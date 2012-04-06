中央财政加大2012年成品油价格改革财政补贴力度 2012年04月06日 近期，国家上调国内成品油价格，要做好出租车、农村客运等行业预拨补贴资金的发放工作

巴西将同其他金砖国家协商世行行长人选 2012年04月06日 巴西尚未决定支持谁出任未来世界银行行长，巴方将就此问题同其他金砖国家进行协商，以谋求一位共同支持的候选人