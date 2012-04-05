美国IPO市场如何崩溃 2012年04月05日 张尚斌 企业家注重的是公司的长期建设，而VC和PE只是想快速追求最大的财务回报，这使得美国公众基本丧失了投资增长最快公司的机会

中国外交人员前往帕劳调查中国渔民死亡事件真相 2012年04月05日 一些来自中国海南省的渔民日前在帕劳近海非法捕鱼，与帕方执法人员发生冲突。执法人员开枪导致一名中国渔民受伤并最终死亡。目前，帕方仍羁押25名中方人员

美国财长称赤字削减不应过激 否则可能阻碍经济复苏 2012年04月05日 美国在金融危机后对经济做出的及时调整成效显著，在过去的两年半时间里，美国在商业设备和软件方面的投资者增长2.5％，实际出口增长达到20％