- 2012年04月05日每个巡逻的民警，都必须带上辣椒水喷射器、发光指挥棒、伸缩警棍、手铐、强光电筒、对讲机、水壶、急救包等“八大件”，大约有4公斤重
- 2012年04月05日随着一季度行情回暖，大宗交易系统活跃度逐月回升，全季合计成交近30亿股，为历史第三高。金融保险服务行业以6.7亿股的交易量位居各大行业榜首。
- 2012年04月05日河南商丘市委宣传部官方微博称，该机构工作人员是由宁陵县行政效能监察中心工作人员兼任，并没有增加人员编制
- 2012年04月05日连续7个月下跌只是反映了100个城市的平均价格。实际上，3月份100城市里面，有34个城市住宅均价环比上涨，66个城市环比下跌。而且与上月相比，下跌城市较上月减少六个，跌幅在1%以上的城市有十个，较上月也减少了七个。
- 2012年04月05日截止中午收盘，沪指报2293.89点，涨31.10点，涨幅1.37%，成交395.8亿元；深成指报9678.46点，涨268.20点，涨幅2.85%，成交320.1亿元。
- 2012年04月05日温家宝指出，坚定不移地继续实施房地产市场调控政策。积极推进保障性安居工程建设，拓宽融资渠道，保障用地供应，提高设计水平，保证工程质量。抓紧完善保障性住房建设、分配、管理、退出等制度，确保保障性住房建设可持续。
- 2012年04月05日美国商品期货交易委员会4日对摩根大通银行提起民事诉讼，指控这家银行在雷曼兄弟公司破产案中涉嫌非法处置雷曼客户资金，当天摩根大通银行同意支付约2000万美元罚款
- 2012年04月05日3月31日，项城市在该市广场召开春季严打整治推进会，会上，政法部门依法对41名严重扰乱社会秩序的犯罪嫌疑人予以刑事拘留、逮捕，法院还公开宣判了10名被告人，以震慑犯罪。有网友在网上披露了51名犯罪嫌疑人被五花大绑的现场照片
- 2012年04月05日江西煌上煌集团食品有限公司在证监会网站上披露了其招股说明书。因该公司多次出现食品安全问题，且扩张风险突出受到质疑。
- 2012年04月05日
- 2012年04月05日欧洲一些减肥或壮阳类保健品中可能含有非法药物成分，威胁人体健康，提醒消费者谨慎选择
- 2012年04月05日“A股史上最贵新股”海普瑞公布了2011年年报，盈利6.22亿元，同比下降48.57%，同时，其产品综合毛利率为28.85%，同比减少13.23个百分点。这只发行价高达148元的新股王IPO第二日收盘复权价48.80元。
- 2012年04月05日美股市场与美国汇市走势相反，已经连续两个交易日下跌，主要是欧盟经济利空以及美联储主席伯南克的讲话
- 2012年04月05日美国是世行的最大股东国，自世行从1945年正式成立以来，世行行长一直由美国人担任。今年发展中国家候选人首次挑战这一不成文的惯例
- 2012年04月05日姜广策在接受《金证券》采访时强调：“说我替王明伟操盘是子虚乌有，要是王明伟本人也否认这一点，看他(吕俊)怎么收场。”
- 2012年04月05日在对杭州10家样本房企的调查中发现，库存最多的是绿城，16个在售楼盘仍有3642套房源可售，按目前的成交均价来算可变现金额约154亿元。
- 2012年04月05日由于配售价格折合人民币不到5.5元，且相对市场价格折价约5%，且很快要实施4%左右的现金分红，所以只要参与这次闪电配售，投资人等于马上获得了近10%的无风险收益
- 2012年04月05日嘉实基金旗下各只基金去年共计亏损274亿元，嘉实基金规模也从2010年的1603骤减至去年的1374.66，利润减少287.0916亿元，然而去年嘉实基金仍狂揽管理费近18亿元
- 2012年04月05日关于男女生交往是最后很小一部分内容，主要也是出于提醒，因为现在春暖花开，为防止男女同学交往过密，给他们打个预防针
- 2012年04月05日扣除非经常性损益后的净利润仍为-12.33亿元，显示公司的主业经营形势依然非常严峻
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