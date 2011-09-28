奥巴马连任募款或突破10亿美元 2011年09月28日 奥巴马未来2个月还有19场募款活动要跑，但共和党连候选人都无法产生，面对美国财政赤字求助无门，共和党批评奥巴马，只会选举不会治国

哈佛网站被黑 现叙利亚总统照片及威胁美国言论 2011年09月28日 当地时间26日早上，美国哈佛大学网站遭到黑客入侵，网页上出现叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)身着军装的照片，以及指控美国政府企图颠覆叙利亚政权的言论，同时不忘威胁将发动报复行动

墨西哥贩毒集团制造网络恐惧 虐杀事件频发 2011年09月28日 自2006年墨西哥总统卡尔德隆发动对毒品集团的军事打击以来，毒品暴力事件频发，至今已造约超过4万人死亡

基地组织不满伊朗911阴谋论 要求其停止散播谎言 2011年09月28日 基地组织在文章中称，“伊朗总统及其政府认为美国，而非基地组织策划了9/11事件。我们不禁要问，伊朗如何能够不顾逻辑和确凿的证据，发表如此荒谬的言论？”

绿城否认有退市考虑及打算 2011年09月28日 《财经》综合报道 绿城董事会已致函澄清并否认了这一消息

欧债危机导致银行信贷收紧和私募投资收缩 2011年09月28日 全球知名投资银行经理、私募基金总裁27日在纽约举行论坛。与会专家普遍认为，目前欧洲债务危机是世界经济面临的主要威胁，此外，危机中深受拖累的欧洲银行因为流动性吃紧而收紧信贷