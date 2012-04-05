巴西试验用微藻生产生物柴油 2012年04月05日 巴西科研人员认为，微藻具有巨大发展潜力，既经济又环保。一方面，它可大量吸收二氧化碳并净化水质，另一方面又能作为生产生物燃料的原料

法社会党总统候选人称如当选将从阿富汗撤出全部法军 2012年04月05日 奥朗德当天在竞选集会上说，法国在阿富汗驻军已经10年，但事实证明阿富汗问题并不能通过军事手段解决，法国的撤军将在保证法国驻军安全和与北约伙伴协调的情况下尽快完成