- 2011年09月28日有工作人员表示，每天都有小猪感冒生病拉肚子。我们都要看病情给它们吃药打针，治疗的费用在5000元左右每天
- 2011年09月28日后该大队领导立即指派法律骨干进行走访调查，寻找目击证人，证实小刘确属见义勇为。听了目击证人的证言，老大爷的亲属向小刘道歉，退还了医药费
- 2011年09月28日衍生品交易将按0.01%课税。欧盟委员会建议从2014年1月份起实施这项措施。欧盟委员会表示，新税可能带来570亿欧元的收入，其中一部分将用于增加欧盟预算。
- 2011年09月28日“若小安1”微博的撰写者为林某某，男，1980年出生，已婚，育有一子，现任浙江省某文化传媒公司一刊物主编。
- 2011年09月28日根据公告，本次重大资产重组后，＊ST白猫原有业务全部置出，主营业务变更为报刊广告、发行、印刷和新媒体经营等业务，其中，基于报刊及新媒体平台的广告业务收入将成为上市公司主要的收入来源
- 2011年09月28日当天设备突然失电，致使运营信号中断，地铁10号线行车作业人员即采取人工调度行车方式，但是有关人员未能严格执行相关管理规定，导致事故发生
- 2011年09月28日多位知情人士对《财经》记者表示，对于李成云“涉嫌违纪”将被免职的消息，早有耳闻，而正式提议将其免职的文件，也在9月27日之前即已流布
- 2011年09月28日美国人目前对政府缺乏信心，正是民众认为国会和总统奥巴马没有作为的时刻。奥巴马的民调今年夏天以来不断下跌，他近日不断呼吁国会尽快批准他的就业法案
- 2011年09月28日奥巴马未来2个月还有19场募款活动要跑，但共和党连候选人都无法产生，面对美国财政赤字求助无门，共和党批评奥巴马，只会选举不会治国
- 2011年09月28日当地时间26日早上，美国哈佛大学网站遭到黑客入侵，网页上出现叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)身着军装的照片，以及指控美国政府企图颠覆叙利亚政权的言论，同时不忘威胁将发动报复行动
- 2011年09月28日温州25家银行集体发出联合倡议，表示将以扶持企业为己任，全力支持温州中小企业应对当前困难的经济形势，与企业同舟共济，共度难关
- 2011年09月28日自2006年墨西哥总统卡尔德隆发动对毒品集团的军事打击以来，毒品暴力事件频发，至今已造约超过4万人死亡
- 2011年09月28日基地组织在文章中称，“伊朗总统及其政府认为美国，而非基地组织策划了9/11事件。我们不禁要问，伊朗如何能够不顾逻辑和确凿的证据，发表如此荒谬的言论？”
- 2011年09月28日从9月21日至9月27日的这一周时间，绿城中国的股票市值下跌近30%
- 2011年09月28日绿城董事会已致函澄清并否认了这一消息
- 2011年09月28日浙江全省地方政府性债务余额5800多亿元，“债务风险总体可控”。
- 2011年09月28日环保部门与铁道部门的博弈，将成为检验环保执法的权威和依法行政的成色，以及检验科学发展观在一些部门和领域的落实情况的一块“试金石”
- 2011年09月28日全球知名投资银行经理、私募基金总裁27日在纽约举行论坛。与会专家普遍认为，目前欧洲债务危机是世界经济面临的主要威胁，此外，危机中深受拖累的欧洲银行因为流动性吃紧而收紧信贷
- 2011年09月28日法国总理菲永27日在接受法国国民议会质询时说，如果德国议会按计划于29日批准对欧洲金融稳定工具的改革法案，法国将出台新建议，抑制针对欧元的市场投机行为，应对欧债危机
- 2011年09月28日中国的财政管理制度尚不完善且缺乏透明度和问责制，在这种环境下，地方政府的财政纪律往往会比较松散；在中央政府大力刺激经济、地方政府冒险参与盈利性商业活动的情况下，这种现象就更为突出
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