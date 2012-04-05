巴西今年第一季度热钱流入明显减少 2012年04月05日 热钱流入引发巴西货币雷亚尔不断升值。自2010年以来，雷亚尔已经升值了40%以上，今年头两月升值幅度为2.9%。本币过度升值损害了巴西产品的国际竞争力，进而导致工业生产出现萎缩