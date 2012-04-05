- 2012年04月05日3月21日-30日主要食品价格基本稳定。其中，蔬菜整体价格回落明显。从整体上来看，蔬菜价格上涨对CPI影响有限，3月CPI仍将保持在3.5%以下的低位。
- 2012年04月05日息人士透露，商品期货交易委员会还将指控摩根大通将雷曼兄弟的客户资金扣押了将近两个星期，而不是将其转交给当局。
- 2012年04月05日日本经济最弱的一环在债市，美国的则在股市。但美国股市资金在持续净流出，越来越多的人转而持有存款和现金
- 2012年04月05日企业家注重的是公司的长期建设，而VC和PE只是想快速追求最大的财务回报，这使得美国公众基本丧失了投资增长最快公司的机会
- 2012年04月05日两市已有包括12家上市银行在内的1336家上市公司公布了2011年年报。其中，12家银行的净利润达到8415亿元，占上市公司总利润的51.3%
- 2012年04月05日中国的第三方基金销售刚起步，若想在基金销售市场分一杯羹，需要降低费率和提高专业投资顾问服务。
- 2012年04月05日2011年，海尔集团总营收达到1509亿元，比2010年增长11%，这主要得益于其在海外市场的拓展
- 2012年04月05日一方面是持续不断的大规模融资，一方面是拦腰斩半的净利润大幅下滑，“舍内求外”的发展模式或许是对中国人寿2011年业绩的最好解释。
- 2012年04月05日在财务方面，人民网呈现了良好的上升趋势；2008年、2009年、2010年和2011年1至6 月，公司分别实现营业收入1.42亿元、1.9亿元，3.32亿元和2.11亿元，分别实现归属于母公司净利润1447.12万元，2264.60万元，8164.84万元和3224.94万元。
- 2012年04月05日雅虎称：“正采取重要的新措施以重塑公司未来。雅虎拥有稳定的基础，近7亿用户和数千家广告主在使用雅虎的产品和服务。通过此次重组，雅虎希望提升对用户需求的响应速度，在雅虎有机会胜出的领域进行更高效的竞争。”
- 2012年04月05日一些来自中国海南省的渔民日前在帕劳近海非法捕鱼，与帕方执法人员发生冲突。执法人员开枪导致一名中国渔民受伤并最终死亡。目前，帕方仍羁押25名中方人员
- 2012年04月05日道琼斯工业平均指数下跌124.72点，收于13,074.83点，跌幅为0.94%；纳斯达克综合指数下跌45.48点，收于3,068.09点，跌为1.46%；标准普尔500指数下跌14.42点，收于1,398.96点，跌幅为1.02%
- 2012年04月05日新规禁止未经授权的公共媒体，转载或引用券商研究所发布的研究报告，限定了14-16家媒体作为发布的范围，允许发布研报的媒体基本都是证券类的专业媒体。如果征求意见稿最终获得通过的话，券商研究报告很快将从公众媒体上“消失”。
- 2012年04月05日须在货币供应偏紧得到缓解、资金良性循环和利率市场化等大环境配合下才能成功。
- 2012年04月05日在成本居高不下、下游需求不振的双重夹击下，中国钢铁产量第一大省河北的钢铁企业今年开局惨淡，专家称河北钢企或入“极寒期”
- 2012年04月05日央票连续停发13周，是为短期形势所迫，还是彻底淡出历史舞台的前奏？在经济减速的背景下，今年的央票发行可能性在减小，而随着利率市场化和汇率改革逐渐推进，央票也可能将退出历史舞台
- 2012年04月05日中国北车获得孟加拉国的内燃动车组项目牵引及网络控制系统的配套合同
- 2012年04月05日美国在金融危机后对经济做出的及时调整成效显著，在过去的两年半时间里，美国在商业设备和软件方面的投资者增长2.5％，实际出口增长达到20％
- 2012年04月05日在万科财务状况略有恶化的同时，房地产行业的销售也日渐低迷。而2012年万科开工计划或嫌激进，这将进一步恶化万科的财务状况。
- 2012年04月05日当月美国共有16个非制造业行业出现扩张，好于前一个月的14个行业；当月扩张的行业包括房地产、娱乐和金融业等，但采矿业、林业和渔业等行业出现收缩
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