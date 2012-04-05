- 2012年04月05日大盘一季度业绩因一、二月份喜人走势，出现了相对较为可观的成绩，然而业绩上看，股票方向基金并没有抓住这次反弹，出现了股票型基金普遍跑输业绩基准的惨况
- 2012年04月05日在美的的收缩下，今年海尔在冰洗市场能够保持住一季度所扩大的领先优势，空调份额虽然也快速上升，但毕竟不是旺季，如果二三季度旺季也能保持份额上升趋势，就有业绩超预期的可能性
- 2012年04月05日热钱流入引发巴西货币雷亚尔不断升值。自2010年以来，雷亚尔已经升值了40%以上，今年头两月升值幅度为2.9%。本币过度升值损害了巴西产品的国际竞争力，进而导致工业生产出现萎缩
- 2012年04月05日主要产品产量提高，公司增收增利
- 2012年04月05日投资收益及财务费用率下滑，使得公司2011年净利增幅超出营业收入
- 2012年04月05日经纪业务为方正证券主要收入来源，该业务报告期内营业收入12.86亿元，同比减少36.02%,且自营业务对公司利润的贡献下滑较大，该业务营业收入2.93亿元，同比大幅减少159.76%
- 2012年04月05日预计高层会在3月份经济活动数据和一季度GDP数据上报后改变政策措辞。但是事实上措辞调整比预期明显要早。这这凸显出决策高层对最近经济形势变化的高度重视。
- 2012年04月05日重钢集团拟将其在长寿新区投建的钢铁生产有关资产注入上市公司
- 2012年04月05日不融资，资本充足率可能不够；再融资，资本市场承受力可能不足。但业内人士称，但凡事都是过犹不及，如果只是一味地要求资本市场“献血”，而不给市场休养生息的机会，到头来可能会是杀鸡取卵的结局。
- 2012年04月05日“官网第一股”人民网股份有限公司（人民网，股票代码为“603000”）本月正式发行。其将首次公开发行不超过6910.5691万股人民币普通股，发行后总股本为2.76亿股。
- 2012年04月05日健康体检机构慈铭健康体检管理集团股份有限公司近日发布招股说明书，拟登陆深交所，拟募集资金1.75亿元，用于新建奥亚体检中心等项目。然而，慈铭体检已发生13次漏检误检事件。
- 2012年04月05日民警随即对司机进行盘问，司机称此次出车是受一家重庆公司委托，目的地是吉林，司机本人不知道集装箱内装有何物
- 2012年04月05日这件北宋汝窑天青釉葵花洗是从4000万港元起拍，竞拍仅持续了几分钟，叫价就冲破了1亿港元，最后以1.85亿港元落槌
- 2012年04月05日变通方式在办理部分银行业务过程中，如存取款和汇款等业务中也是可行的
- 2012年04月05日今年控烟目标将从卫生系统扩大至政府机关、教育系统和公交系统，启动城市100%无烟环境创建目标
- 2012年04月05日1990年的时候，中国城市中女性的收入是男性收入的77%，农村女性的收入是男性收入的79%，但是到今天，这个比例变得更低，在城市当中，女性收入只占男性收入的67.3%，农村地区女性收入只占男性收入的56%
- 2012年04月05日
- 2012年04月05日2012全球新兴都市前景排行中，北京、上海、台北、重庆、深圳、广州排名前六
- 2012年04月05日北京房价每平几千元时，我和任志强就劝大家买；那时就有一小撮人，说房价会下跌百分之五十甚至八十。我们说了八、九年，他们也说了八、九年，结果呢?——信志强，住洋房；信董藩，得金山；信牛刀，住牛棚。
- 2012年04月05日重庆正处于发展的关键时期，必须继续坚持扩大开放，创造良好投资环境，吸引外商来渝合作
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