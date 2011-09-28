美联储官员认为美联储最新政策难以助推经济 2011年09月28日 费希尔是21日联邦公开市场委员会会议中对这项政策投反对票的三人之一。此外，费城和和明尼阿波利斯的两位地区储备银行行长也投了反对票

印度央行公布人民币贷款规则 2011年09月28日 规定允许印度90余家银行开设人民币国外同业账户，并对资金的最终用途进行监控，印度银行不得提供任何形式的担保

北约称利比亚执政当局已控制利化学武器和核材料 2011年09月28日 北约国家和国际组织正与“全国过渡委员会”合作，以确保这些材料的安全，并将制定“安全处置”材料的计划。但他没有透露这些材料存储的具体地点

复苏艰难 世界经济增长需协调与创新 2011年09月28日 时至今日，各项刺激性政策的副作用开始显现，发达经济体主权债务膨胀，发展中经济体通胀压力难消

欧债主宰华尔街 谁还在乎美国 2011年09月28日 眼下的华尔街，两眼紧盯的只有欧债风险。其实，如果单从企业基本面上来看，美股没有不断下跌的理由

欧洲议会通过决议加强欧盟部分出口限制 2011年09月28日 欧洲议会称，这些“双重用途产品和技术”是指既可民用又可军用的产品和技术，其中包括化工产品、通信设备或软件