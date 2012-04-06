- 2012年04月06日
- 2012年04月06日法庭查明，被告人王彩平，女，1982年出生，温州市龙湾区人。自2009年开始，被告人王彩平伙同其兄王光林(在逃)以购买厂房、购置房产、开担保公司的名义，以支付高额利息为诱饵，向他人借款
- 2012年04月06日“国家管不了那么多公立医院，却又说是公立的，所以这是一个很虚伪的现象。迫使医生去开大处方。”杨燕绥认为，现在70%的医疗保险基金被医院拿去，致使医生工资难以保障，有悖于企业、个人投保意愿。
- 2012年04月06日本次高层人士调整已尘埃落定。
- 2012年04月06日当前山东樱桃的批发价在每斤80元至120元不等，而去年同期价格为50元至70元/斤，同比上涨53.84%，目前日均上市量750斤。
- 2012年04月06日链家地产的统计也显示，今年一季度全市平均租金已达3550元，3月以来，本市租赁成交量出现明显的回落。
- 2012年04月06日虾夷扇贝占据70%左右的细分市场份额，差异化形象已经确立，价格稳定中升，海参产品以品质差异化为支撑，价格稳定，鲍鱼一季度销量则较小。
- 2012年04月06日目前保费增长受制于两大因素：一是个险代理人成本上升而产能提升放缓；二是尚未找到明显策略规避银行保险的监管政策，从而造成目前保费增速出现停滞或下滑。
- 2012年04月06日对于银行收费问题，银监会将明确政策规章、推动公开透明、引入社会监督
- 2012年04月06日年度分红是再融资审核流程中的重点
- 2012年04月06日在杠杆作用下，分级股基和分级债基的进取份额，业绩表现更是冰火两重天
- 2012年04月06日保监会称， 一些财险公司将业务政策由效益导向调整为规模导向，为冲规模，恶意开展不正当竞争甚至恶意诋毁同业，对保险资源进行破坏性开发，严重扰乱了市场秩序
- 2012年04月06日3月份人民银行虽低调但显著放松了信贷控制
- 2012年04月06日银监会称，将要求银行遵循价格浮动授权清晰的原则，对于浮动收费项目，由法人总部明确价格浮动范围和对分支机构的授权，分支机构只能按照授权在浮动区间内合理收费。
- 2012年04月06日经济软着陆应是大概率事件，宏观政策逆周期操作仍然可期，结构可能改善。
- 2012年04月06日未来经济发展压力更大，人民币升值速度会比去年大大降低，已经不用太在意热钱流入了。
- 2012年04月06日关于网民质疑华池县超标配置越野车辆，该车（甘O31988）系县政府临时借用长庆巨力公司越野车
- 2012年04月06日银监会要求，对于3月1日以后出现的附加不合理贷款条件问题，对于4月1日以后出现的收取不合理费用问题，各级监管派出机构要按照属地执法原则，发现一起、处理一起，绝不可下不为例、绝不可从轻处罚、绝不可宽容迁就
- 2012年04月06日由于目前暂无外资公司在中国直接拿到独立的成品油批发牌照，“外资公司的中国加油站在一定程度上会为油源所困。”
- 2012年04月06日随着一步到位的房价上涨，炒房暴利时代已经过去。
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