对操纵汇率的国家采取
- 2011年09月29日到目前为止，尚未看到接受其评级的房地产开发商的利润率有任何大幅下降的现象。只有同一项目的平均售价持续下跌，开发商的利润率才有可能大幅下滑
- 2011年09月29日在谈应鹏看来，天定高速路之所以出现质量问题，“主要是施工管理中各个环节没有严格遵守施工工艺要求。”
- 2011年09月29日盘中沪指最深曾下探至2358.57点，再创近期新低
- 2011年09月29日陈水扁已成为岛内史上最赚钱的囚犯，他单靠给《壹周刊》写专栏就能月入8万元(新台币）。
- 2011年09月29日赛义夫27日现身电视荧屏。叙利亚“舆论”电视台当天播出这段据信录制于9月20日的视频。画面中，赛义夫手持自动步枪，身着军队制服，在一处未知地点向卡扎菲支持者讲话。
- 2011年09月29日近期业内流传一种说法，即一位年逾60岁的投资者因在参与期货交易时损失惨重，便将其开户的期货公司告上法庭，理由是期货公司未向其充分揭示风险，而最终法院宣判老人胜诉。因此，有多家期货公司拟拒绝年逾60岁以上投资者开户。
- 2011年09月29日10月份公开市场到期资金为3770亿元，较8、9月份小幅缩减，但之后11月份到期资金量大幅减少到1550亿元，预计10月份央行将通过短期回购的方式平滑后期到期资金。
- 2011年09月29日承德市全市范围又有41个小煤矿进入关闭名单，其中鹰手营子矿区25个，兴隆县8个，平泉县3个，承德县3个，宽城满族自治县1个，围场满族蒙古族自治县1个。
- 2011年09月29日“实际资金”并未逃离新兴市场，近期新兴市场国家货币大幅贬值是投资者对冲和交易平仓的结
- 2011年09月29日王健作为中国证券界元老之一，在深交所筹建和发展过程中，与一批证券市场的开拓者做了大量工作，为中国高层在经济以及证券市场发展的决策中发挥了智囊团、思想库的作用。
- 2011年09月29日虽然此次提价幅度较大，但目前主产区麦价大多仍高于提高后的托市收购价格，因此，此次提价消息对当前的市场影响相对有限
- 2011年09月29日2011年9月29日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3665元，在昨日对美元创出新高后，人民币今日小幅回落了42个基点，但仍在昨日突破的6.37的关口之上。
- 2011年09月29日在今年年底前，涉及公办、民办幼儿园的收费管理办法将出台。该办法对公办和民办幼儿园实行全覆盖，包括制定收费标准的依据和程序等，具体收费标准将由省级政府根据这一管理办法来制定。
- 2011年09月29日天宫一号是我国航天事业发展的里程碑，它不仅将开启中国的空间站时代，更将对整个航天产业起到巨大拉动作用。据悉，“十二五”期间，发射“百箭百星”、北斗导航工程、自主开展火星探测等一大批航天重大工程将陆续推进，中国航天产业
- 2011年09月29日国家统计局公布的数据显示，上半年农村居民人均现金收入3706元，同比增长20.4%，扣除价格因素，实际增长13.7%，增幅比城镇居民高6.1个百分点。
- 2011年09月29日农业部副部长陈晓华在国务院新闻办举行新闻发布会上，介绍当前农业和粮食生产等方面情况时表示，农产品价格总体可控，粮食价格稳中有升。
- 2011年09月29日香港交易所周四称，由于逼近香港的热带气旋纳沙(Nesat)带来狂风骤雨，迫使香港学校和很多公共交通系统关闭，该交易所周四将推迟股票和衍生品市场开盘时间。
- 2011年09月29日此次上海地铁事故是由故障引起的。关于故障的信息一直在滚动发布，追尾发生后，“第一时间难以确认就是追尾”，一直等到应急指挥中心做出“追尾”认定后，微博才发布消息。
- 2011年09月29日中国交通建设股份有限公司(简称：中国交通建设)上海首次公开募股(IPO)计划已获得监管机构的批准，使其规模人民币200亿元（约合31亿美元）的IPO计划又向前迈进了一步
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