- 2012年04月05日白酒行业低迷期不会很远，或在3-5年内即将来临，但若在国家的宏观经济变化比较快的情况下，时间会来的更短。
- 2012年04月05日4月5日，记者采访的多位工程机械经销商均表示，3月开始工程机械销售环比增长明显，随着季节复苏，预计未来增幅会持续扩大
- 2012年04月05日富力第一季度终于实现了同比增长，结束累计销售额6连降的颓势，完成全年销售目标的21%
- 2012年04月05日鉴于豆浆机市场趋于饱和，九阳股份在非豆浆机小家电、燃气具、净水器以及房地产开发业务领域寻求发展
- 2012年04月05日外交部发言人洪磊表示，据帕劳有关部门向中方通报的情况，3月31日，帕劳警方追捕涉嫌非法进入帕劳海域捕鱼的中国渔船时，误击中一名中国船员致其死亡，并抓扣25名船员
- 2012年04月05日销售上向子公司三元钾肥倾斜，使得控股子公司利润骤增逾3倍，少数股东损益大幅上升，对于上市公司股东而言，难免有失公平
- 2012年04月05日由于事发地帕劳目前与中国没有建立外交关系，对于此前有媒体报称的“案件归中国驻密克罗尼西亚大使馆负责处理”，周女士特别解释说，按照“就近原则”，根据国内指示，中国驻密使馆协助处理此事
- 2012年04月05日目前国内原油期货的推行可行性较强的有两套基本方案，一是以类似国内传统大宗商品期货的形式推行，但此方案国际投资者参与度会受限制；二是以国际标准期货形式推进，但在期货的结算中，但也仍会涉及到人民币和美元两方汇率波动的风险
- 2012年04月05日报告认为，中国中央和地方政府在保障房概念和归类标准上存在误区，将工厂、大学宿舍、新城开发、甚至政府部门新建机关宿舍都被归类成保障房
- 2012年04月05日邓小刚在接受人民网记者采访时强调了三点：“我的身份去年就变化了，不再是海南省旅游发展委员会副主任；近期没接受任何媒体采访谈论西沙旅游问题；不了解西沙旅游问题，网上报道纯属捏造、误传。”
- 2012年04月05日中国2011年零售花费达到6070亿英镑，这一数字使得中国首次超过美国成为全球最大的食品和杂货零售市场。
- 2012年04月05日经国务院批准，中国证监会、中国人民银行和国家外汇管理局决定增加500亿元人民币RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度和500亿美元QFII投资额度
- 2012年04月05日一是对水城御墅全面停工、停售；二是撤销水城御墅宣传资料，拆除工地围挡宣传栏；三是对水城御墅项目重新做出利用规划，原计划预留部分用于就地安置待拆迁的村民的方案不变，部分用于发展郑各庄主题村庄文化创意聚集区。
- 2012年04月05日民生银行(600016.SH/01988.HK)2011年业绩显示，该行手续费及佣金净收入自2季度开始持续走低
- 2012年04月05日去年4月份，温州市审计部门要求市红十字会对问题进行整改。时隔近一年，记者了解到，该会部分问题虽已得到整改，但目前市红十字会尚没有专职会计，出纳岗位仍为临时工
- 2012年04月05日截止收盘，沪指报2302.24点，涨39.45点，涨幅1.74%，成交746亿元；深成指报9709.03点，涨298.77点，涨幅3.17%，成交617.4亿元
- 2012年04月05日随着先玉335玉米种子的的陨落，登海种业和敦煌种业不得不面对业绩暂时下滑的伤痛。
- 2012年04月05日非标定制化的特点使产品销售价格波动风险和存货损失风险较大，业务系统依赖压低了公司的经营性现金流量净额，2011年经营性现金流量净额更是降至同期净利润的四成左右，公司能否顺利实现其雄心壮志仍是未知数。
- 2012年04月05日此外，国航公告称，从4月14日起，从中国大陆飞欧洲、澳大利亚航线的燃油附加费上调100元，飞美国航线上调200元，飞巴西航线甚至上调了300元。
- 2012年04月05日美国总统奥巴马曾在2011年国情咨文演讲中承诺，美国纳税人将可通过网络查询收据了解究竟政府如何使用纳税人所上交的联邦税款。现在，此工具已更新并可提供当前的税务消费情况。
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