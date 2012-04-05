奥巴马签署法案 放松对创业企业和小企业金融监管 2012年04月06日 年收入低于10亿美元的企业在首次公开发行股票后的五年内可以不用公开财务信息。法律还规定，创业企业和小企业可以通过“大众融资”方式每年最多筹集100万美元，大众融资是指企业通过网络平台将少量股票卖给个人投资者

3月中旬以来部分叶类菜价格降速较快 2012年04月06日 近日当地天气持续晴好，叶类菜价格下降明显。与3月15日相比，4月5日，菠菜、油菜、生菜全国日均价降幅均在15%-30%之间。不过，这三种叶类菜价格仍然明显高于去年同期，4月5日的价格同比涨幅在25%-50%之间。

日本国民新党宣布解除该党党首职务 2012年04月06日 该党国会议员大会当天决定解除龟井静香和龟井亚纪子的职务，由自见任新代表，滨田和幸任政调会长。但龟井对日本媒体说，他被解除职务的决定是无效的

空客第一架A350超宽体飞机开始总装 2012年04月06日 A350超宽体系列飞机由三款机型组成，在典型三级客舱布局下座位数介于270到350之间，最大航程约1．54万公里

叙利亚要求安南获得叙反对派同意停火的书面保证 2012年04月06日 这位不愿意透露姓名的高级官员在一份书面声明中说：“叙利亚政府承诺执行安南计划，条件是另一方承诺同意停火。”她说：“对联合国特使来说，4月10日将是一个巨大的挑战，因为另一方到现在为止并没有承诺停火。”