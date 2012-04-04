美报称共和党酝酿医改替代方案 2012年04月05日 援引多名国会共和党议员的话说，即便奥巴马政府医改法案被最高法院部分或全盘推翻，美国医疗保险体系问题依然存在，医改可能会重新成为政治辩论的中心议题

奥地利部长说奥今年不能实现环保减排指标 2012年04月05日 经济、交通和房屋保温领域依然是奥地利节能减排的软肋。为了达到《京都议定书》规定的2012年减排要求，奥地利将购买3200万吨二氧化碳排放指标

流动性发生机制转变 2012年04月05日 石磊 金融危机后，中国的流动性发生机制正在悄然转变，存款的增长将受到根本的制约，哪怕是贷存比放松也不会扭转这一趋势。

美国摩根大通银行涉嫌违法被处罚2000万美元 2012年04月05日 美国商品期货交易委员会4日对摩根大通银行提起民事诉讼，指控这家银行在雷曼兄弟公司破产案中涉嫌非法处置雷曼客户资金，当天摩根大通银行同意支付约2000万美元罚款

欧洲央行决定保持利率标准不变 称讨论退出机制过早 2012年04月05日 数据显示去年第四季度欧元区的实际国内生产总值下降0.3％，而调查数据显示今年以来欧元区经济在较低层面出现稳定迹象。预计在国外需求、短期较低利率和其他为保证欧元区正常运转采取的一系列措施的支撑下，欧元区经济今年将缓慢复苏

安理会再度谴责马里政变 呼吁立即恢复宪政 2012年04月05日 马里部分军人3月21日发动政变，推翻总统阿马杜·图马尼·杜尔领导的政府，组建“民主复兴和国家重建全国委员会”代行政府职责并制定新宪法

美国库存大增超市场预期致国际油价4日大跌 2012年04月05日 在截至3月30日当周，美国商业原油库存大幅增加900万桶，远远超过市场预期的200万桶。美国原油库存总量达到3．624亿桶，是去年6月份以来的最高水平

奥巴马签署禁止公职人员参与内部交易法案 2012年04月05日 这部法律将减少“金钱对政治的腐蚀影响”并帮助弥补民众对政界的“信心赤字”。