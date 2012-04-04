- 2012年04月05日援引多名国会共和党议员的话说，即便奥巴马政府医改法案被最高法院部分或全盘推翻，美国医疗保险体系问题依然存在，医改可能会重新成为政治辩论的中心议题
- 2012年04月05日经济、交通和房屋保温领域依然是奥地利节能减排的软肋。为了达到《京都议定书》规定的2012年减排要求，奥地利将购买3200万吨二氧化碳排放指标
- 2012年04月05日金融危机后，中国的流动性发生机制正在悄然转变，存款的增长将受到根本的制约，哪怕是贷存比放松也不会扭转这一趋势。
- 2012年04月05日报告显示，3月份美国私营部门净增20．9万个就业岗位，符合市场预期。同时，报告还将2月份私营部门净增就业岗位数量向上修正为23．0万个，高于此前公布的21．6万个
- 2012年04月05日拆解房产税上海和重庆房产税试点效果如何，至少从楼市成交量、房价和税收收入上看，效果都相当有限，而未来可能的房产税试点扩大又会有哪些变化呢？
- 2012年04月05日成立于2009年的国宏国际背景复杂，与海外多国有商业往来，其宣传的经济实力庞大，董事长赵胜利更是在诸多的国际组织中身兼要职。国宏国际似乎构建了一个金字塔型的上下线网络，上线投资人不仅充当投资角色，更以员工的名义发展下线
- 2012年04月05日美国商品期货交易委员会4日对摩根大通银行提起民事诉讼，指控这家银行在雷曼兄弟公司破产案中涉嫌非法处置雷曼客户资金，当天摩根大通银行同意支付约2000万美元罚款
- 2012年04月05日美联储昨日公布的3月会议纪要再次打击了投资者对新一轮量化宽松政策的预期，因此对黄金等以美元计价的大宗商品构成重大利空
- 2012年04月05日由马里50多个政治党派和社会团体组成的“捍卫民主和共和统一战线”4日发表声明，拒绝参加“全国大会”。他们说，召开“全国大会”与政变军人恢复宪法和国家机构的承诺“背道而驰”。
- 2012年04月05日要充分看到有利条件和积极因素，坚定做好经济工作的信心。密切关注经济运行中的新情况、新问题，实行灵活审慎的宏观政策，适时适度进行预调微调，保持经济平稳较快发展，确保实现今年经济社会发展目标。
- 2012年04月05日3月16日，国家能源局发布《页岩气发展规划（2011-2015）》。至此，页岩气的开发利用被正式纳入国家规划，但实际上，多种因素仍制约了该行业规模化发展
- 2012年04月05日数据显示去年第四季度欧元区的实际国内生产总值下降0.3％，而调查数据显示今年以来欧元区经济在较低层面出现稳定迹象。预计在国外需求、短期较低利率和其他为保证欧元区正常运转采取的一系列措施的支撑下，欧元区经济今年将缓慢复苏
- 2012年04月05日马里部分军人3月21日发动政变，推翻总统阿马杜·图马尼·杜尔领导的政府，组建“民主复兴和国家重建全国委员会”代行政府职责并制定新宪法
- 2012年04月05日作为获得救助的条件，葡萄牙必须开展一系列经济改革并减少财政赤字，在2011年要将财政赤字占国内生产总值的比例从2010年的9.8％降至5.9％，2012年进一步降至4.5％，2013年达到欧盟规定的3％的目标
- 2012年04月05日在截至3月30日当周，美国商业原油库存大幅增加900万桶，远远超过市场预期的200万桶。美国原油库存总量达到3．624亿桶，是去年6月份以来的最高水平
- 2012年04月05日这部法律将减少“金钱对政治的腐蚀影响”并帮助弥补民众对政界的“信心赤字”。
- 2012年04月05日“卡特里娜”飓风2005年8月袭击新奥尔良，市区80％地区遭淹，一些不法分子乘机抢劫。天灾加上人祸，让赈灾努力变成一场军事行动。
- 2012年04月04日不能过快地、盲目地增长，但是在中国，如果没有一定的投资需求，内需也扩大不起来，“我举一个很简单的例子，好多农民工挣不到工资了，内需从哪儿扩大？”
- 2012年04月04日著作权法草案第四十六条规定，录音制品首次出版3个月后，其他录音制作者可以依照本法第四十八条规定的条件，不经著作权人许可，使用其音乐作品制作录音制品
- 2012年04月04日
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