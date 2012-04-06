- 2012年04月06日实德集团的一份内部文件，证实了徐明失踪的传闻。文件中称，自从3月14号与徐明失去联系后，集团已向大连市委市政府进行了书面报告。
- 2012年04月06日本次庭审过程不会公开，并已通知厦门当地传媒记者不得进场，但据知有包括中央人民广播电台等在内的4家媒体获准从北京派记者前往旁听
- 2012年04月06日报告建议，政府有关部门通过结构性减税政策和支持中小金融机构的发展推动劳动密集型产业的发展，增强经济增长对劳动力的吸收能力。
- 2012年04月06日成都银行已于上周五正式向中国证监会递交IPO申请，至此目前排队等待上市的商业银行数量增至15家。
- 2012年04月06日多位知情人士透露，中国证监会副主席姚刚日前在上海表示，5%以下的基金业股权激励或员工持股可能会放开
- 2012年04月06日2010年2月3日，梁小姐存在中国建行75万存款被郑州一家房地产营销策划有限公司使用POS机连续刷卡150笔刷走(每笔5000元)，两年多来，建设银行均以储户泄露密码为由拒绝赔偿, 且一审法院也判储户败诉
- 2012年04月06日参加南京市企业职工基本养老保险，并在2011年12月31日前按规定办理了退休、退职和领取定期生活费手续的人员，其基本养老金将自今年元月起进行上调，本月15日到位。
- 2012年04月06日新能源汽车发展的路线目前大家已普遍认同要先走混合动力、再走纯电动、最后过渡到燃料电池。
- 2012年04月06日根据相关规定，目前信托公司可以从事以套期保值、套利和投资为目的的股指期货交易，在投资比例上将同基金参与股指期货相关规定一致
- 2012年04月06日自主品牌的发展作为汽车产业的重要战略之一，会受到规划的重大扶持，产业在培育的过程中会出现几大龙头企业，起到表率作用并带动整个产业的发展。
- 2012年04月06日结算面积增加，保利四季度营收创新高。全年净利增33%，拟10转2派2.15元。
- 2012年04月06日厦门国际银行已获准通过引进新投资者进行增资扩股，并从中外合资银行改制为中资性质的城市商业银行，从有限责任公司改制为股份有限公司。此次引资将发行约9.35亿新股
- 2012年04月06日多名当事人证实，确有此事发生。漯河市公安局回应称，“领导高度重视，警方已立案，目前正在侦破中”。漯河市委宣传部也证实了“警方立案”的消息，同时表示漯河市房管局内部也开始着手进行调查
- 2012年04月06日比利时德克夏银行5日宣布，将以7.3亿欧元（约合9.6亿美元）的价格出售旗下的德克夏卢森堡国际银行
- 2012年04月06日2012年4月6日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3072元，较上一交易日报的6.3035，下降37个基点。
- 2012年04月06日今日两市双双低开，沪指报2299.05点，跌3.19点，跌幅0.14%；深成指报9704.88点，跌4.15点，跌幅0.04%
- 2012年04月06日
- 2012年04月06日正在设计的试点企业发行推荐书中，发行人须为试点区域的、最近一年末净资产不低于2000万元的非上市公司，发债后企业资产负债率不得超过75%，发行利率最高不超过同期限银行贷款利率的三倍
- 2012年04月06日
- 2012年04月06日开发商应该通过合理的规划、协调，降低开发成本，同时也应该认清形势，适当让利，以保证市场的平稳健康。任何试图以降低品质、降低安全性保证利润的短视行为，都是不可取的。
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