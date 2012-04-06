香港中原地产报告显示香港楼价创1997年后新高 2012年04月06日 经济学家关焯照指出，楼市在3月份畅旺，但近期市场成交缩减，楼价仍然上升，已呈现泡沫。他预计，未来CCL最多上升数点，CCL会再度跌破100点水平