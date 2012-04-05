- 2012年04月06日年收入低于10亿美元的企业在首次公开发行股票后的五年内可以不用公开财务信息。法律还规定，创业企业和小企业可以通过“大众融资”方式每年最多筹集100万美元，大众融资是指企业通过网络平台将少量股票卖给个人投资者
- 2012年04月06日猪肉价格连续九周回落，比前一周下降1.7%，比1月下旬下降11.5%，上海、北京和天津价格比1月下旬分别下降23.7%、22.6%和14.8%。
- 2012年04月06日英国央行自2009年3月起一直将基准利率维持在0．5％的历史低点，并开始实行量化宽松政策，通过购买资产向本国经济注入流动性
- 2012年04月06日近日当地天气持续晴好，叶类菜价格下降明显。与3月15日相比，4月5日，菠菜、油菜、生菜全国日均价降幅均在15%-30%之间。不过，这三种叶类菜价格仍然明显高于去年同期，4月5日的价格同比涨幅在25%-50%之间。
- 2012年04月06日该党国会议员大会当天决定解除龟井静香和龟井亚纪子的职务，由自见任新代表，滨田和幸任政调会长。但龟井对日本媒体说，他被解除职务的决定是无效的
- 2012年04月06日A350超宽体系列飞机由三款机型组成，在典型三级客舱布局下座位数介于270到350之间，最大航程约1．54万公里
- 2012年04月06日自今年2月23日在辽宁鞍山作案始，到4月1日被捕，不到40天的时间里，张海军先后在全国13个城市里流窜作案，在每个城市都至少入室抢劫一起，有的受害人还被强奸，有的被他捅成重伤
- 2012年04月06日3月份汇丰中国服务业采购经理人指数（PMI）为53.3%，较2月份回落0.6个百分点。其中，就业增速为38个月以来最低，但经营信心升至11个月来高点。
- 2012年04月06日新三板将在北京将设独立交易所，目前证监会已经与北京市政府签署了相关协议。同时新三板制度改革最快可能在6月落实，今年三季度有可能会实现扩容。同时，证券公司柜台交易市场的建设也在同步推进，目前正在完善相关方案
- 2012年04月06日交通银行展望报告表示，预计2012年一季度GDP增速为8.4%。中金公司也将一季度GDP同比增速预测数据从8.7%下调至8.5%。专家建议调控政策应继续以稳增长为主。
- 2012年04月06日截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌14.61点，收报13,060.14点，跌幅为0.11%；纳斯达克综合指数上涨12.41点，收报3,080.50点，涨幅为0.40%；标准普尔500指数下跌0.88点，收报1,398.08点，跌幅为0.06%
- 2012年04月06日因为人口的集中降低了成本，亚洲和非洲城市人口这一前所未有的增长将为亚非地区提供教育和公共服务方面的新机遇。但同时，城市的就业、居住、能源和基础设施将在减缓城市贫困、贫民区扩大和城市环境恶化等方面面临更大的挑战
- 2012年04月06日这位不愿意透露姓名的高级官员在一份书面声明中说：“叙利亚政府承诺执行安南计划，条件是另一方承诺同意停火。”她说：“对联合国特使来说，4月10日将是一个巨大的挑战，因为另一方到现在为止并没有承诺停火。”
- 2012年04月06日
- 2012年04月06日通知指出，今年起四年内，部分科普单位将享受进口自用影视作品免征进口关税等数项税收优惠政策。近年来，我国出台多个涉及文化产业政策性文件，在财税、金融、准入、土地等多方面优惠，扶持文化产业发展。
- 2012年04月06日此次公布的6名恐怖活动人员均系“东伊运”恐怖活动组织的骨干成员，均曾参与组织、策划和实施了针对中国境内外目标的各种恐怖活动。其中，有的领导恐怖活动组织实施各种暴力恐怖活动
- 2012年04月05日4月5日上午，广西河池宜州市一只疑似野狼的动物窜到当地一玻璃钢厂仓库疯狂咬人。警方接报后迅速前往将其两枪击毙，经当场核实，该动物是一只杂交的德国牧羊犬。
- 2012年04月05日4月5日，外交部证实在帕劳海域1名中国渔民被当地警方误杀、25人被抓扣。5日晚，央视记者从帕劳中国商会得知，帕劳总统助理当天透露了因涉嫌非法越境捕鱼被抓扣的25名中国人中5人的姓名，他们分别
- 2012年04月05日选贤首先要看干部的政治立场，听其言、观其行；看干部的品德，首先是政治品德
- 2012年04月05日海南一家海上航运企业获得该省交通厅批准的海口—三亚—西沙北礁航线的运输资质，但尚无具体明确的开航时间表。
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