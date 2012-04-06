- 2012年04月06日随着一步到位的房价上涨，炒房暴利时代已经过去。
- 2012年04月06日银监会将建立投诉举报回应机制。各家银行和各地银监局都要设立并公布投诉举报电话，并建立相应的投诉举报回应机制，对广大消费者的诉求做到件件有回音、事事有答复。
- 2012年04月06日武汉地铁广告资源管理运营公司资源部经理邓宏武因涉嫌收受贿赂、滥用职权，5日经湖北省人民检察院批准逮捕。同时，投标方有三人涉嫌犯罪已被立案侦查
- 2012年04月06日实领月工资也从2003年12月的684.62元，涨至2012年1月的2319.40元。
- 2012年04月06日中国已超越美国成为世界风电装机容量最大的国家，但由于风电联网程度不够，中国风电装机容量仍有很大一部分被闲置
- 2012年04月06日国家旅游局副局长王志发说，截至去年底，共有30个省区市将旅游业定位为支柱产业、主导产业、先导产业或龙头产业。
- 2012年04月06日银行监管一部负责人杨家才主任称：对于银行附加不合理贷款条件、收取不合理费用问题。银监会高度重视，部署了专项治理活动，并成立专项工作班子，目前工作进展顺利
- 2012年04月06日居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款利率将根据风险原则，合理调整至基准利率之内。目前这一政策已在安徽省部分银行网点开始实施。
- 2012年04月06日中国今年的经济增速可能放缓至8.0%-8.5%，而与此同时，政府不能忽视通胀威胁。
- 2012年04月06日该指引明确了基金管理公司开展交易所交易基金（ETF）业务应具备的人员和系统配置，要求基金管理公司加强相应的内控制度建设，重点规范了交易所交易基金运作流程和风险防范措施
- 2012年04月06日一方面场外市场不是以融资为主要目的的市场;另一方面，场外市场活跃度远不及场内市场;再有，场外市场与场内市场投资者群体不尽相同
- 2012年04月06日稍早前，嘉汉林业宣布，安永会计师事务所已辞去该公司的审计职务。
- 2012年04月06日除已办理建设项目选址意见书的项目外，暂停新的经适房项目选址，并将保障房建设重点转移到公租房。
- 2012年04月06日经胡主席和中央军委批准，成立全军审计工作领导小组，这是胡主席和中央军委从形势发展和战略全局出发作出的重要决策，是对军队审计工作领导力量、领导方式、领导职能的全面深化、拓展和加强，有利于强化党管审计的原则
- 2012年04月06日许家印、朱孟依、王健林名列三甲，巧合的是，三位都主要从事房地产行业。
- 2012年04月06日提示风险主要针对三类上市公司：一是持续经营能力可能存在问题的上市公司；二是正在实施重组的上市公司；三是可能涉嫌隐瞒关联方关系及其交易的上市公司
- 2012年04月06日铁道部在12306网站发布重要公告，强调12306网站是直接销售中国铁路火车票的唯一专业网站
- 2012年04月06日铁道部在其官方网站发布公告称，铁路部门没有授权或委托任何其他网站开展火车票发售或代购业务，www.12306.cn是直接销售中国铁路火车票的唯一专业网站。公告称，旅客在www.12306.cn之外的其他网站订购火车票，其身份信息和资金安全
- 2012年04月06日香港中原地产代理有限公司发布的最新研究报告，反映香港楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报101．17点，创1997年后新高
- 2012年04月06日已办理退税的被盗抢车船失而复得的，纳税人应当从公安机关出具相关证明的当月起计算缴纳车船税
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