武汉地铁招标事件资源管理者涉嫌受贿被批捕 2012年04月06日 武汉地铁广告资源管理运营公司资源部经理邓宏武因涉嫌收受贿赂、滥用职权，5日经湖北省人民检察院批准逮捕。同时，投标方有三人涉嫌犯罪已被立案侦查

全国有30个省区市将旅游业定位为支柱产业 2012年04月06日 国家旅游局副局长王志发说，截至去年底，共有30个省区市将旅游业定位为支柱产业、主导产业、先导产业或龙头产业。