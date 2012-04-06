昆明一储户75万存款被盗刷 起诉中国建行 2012年04月06日 2010年2月3日，梁小姐存在中国建行75万存款被郑州一家房地产营销策划有限公司使用POS机连续刷卡150笔刷走(每笔5000元)，两年多来，建设银行均以储户泄露密码为由拒绝赔偿, 且一审法院也判储户败诉