德研究机构提醒慎用减肥或壮阳类保健品 2012年04月05日 欧洲一些减肥或壮阳类保健品中可能含有非法药物成分，威胁人体健康，提醒消费者谨慎选择

多位前世行官员称支持尼日利亚世行行长候选人 2012年04月05日 美国是世行的最大股东国，自世行从1945年正式成立以来，世行行长一直由美国人担任。今年发展中国家候选人首次挑战这一不成文的惯例