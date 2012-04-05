- 2012年04月05日扣除非经常性损益后的净利润仍为-12.33亿元，显示公司的主业经营形势依然非常严峻
- 2012年04月05日紫金矿业拟溢价17.4%收购澳洲金矿企业诺顿金田，以增加黄金资源储备
- 2012年04月05日江苏斯菲尔电气股份有限公司拟上市，毛利率和同行安科瑞相差甚远，市场竞争和产能扩张对公司造成显著风险。此外，高管与关联公司关系被指存在法律风险。
- 2012年04月05日欧洲央行周三连续第四个月维持关键利率水平不变，继续在应对持续高通胀和支持依旧疲弱的欧元区经济之间采取艰难的平衡措施
- 2012年04月05日巴西科研人员认为，微藻具有巨大发展潜力，既经济又环保。一方面，它可大量吸收二氧化碳并净化水质，另一方面又能作为生产生物燃料的原料
- 2012年04月05日奥朗德当天在竞选集会上说，法国在阿富汗驻军已经10年，但事实证明阿富汗问题并不能通过军事手段解决，法国的撤军将在保证法国驻军安全和与北约伙伴协调的情况下尽快完成
- 2012年04月05日大江股份在禽肉食品行业景气度较高的情况下，仍然只能通过剥离变卖房地产业务实现盈利，从而避免“ST”的命运。
- 2012年04月05日自4月1日23:00至4月2日23:00之间，通过新浪微博搜索关键词“新股发行改革”，共获得507条微博结果（含原创和转发）。表示对该意见征求稿不看好、不认同的有323条，占63.71%好、不认同的有323条，占63.71%
- 2012年04月05日新秀丽中国将在两年内超过美国，成为该公司最大的单一市场
- 2012年04月05日一季度除三环以内区域外，其他各环线均价出现不同程度的下降，其中五、六环之间和六环外纯商品住宅成交均价分别为17575元/平方米、12011元/平方米，环比上季度降幅分别为17.0%、11.8%，为全市降价幅度最大的区域。
- 2012年04月05日金蝶国际2011财报显示，投资性房地产折旧不到3000万元，公允值变动增值近1.36亿元。分析人士疑金蝶国际利用会计准则虚增利润
- 2012年04月05日一位不愿透露姓名的美国国务院有关负责人说，向朝鲜派遣代表团是有悖于国际义务的行为，这还有可能被朝鲜误认为支持发射火箭。朝鲜的火箭发射计划违背联合国安理会的决议，还威胁区域内的和平与稳定
- 2012年04月05日IPO报告期三年内，光洋轴承频繁发生关联交易，在2010年1.62亿元存货仅在2011年下降0.01亿元的情况下，却未计提存货跌价准备。
- 2012年04月05日财报显示中国经济连锁酒店发展进入了拐点，经济酒店单纯依靠规模扩张的发展模式已缺乏可持续性。未来经济连锁酒店的发展只有两条路走，一是继续大力拓展加盟店，二是进入中高端市场、提升品牌价值
- 2012年04月05日交通银行最新宏观数据预测，3月CPI同比涨幅约在3.5%，3月新增贷款量为8800亿元，同比增加15.5%，预计全年新增8万亿-8.5万亿。降息的可能性不大，但随着政策适度放松，准备金率适度下调。
- 2012年04月05日日前召开的央行货币政策委员会第一季度例会指出，要继续实施稳健的货币政策。下一阶段要综合运用多种货币政策工具，引导货币信贷平稳适度增长
- 2012年04月05日业内人士认为，今年一季度银行业绩仍会比较抢眼，但随后净息差将逐步回落。此外，银行贷款不良率环比出现上升，银行资产质量风险隐现
- 2012年04月05日新任董事长杨槐璋表示，由于公司案件发回重审。法院最终开庭时间及案件判决结果具有不确定性，对公司资产负债表期初数、本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果，这使得公司能否按时合规披露年报存在极大的不确定性。
- 2012年04月05日前两个月的反弹成果几乎被3月的下跌吞没，偏股基金交出惨淡成绩单，在沪深300一季度上涨4.65％的情况下，标准股票型基金平均微涨0.31％，勉强取得正收益，大幅跑输市场基准
- 2012年04月05日一方面是持续不断的大规模融资，一方面是拦腰斩半的净利润大幅下滑，“舍内求外”的发展模式或许是对中国人寿2011年业绩的最好解释。
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