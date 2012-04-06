- 2012年04月06日仅用3月26日一天便核准并发放了营业执照，太子奶集团由外资企业变更为内资企业，登记权限也由省工商局迁入市工商局。
- 2012年04月06日截止午间收盘，沪指报2302.18点，跌0.06%，跌幅0.00%，成交量406.9亿元。深成指报9753.72点，涨44.69点，涨幅0.46%，成交量359.5亿元
- 2012年04月06日
- 2012年04月06日对比其他厂商推出的智能电视来看，42寸联想智能电视的售价相对高一些，其他厂商的产品价位多在5000元左右。
- 2012年04月06日今年一季度，纳入统计范围的196只债券型基金平均回报率为1.67%，首尾相差7.62个百分点，与去年同期-0.26%收益率相比，提升了1.93个百分点
- 2012年04月06日2012年4月5日，龙湖集团（00960.HK）公布与九家本地及国际银行签订一项港币24.3亿等值的三年期银团贷款。此次银团原定融资计划20亿港元，最终超额完成
- 2012年04月06日今年1-3月，万科累计实现销售面积300.9万平方米，销售金额310.7亿元。在去年同期，万科第一季度实现销售面积303.8万平方米，销售金额355.1亿元。
- 2012年04月06日小镇买家将接手这里的一家加油站、一间便利店、一座1905年修建的校舍、一间小木屋、一座车库和一套3居室住宅
- 2012年04月06日酒鬼酒（000799.SZ）4月5日晚间发布业绩预增公告，预计2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润约1.1亿—1.2亿元，同比增长约430%-470%，实现基本每股收益约0.34—0.37元
- 2012年04月06日美国曼哈顿地区法官说，25年刑期对布特来说恰当而充足，因为没有足够证据证明他被指控的犯有恐怖主义罪行。此前美国检方要求判处其终身监禁。布特否认对他的所有指控
- 2012年04月06日双汇发展（000895.SZ）4月5日晚间发布公告称，公司重大资产重组事宜获得证监会并购重组审核委员会有条件通过，公司股票将于4月6日复牌
- 2012年04月06日3月进出口同比增速的均值较2月有显著回落，这里有去年同期基数较高的因素影响，从量上看，随着外贸企业生产能力的恢复，进出口额较上月还会有所改善。
- 2012年04月06日近期，国家上调国内成品油价格，要做好出租车、农村客运等行业预拨补贴资金的发放工作
- 2012年04月06日巴西尚未决定支持谁出任未来世界银行行长，巴方将就此问题同其他金砖国家进行协商，以谋求一位共同支持的候选人
- 2012年04月06日据参与制定《深圳市住房建设规划2012年度实施计划》的专家称，此规划提出的“豪宅税收改革”属于探讨和研究层面，推进其改革是方向，但深圳并没有自主开展税制改革的权力，深圳豪宅税改更不会在2012年度实施。
- 2012年04月06日
- 2012年04月06日2012年一季度，汇金和险资再度大额增持，其中汇金增持力度甚至已超过去年。历来注重风险控制的险资继去年第四季度抄底后，也在今年一季度再度大举增持工商银行
- 2012年04月06日考虑到近期食品价格所表现出的韧性，以及“翘尾”因素的小幅走高，预测CPI同比数字在3、4月会与2月的3.2%差不多，不再大幅下降。
- 2012年04月06日调查显示，3月新增人民币贷款额预期最高值为9300亿元，最低值为6000亿元，预期中值为7800亿元；3月末，M1同比增速最高值为8.6%，最低值为3%，预期中值为5%；M2同比增速最高值为19.3%，最低值为12%，预期中值为12.9%。
- 2012年04月06日对于迈克尔·乔丹和乔丹体育均没有对上述具体金额做出正面回应。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富