北京天价小产权房停工停售 项目重新做出利用规划 2012年04月05日 一是对水城御墅全面停工、停售；二是撤销水城御墅宣传资料，拆除工地围挡宣传栏；三是对水城御墅项目重新做出利用规划，原计划预留部分用于就地安置待拆迁的村民的方案不变，部分用于发展郑各庄主题村庄文化创意聚集区。