中国货轮在伊朗南部海域遭海盗劫持 2012年04月06日

温州一对兄妹集资诈骗逾一亿元被判死缓 2012年04月06日 法庭查明，被告人王彩平，女，1982年出生，温州市龙湾区人。自2009年开始，被告人王彩平伙同其兄王光林(在逃)以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义，以支付高额利息为诱饵，向他人借款