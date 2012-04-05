- 2012年04月05日男孩谢某和其父母搭乘三轮助力车路过百富广场环线路段时，一声枪响，谢某被击中左腋部，造成双肺破裂，引起大出血死亡
- 2012年04月05日东阿阿胶的利润逐年提升，是因为阿胶及系列产品占比不断提高，而这是不可持续的。未来几年其净利润增长率会逐渐降低，并趋向于阿胶及系列产品收入增长率。
- 2012年04月05日证监会网站披露了郴州市金贵银业股份有限公司的招股说明书（申报稿）显示，公司仍存偿债压力、铅锌行业准入复核未完成等风险
- 2012年04月05日一方面与今年租赁需求并未大爆发有直接的关系，供需关系缓和，一季度新增房源比例为1：2.2，而去年同期为1：3.5。另一方面当前租金已处于较高水平，在物价涨幅回落、实际收入未有大幅增长的情况下，租客对于租金的承受能力并不高。
- 2012年04月05日在万科财务状况略有恶化的同时，房地产行业的销售也日渐低迷。而2012年万科开工计划或嫌激进，这将进一步恶化万科的财务状况。
- 2012年04月05日莱钢停牌前一天，聪明钱大量吃进获利12%；天士力疑提前泄露年报；科陆电子高管违规交易股票。
- 2012年04月05日欧洲联盟委员会3日正式回应美国苹果公司和微软公司的申诉，启动对摩托罗拉移动公司的两项反垄断调查，以确认这家企业是否滥用专利并构成垄断
- 2012年04月05日一季度全国主要城市的土地市场仍是零溢价时代，总体溢价仍处于近年最低点，部分城市溢价甚至低于2008年情况。全国30个城市土地平均溢价1.8%，环比减少2.5个百分点，较去年同期减少18个百分点。主要城市均明显出现土地市场冰点现象。
- 2012年04月05日据当地官方机构监测数据显示，年后温州地区民间借贷无论是量还是价都有所回落——年后温州民间借贷年利率已从此前的25%回落至当前的21%左右
- 2012年04月05日香港金管局日前公布放宽部分人民币贸易结算安排，提出在两种情况下，银行可不用查核第三方证明文件。
- 2012年04月05日除了华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF两只跨市场ETF之外，还包括富国“新天锋”定期开放债券基金、申万菱信中小板指数分级基金、浦银安盛中证锐联基本面400指基和易方达纯债基金进入发行期
- 2012年04月05日今年农资产品价格上涨，一方面与农资密切相关的石油价格不断走高，造成农资成本不断攀升；另一方面，市场上存在一些投机、炒作行为，推高了农资价格。
- 2012年04月05日2011年11月消费者信心指数回落到97，此后消费者信心指数迅速回升，2012年2月份消费者信心指数迅速回升到105，比2011年同期略高，处于近两年消费者信心指数的平均值附近。消费者信心指数的回升将促进消费的增长
- 2012年04月05日去年中国人寿、中国平安、中国太保和新华保险4家险企退保金额超过650亿元，各保险公司退保率均较上一年大幅上升
- 2012年04月05日发行部六个处长都要轮岗到其他“非权力部门”。轮岗的目的地，将是证监会十八个内部职能部门中的其他九个不具有行政审核权限的部门。
- 2012年04月05日在今年的政府工作报告中，今年的GDP增长目标被定为7.5%。尽管一季度增速预计延续放缓。张晓强透露，根据中国有关研究机构的初步数据，一季度中国GDP增长约为8.4%。
- 2012年04月05日去年我国证券投资项下跨境资金净流入196亿美元，较上年下降18%。其中，我国对外证券投资净流入62亿美元，上年为净流出76亿美元；境外对我国证券投资净流入134亿美元，较上年下降58%。
- 2012年04月05日包括建行、中行、农行在内的多数银行都未在其网站上对收费项目进行“明码标价”；工行等一些银行虽列出服务收费项目，但仅限于十分有限的部分收费项目，多数服务收费通过银行网站无法查询
- 2012年04月05日对于中国的资本市场而言，虽然社会责任投资刚刚兴起，但对中国协调经济发展与环境、资源的矛盾意义重大。通过引入这一理念，可以让更多资源流向社会责任良好的企业，使其获得资本市场更多支持
- 2012年04月05日3月21日-30日主要食品价格基本稳定。其中，蔬菜整体价格回落明显。从整体上来看，蔬菜价格上涨对CPI影响有限，3月CPI仍将保持在3.5%以下的低位。
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