- 2012年04月06日截止收盘，沪指报2306.55点，涨4.31点，涨幅0.19%，成交688.6亿元；深成指报9786.19点，涨77.16点，涨幅0.79%，成交607.3亿元。本周沪指涨1.9%，是连续四周阴线后首次收阳，因只有两个交易日，成交量较上周大幅萎缩50%
- 2012年04月06日经济学家关焯照指出，楼市在3月份畅旺，但近期市场成交缩减，楼价仍然上升，已呈现泡沫。他预计，未来CCL最多上升数点，CCL会再度跌破100点水平
- 2012年04月06日函件明确，为确保燕窝食用安全，卫生部组织开展了食用燕窝亚硝酸盐风险评估，规定食用燕窝亚硝酸盐临时管理限量值为30毫克/千克
- 2012年04月06日生猪定点屠宰资格审核清理已进入攻坚阶段，各地商务部门要加强抽查和督察，现场抽查不得低于规定比例，做好打击私屠滥宰专项治理，净化屠宰环境
- 2012年04月06日昨日凌晨1时许，河南省周口市郸城商贸城东门附近一夜市摊商贩听到“砰”的一声脆响。有商贩称，那声脆响是枪声，开枪人是个官员的儿子。别人一躲，卖羊肉串的老五被打中头，当时就不行了
- 2012年04月06日无论是股票型、混合型、债券型或是封闭式基金，股票仓位越高，其跌幅越大
- 2012年04月06日科新机电发布澄清公告
- 2012年04月06日在1-2月份社会消费品零售总额同比增速意外下降后，家电、汽车等消费品增速有所恢复，再加上消费者信心上升且去年基数较低等原因，将共同推动该项指标反弹
- 2012年04月06日在经济需求放缓、房地产投资下滑、工业企业去库存等因素影响下，且受制于天气因素和银行放贷意愿，投资增速继续下滑
- 2012年04月06日1-2月工业低增长主要由于恶劣的天气、工业去库存及出口增长下降。伴随天气改善、政策宽松，3月工业活动将有所提高
- 2012年04月06日据悉，网易资本将主要投资中早期的互联网企业，主要办公地点在北京海淀清华科技园
- 2012年04月06日北京能量影视传播股份有限公司正在排队IPO，公司的“拳头产品”包括了《鲁豫有约——说出你的故事》、《壹周立波秀》等电视栏目。
- 2012年04月06日保利地产2011年末存货增加至1521亿元，相比年初大幅提高38.41%。同年，保利地产实现销售金额732.42亿元，存货约相当于2年的销售量。而万科存货达2083亿元，同比2010年的1333亿元增长56%。公司2011年结算收入706.5亿元，存货约相当于
- 2012年04月06日ECN Trade认为数据公布之后，市场内的投资者有三天的时间来消化非农数据，所以三天之后市场可能会更加理性。走势方向会更加明朗，这对交易者来说也是一件好事。
- 2012年04月06日飞鹤国际宣布，据飞鹤国际与红杉资本之间的对赌协议，飞鹤将在2012年4月30日之前从红杉资本中国基金及其部分附属机构回购最后一批65.625万股股份，支付最终剩余的1630万美元。
- 2012年04月06日河南高院制定并向全省法院下发了《终身追究办法》，这标志着“谁用权，谁就要负责一辈子”的错案责任追究终身制度在河南法院的正式确立
- 2012年04月06日这艘“鬼船”上携带了数千加仑柴油，但美国海岸警卫队称，击沉它不会对环境造成影响。一名发言人说：“这艘船距离海岸线足够远，即使燃料发生泄漏，也会在到达海岸附近敏感区前消散。”
- 2012年04月06日恒大地产集团董事局主席许家印、珠江投资董事局主席朱孟依、大连万达集团董事长王健林分别以3.9亿元、3亿元、2.3亿元的现金捐款总额名列三甲
- 2012年04月06日台湾每年有40多万人到美国访问，“他们对于采购都非常擅长，这方面有助双方贸易条件的改善。”
- 2012年04月06日对举报违法制售、使用食品非法添加物，以及生产假冒伪劣食品的地下“黑窝点”、“黑作坊”、生产经营单位的内部举报人员，适当提高奖励额度
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