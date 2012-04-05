- 2012年04月05日邢利斌曾说：“有钱不是一种罪过，关键是要把钱用好。”
- 2012年04月05日刘谦5日在台北与媒体见面。“由于通常都是非常有成就、对魔术非常有贡献的人才会得到这个奖项，我原先估计“会到50岁以后才会稍微接近这个奖项，”刘谦说，“感觉像是（达）到了事业的梦想。”
- 2012年04月05日内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销
- 2012年04月05日前几天，有网帖曝光林萃桥区域某楼盘，被央企内部团购，楼盘目前还没入住，但周边的二手房中介已开始炒卖。即将交付的新房价格比周边的二手旧房还低，不过外部人要买的话，需要再给房主100万的房号价
- 2012年04月05日4月1日23时许，沪渝高速交警利川大队民警查获一辆红色普通货车上运载12033发炮弹。随后，该车辆被查扣。
- 2012年04月05日按照《协议书》的约定，于营村村委会如果不能按期交房，须向每户村民支付每月260元的房屋租房费。如果逾期半年没有交房，则按每月360元向村民支付租房费。但是，村民们在领取了第一年共3120元的租房金后，就再也没有领到任何补贴
- 2012年04月05日2010年3月，证监会对部分账户涉嫌内幕交易江苏宏宝股票的行为立案调查。调查发现，毛伟利用相关重组内幕信息交易“江苏宏宝”，情节严重，涉嫌内幕交易罪。证监会于2011年7月将本案移送公安机关查处，目前，公安机关已侦查终结
- 2012年04月05日广东、福建等南方多地信息采集员反映，近日当地天气持续晴好，叶类菜价格下降明显
- 2012年04月05日今年下半年经济是阴转多云，还存在PMI与欧债两大不确定性因素。
- 2012年04月05日在他看来，推进利率市场化在于供需双方交易中形成一个市场的价格进而解决资本市场上、金融市场上供需矛盾。他同时认为这样可以降低银行的风险
- 2012年04月05日69家实现净利润391亿元，但同期负债超过8000亿元，比上年增长31%；存货达7230亿元，比上年同期增长43%。
- 2012年04月05日中国最大铝生产商中国铝业（601600.SH/02600.HK）面对铝业持续亏损局面，为实现突破，4月5日，中国铝业宣布拟斥资不超过10亿美元要约收购境外一家煤企，以实现煤铝业务一体化降低电力成本，实现多元化发展战略
- 2012年04月05日对节后第一天股市形成利好。领涨大盘的券商股截至收盘有10只涨幅均超过5%
- 2012年04月05日皇氏乳业（002329.SZ）由于此前公布的年报中出现董事长年薪30元的乌龙事件被热议。记者采访发现，在公司不断对外扩张收入增长提速同时，销售费用高企使得皇氏乳业增收不增利。此外，省外市场扩张也不及预期
- 2012年04月05日归属于上市公司股东的净利润65.3亿元，比上年同期增32.74%
- 2012年04月05日易方达明星基金经理——易方达价值精选基金经理吴欣荣在年报中表示，2012年中国资本市场将呈现在震荡中上行的新特点，其所管理的基金将针对于此尽力寻找可能出现的中期投资机会
- 2012年04月05日法院以非法吸收公众存款罪判处赣榆县余旺理财投资有限公司罚金50万元
- 2012年04月05日森堡的工资水平是最高的，月平均工资达到4089美元，接近72个国家和地区平均工资水平的3倍
- 2012年04月05日18种蔬菜批发价格继续回落，猪肉价格连续九周回落。
- 2012年04月05日
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