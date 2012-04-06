- 2012年04月06日持续报道关注的武汉地铁招标事件终于揭开背后的部分黑幕：30万元贿赂换来近3亿元低价中标。记者昨天获悉，4月5日，经武汉市人民检察院提请批捕，湖北省人民检察院以涉嫌受贿罪对武汉地铁运营公司资源部经理邓宏武作出批准逮捕决定。
- 2012年04月06日马英九夫妇申报存款7372万元，若加上两人名下的有价证券、长期购买的终身寿险，以及位于大台北地区的五笔土地、四笔建物，两人可说都已是“亿万富翁”
- 2012年04月06日成都银行拟在上海证券交易所公开发行不超过8亿股人民币普通股，募集资金将用于补充资本金，增强持续发展能力
- 2012年04月06日主城区今年计划开工1280万平方米，分布在沙坪坝区大学城、渝北区空港新城、北碚区歇马、大渡口区跳蹬等13个片区。远郊区县（自治县）的规划开工面积则为40万平方米，分布在万州、合川等15个区县（自治县）。
- 2012年04月06日向民间资本开放村镇银行市场准入中也存在风险。最容易发生的就是由于出现“脚踏两条船”而带来的严重金融风险
- 2012年04月06日汤臣倍健昨天一度跌停，收市下跌4.78元，跌幅达8.48%，换手率14.5%。交易所公开信息显示，汤臣倍健昨日有两个机构席位卖出，交易金额分别为40841812元、18390482元，还有厦门证券、华泰证券、国泰君安证券营业部共卖出116473126元
- 2012年04月06日专业人士认为，券商研报之所以频频引发争议，其主要原因在于研报的服务对象发生“错位”，解决这一问题的关键，在于架起券商研究机构与不同投资者之间的“适用性桥梁”，而投资顾问服务则有望成为充当“桥梁”的重要作用
- 2012年04月06日证监会处级以上干部大范围在“权力部门”与“非权力部门”对调的框架下，轮岗人选已经初步敲定，焦点之一的发行部即将迎来几位新同志
- 2012年04月06日有关部门负责人严厉批评部分保险公司“大干快上”，制定高费用激励政策冲规模、争速度、保份额，倒逼分支机构为完成上级公司下达的任务和考核指标，不惜采取违法违规手段，恶意开展不正当竞争
- 2012年04月06日近日，中新药业（600329.SH）2011年报中称，公司关联方天津市中药饮片厂有限公司（以下简称，中饮公司）的一笔1684万元欠款时间超过3年，全额计提坏账准备。目前，中饮公司仍处于正常经营状态
- 2012年04月06日“光明星3号”是用于科学技术发展的和平性质的卫星，对该卫星发射进行拦截就是“战争行为”，只能招致破坏性后果。
- 2012年04月06日汇丰中国首席经济学家屈宏斌表示，由于经济增速面临着下行的风险，预计中国央行可能采取定量宽松的政策，包括通过公开市场操作向市场注入资金，以及在今年上半年再次降低存款准备金率至少100个基点。降息可能成为第二步措施。
- 2012年04月06日上海银行发布公告称，拟于4月20日召开股东大会，审议该行H股上市有关方案。该行发布的公告显示，该行拟在H股申请首次公开发行股份，并将IPO时间有效期延长一年
- 2012年04月06日国内业务相似的上市公司业绩增长率普遍好于启明星辰，一般是其2倍甚至更高。但2010年、2011年启明星辰应收账款与营业总收入的比值却约是同行的2倍
- 2012年04月06日花生油系列：“金龙鱼”上调19元-33元，涨幅为7%－9%；“福临门”上调19元-33元，涨幅8.1%－8.9%
- 2012年04月06日2011年，国内食用油总供给量为2865.1万吨， 其中国产油料只有434.8万吨。对外依存度不断增加。
- 2012年04月06日人民网股份有限公司(人民网，上海证券交易所代码：603000)主承销商中信证券推荐的人民网价格区间为17.2元/股～19.2元/股
- 2012年04月06日4月5日，刚刚戴帽不足半月的*ST大成（600882.SH），一开市就再次因股价连续三日触及跌幅限制而遭停牌一小时，该股随即发布了近一周来的第二次股价异动公告
- 2012年04月06日接近国有大行的人士透露，截至3月末，工农中建四大行3月新增人民币贷款2946亿元，而在月初前11天，四大行全部新增贷款还不足200亿
- 2012年04月06日高晓松认为新法明显偏袒互联网、严重损害创作者个人权益。高晓松称一首新歌在三个月内是难以家喻户晓的，在这时就可以不经版权人许可翻唱翻录，和一首歌红了几年你再去翻唱翻录性质完全不同，这是赤裸裸的鼓励互联网盗版行径。
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