- 2011年09月29日鲁比尼称，欧债危机所造成的后果，可能比2008年雷曼兄弟倒闭更加严重，大多数发达经济体都将再度进入衰退周期。
- 2011年09月29日由于我国现有的房屋产权70年的制度，“以房养老”难以推行
- 2011年09月29日自8月底以来，保荐机构陆续开出的核查意见表明，中小板和创业板上市公司内控主要存在8个方面的问题
- 2011年09月29日武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，“对于调整税收政策遏制高耗能、高排放产品出口，我建议取消高额度的出口退税制度。”
- 2011年09月29日白酒特别是高端白酒的涨价已经对居民消费价格(CPI)产生了影响，这一影响甚至超过了粮食和蛋类对于物价的影响。
- 2011年09月29日前8个月银行间债券市场累计发行债券5.1万亿元，同比减少26.1%
- 2011年09月29日欧元集团主席容克称不会扩大EFSF的规模，但将会采取最有效的方法使用该工具。
- 2011年09月29日国务院发展研究中心副主任卢中原在国新办召开的宏观经济形势通气会上表示，即便中国经济短期内出现回调，仍处于合理区间内。他表示，全年经济增速仍将达到9%以上。
- 2011年09月29日按此发行价格计算，中国水电IPO融资额为135亿元。按发行后总股本计算，发行价格对应市盈率为15倍
- 2011年09月29日截至今年7月末，银行业金融机构小企业贷款余额达9.85万亿元，是2008年的2.4倍，占全部企业贷款余额的28.9%。
- 2011年09月29日截至8月底，我国共有163家期货公司，净资本总额290亿元，比去年底增长15.31%，是2006年底的6.4倍
- 2011年09月29日分析认为，境外市场无法主导人民币汇率走势，目前人民币升值预期未改，不要轻易看空人民币。
- 2011年09月29日4月迄今，奥巴马共举办48场募款活动，募集资金超5000万美元。加上网上小额捐款，以"掏腰包"支持奥巴马的捐款人已突破百万。
- 2011年09月29日在宣布将联创光电持股摒除在外、仅收购厦门宏发部分股权后，备受外界关注的*ST力阳资产重组一事如今再现“另类”运作手法
- 2011年09月29日《外资“看空”人民币 升值格局未逆转》等九则
- 2011年09月29日银行理财师仍然提醒投资者，除了日常需要使用的资金，在假期提前规划好理财投资，将能有效提升资金使用率。
- 2011年09月29日湖南邵阳市隆回县高坪镇“弃婴”事件调查结果公布，调查称没有发现买卖行为。12名相关责任人员受党纪处分
- 2011年09月29日周三美股高开，盘中道指最高曾上涨超过126点，但在欧盟关于债务危机解决方案存在重大分歧的消息传出之后，美股转跌。
- 2011年09月29日巴克莱资本(Barclays Capital)驻香港大中华区交易主管Patrick Law就对英国金融时报说：随着全球越来越普遍地使用人民币，它可能会成为一种避险货币
- 2011年09月29日8月份，银行间市场债券发行量有所增加，短期债券发行比重下降；银行间市场同业拆借和债券回购量均有所增加，货币市场整体利率水平较上月有较大幅度下降
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