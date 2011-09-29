- 2011年09月29日龙湖地产的吴亚军以家族财富420亿元荣膺“2011年中国女首富”。榜单显示，中国排名前十的女富豪中，有九名都是白手起家。
- 2011年09月29日近期，杠杆基金的“易涨”、“抗跌”表现再次成为疲软A股市场的一道靓丽风景线，杠杆基金上涨也加大了分级基金的整体溢价率，这一溢价率屡创新高
- 2011年09月29日短短数日之内，VIE事件上演了过山车般的场景，外资审查制度将VIE首次纳入监管，掀起互联网行业和 VC/PE业内海啸。VIE如若被禁，后果到底有多严重？VIE的生路究竟在何方？
- 2011年09月29日高管集体减持并不鲜见，9月份，法因数控（002270.SZ）的4名高管管彤、郭伯春、刘毅、李胜军出现集体减持，而且步调十分齐整
- 2011年09月29日沃尔玛在渝的其他7家门店及其正在收购的2家好又多超市亦存在同样的违法行为，59049公斤普通猪肉被冒充为绿色食品猪肉销售给了消费者。
- 2011年09月29日ChinaVenture投中集团分析认为，部分房企正试图通过多个领域的投资尝试，缓解严厉的调控政策给房企带来的销售压力，进而扭转房企资金周转紧张的现状
- 2011年09月29日科学家不能完全、预知对生物进行转基因改造，有可能导致何种突变而对环境和人造成危害。虽然实验非常成熟，但其对人类可能造成的影响，或许要在未来几代人后才显现。
- 2011年09月29日从2011年4月至今，温州共有29家企业的老板出逃，此外还有正得利鞋业的老板于9月27日跳楼。
- 2011年09月29日Sean Craig表示，只要欧洲国家和欧洲央行采取积极有效的政策应对，债务危机出现蔓延的几率就非常小。
- 2011年09月29日当前中国面临的通胀为三种类型皆存的综合性通胀，但中国绝不能再以上调存款准备金率控通胀。
- 2011年09月29日事故发生2天内，在事故没调查清楚之前我们不能接受采访
- 2011年09月29日普通债权组的投票结果好于预期，至此，重整计划草案获全部债权组通过
- 2011年09月29日萨亚里指出，伊朗军舰驶入亚丁湾和红海，以及潜艇进入红海的举动，令伊朗人民和其他伊斯兰教国家感到骄傲。他说，伊朗海军远航能力已经从35万平方公里提升到了2100万平方公里，实力与之前相比大大增强。
- 2011年09月29日9月27日，河南唐河县警方将出逃17年的犯罪嫌疑人康建林从广东澄海带回武昌，准备转乘警车回唐河。27日下午，5人在关山一家餐馆就餐，康建林趁民警吃饭时提出上厕所，意外地跳窗逃脱。
- 2011年09月29日目前信贷局面紧张，政府必须事不宜迟地放松政策，否则整个私营领域都会受到影响，某些地区已经出现不安定的迹象
- 2011年09月29日消息是由该校其它学生的父母向媒体透露的。他们都惊讶于朝鲜领导人的孙子会选择这间学校就读。而学校的官员则拒绝证实和否认媒体的报道，只是称这些媒体是“感觉论者”。
- 2011年09月29日万特家族的兵工厂曾用5万多名奴隶劳工为纳粹制造武器弹药，包括枪械、大炮等。冈瑟的孙子加百利・科万特说，对于科万特家族来说，忽略这段历史是错误的。
- 2011年09月29日Wind数据显示，国庆节前最后两个交易日有5只新股迎来解禁，其中3只为创业板上市股票，主板和中小板各有1只
- 2011年09月29日奥巴马政府执政以来，已分别于2009年12月和今年5月进行过两次“相互核对”非法移民扫荡专项行动，共逮捕4506名有犯罪记录、负案在逃以及重复非法进入美国的外国人。
- 2011年09月29日按照公司上市发行价计算，今年第三季度，券商直投平均投资回报率为2.39倍，继续呈现下降趋势
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富