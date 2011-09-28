- 2011年09月28日英国伦敦大学学院教授珍妮·托马斯教授对英国《每日电讯报》说，在美国费米实验室进行的国际合作项目“MINOS”实验早在2007年就观测到了类似的“中微子超光速”现象
- 2011年09月28日波音公司原定2008年向启动用户全日空交付首架787“梦想”客机，但受各种因素制约，多次延迟交付。美国华盛顿州当地时间9月26日上午，波音正式将首架787“梦想”客机交付全日空
- 2011年09月28日U.S. Trust的报告认为，美国依然是全球各地的投资者和企业寻求机遇的地方。《财富》杂志认为美国经济有五大优势。
- 2011年09月28日午后两市跌幅度进一步扩大，沪指再次跌破2400点，盘中再创近期新低2383.4点
- 2011年09月28日费希尔是21日联邦公开市场委员会会议中对这项政策投反对票的三人之一。此外，费城和和明尼阿波利斯的两位地区储备银行行长也投了反对票
- 2011年09月28日环保部部长周生贤透露，今年上半年，化学需氧量、二氧化硫排放量继续下降，但氨氮排放量仅下降0.73%，氮氧化物排放量反而上升6.17%，与年度计划减排目标和“十二五”规划确定的目标差距很大。
- 2011年09月28日宋卫平回应说，到现在为止，绿城还没有拖欠地价款，债务水平是在正常范围之内。目前绿城的信托成本在14%左右，占到所有资金来源的约20%
- 2011年09月28日9月28日10时左右至15：10时，上海地铁10号线的信号系统承包方卡斯柯公司网站无法正常访问。至发稿时，该网站访问仍未恢复正常。
- 2011年09月28日规定允许印度90余家银行开设人民币国外同业账户，并对资金的最终用途进行监控，印度银行不得提供任何形式的担保
- 2011年09月28日国泰君安表示，因预计工业增加值和PPI未来都将大幅下滑，所以8月的收入反弹或只是短期波动，未来还将加速下滑
- 2011年09月28日国务院发展研究中心副主任卢中原周三表示，中国2011年的国民生产总值(GDP)增速可能将超过9%，另外，今年1-9月中国GDP增速也将在9%以上。
- 2011年09月28日北约国家和国际组织正与“全国过渡委员会”合作，以确保这些材料的安全，并将制定“安全处置”材料的计划。但他没有透露这些材料存储的具体地点
- 2011年09月28日时至今日，各项刺激性政策的副作用开始显现，发达经济体主权债务膨胀，发展中经济体通胀压力难消
- 2011年09月28日眼下的华尔街，两眼紧盯的只有欧债风险。其实，如果单从企业基本面上来看，美股没有不断下跌的理由
- 2011年09月28日欧洲议会称，这些“双重用途产品和技术”是指既可民用又可军用的产品和技术，其中包括化工产品、通信设备或软件
- 2011年09月28日韦尼泽洛斯称，希腊将加紧实施“痛苦”的紧缩措施，以便完全达到紧缩目标，克服债务危机
- 2011年09月28日当时10号线开错方向以后，我们也确实约见了卡斯柯的领导，他们也给我们做出了承诺，确保安全上不再出事故。今天下午发生了这个情况，所以我想我们也一定要把这个原因弄清楚
- 2011年09月28日相关费用医院记帐，将由相关部门统一支付，伤者无需支付任何费用
- 2011年09月28日2011年1-8月，银行代客累计结汇10,686亿美元，累计售汇7139亿美元，银行代客累计结售汇顺差3548亿美元。
- 2011年09月28日郭树清没有透露他认为合理的升值速度是多少，但看来与目前的速度相差不大
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