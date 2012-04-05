- 2012年04月05日中国在短时间内拥有5亿网民和3亿博主，这充分显示了中国互联网的吸引力和开放性
- 2012年04月05日“考虑了一会儿，我想到刚才送钱来的那位客人，她和我的服务员毫不相干，能出手相助，我这个做老板的，更要帮帮她。”金老板悄悄拨通了最要好哥们的电话：“我有急事，要去趟江苏，一个人吃不消，你能不能陪我一块去？”
- 2012年04月05日第一季度,中国A股资本市场共有61项发行，募集金额98.6亿美元，较2011年同期大幅下降58.5%。根据汤森路透/Freeman咨询，2012年第一季度中国A股承销费用达到3.4亿美元
- 2012年04月05日
- 2012年04月05日处于市场低谷期的航运业，2011年业绩普遍亏损。在中国远洋(601919.SH/01919.HK)、中海集运(601866.SH/02866.HK)、中海发展(600026.SH/01138.HK) 三巨头中，前两大亏损已成定局
- 2012年04月05日德勤在上海发布的《2012年中国银行业十大趋势与展望》报告称，中国银行业需谨慎应对房地产信贷风险。
- 2012年04月05日按照新增额度计算，共计最高将为A股带来近4000亿元的增量资金，对A股可谓重磅利好。多位市场人士昨日评论称，此举将稳定市场信心，呵护当前低迷的股市
- 2012年04月05日据李家祥介绍，中国目前拥有机队规模为2888架，不同规模的航油企业有12家。其中，中国航油集团已成为亚洲最大的航油供应服务企业。
- 2012年04月05日中国证监会有关部门负责人4月5日表示，RQFII新增的500亿元投资额度主要投资A股，不受此前试点办法“投资股市不超过20%”的限制
- 2012年04月05日4月2日上午，在嘉兴桐乡濮院镇星旗村的一条村道上，一名男子脸色煞白地躺在地上，已经没有呼吸。很快，有路过村民发现并报了警。警方赶到了现场，120急救车也赶来了，经医生检查，躺在地上的男子已经死亡，具体死因是氰化物中毒
- 2012年04月05日中小企业私募债采用非公开发行方式，发行不设行政许可，目前考虑，发行前由承销商将材料向证券交易所备案，目的是让交易所知晓这个情况
- 2012年04月05日万科3月销售环比同比双增，中小户型普通住房占比已超过90%，称继续坚持主流产品策略
- 2012年04月05日场外市场建设是今年证监会的重点工作之一，全国性场外市场建设正在积极筹备，我国场外市场建设应当从市场需求出发，总体设计，分步实施
- 2012年04月05日
- 2012年04月05日3月实现销售面积109.9万平方米，环比上升52.6%，同比上升31.6%，销售金额115.2亿元，环比上升56.9%，同比上升23.5%
- 2012年04月05日该会部分问题虽已得到整改，但目前市红十字会尚没有专职会计，出纳岗位仍为临时工。
- 2012年04月05日2012年3月的数据整理发现，2011年美国电子商务服装及配件零售业的增长率达到峰值，同比增长22%，而未来几年的增长率将逐步放缓，预计在2016年这一数字回落到12.6%
- 2012年04月05日其中31%的美国社交网站用户表示会屏蔽频繁发布政治观点的用户，24%的美国社交网站用户会屏蔽与自己政治立场发生明显分歧的用户
- 2012年04月05日包括金茂府、姜庄湖家园和中骏绿洲庄园在内的北京多个高端楼盘拿到了预售许可证，之后将入市交易。
- 2012年04月05日在国际石油价格方面，我国只是一个被动的接受者，承受着石油价格波动带来的巨大风险。国际油价的急涨或急跌，通过石油进口途径传导到国内，给我国经济发展和企业运营带来了大量的不确定因素
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