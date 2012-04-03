- 2012年04月04日
- 2012年04月04日骆家辉随行工作人员表示，“太贵了。酒店提供的价格是美国政府差旅财务规定的3倍，大使不能住。”
- 2012年04月04日多数银行都有一个20页左右的明细本悬挂在公告栏或者服务桌上，但是字号非常小，表格繁杂，密密麻麻，且多数银行网点只有一本。有银行客户表示，相较网上，这样跑到现场查询十分不方便
- 2012年04月03日就是少数几大家银行处于垄断地位，只能到它那儿贷款才贷得来，别的地方很困难。
- 2012年04月03日郭氏兄弟表示，新地的成功并非单靠郭氏兄弟或者任何个人，乃是全凭一班专业而齐心的团队。新地有稳固的根基，一切运作制度化，决策机制完善，所以本次事件绝对不会影响公司日常运作，也不会影响重大的业务决策
- 2012年04月03日允许试点机构用于发行人民币A股ETF产品，投资于A股指数成份股并在香港交易所上市。下一步，中国证监会还将会同有关部门研究进一步扩大试点规模、机构范围及投资比例。
- 2012年04月03日为满足境外投资者的投资需求，进一步促进境内资本市场的稳定发展及对外开放，经国务院批准，中国证监会、中国人民银行及国家外汇管理局决定新增QFII投资额度500亿美元，总投资额度达到800亿美元
- 2012年04月03日我们对中小企业的支持是坚定的。央行和银监会已经采取措施，清理和制止乱收费。我们还在研究进一步加大结构性减税力度，给中小企业更多支持。要根据形势变化尽快出台预调微调措施。坚定不移地继续实施房地产市场调控政策。
- 2012年04月03日郑新立说，现在最重要问题是现有的已经出台的房地产调控政策的落实问题。国务院出台了很多政策，没有落实到位。第一步就是要落实到位，落实到位了，房价就到位了，房价到位了，政策就改变了
- 2012年04月03日“很多电影出去了，人家看完了问老外怎么样，老外说‘interesting’。”冯小刚说，“后来别人熟了，跟我说你可别把这个当成一个好词，这个词的意思是相当于‘不知道丫是怎么想的’”
- 2012年04月03日
- 2012年04月03日刘晓光表示，整个房地产围绕这些关键词进行：限购、降价、并购和去库存化。刘晓光估计，3到8月份是最困难的事情，8月份会趋于平稳。
- 2012年04月03日房地产是大发动机，可以带动就业、建材工业的发展。谢国民认为，中国的房地产业还有发展空间，中国的住房还缺少很多，如果农民富裕了更需要住房。这台发动机，政府应该用好、用足。
- 2012年04月03日胡智荣称，文化产业发展需要更多资金的支持，希望未来20年能给文化产业做更多的精品出来。
- 2012年04月03日张玉良表示，政策决定地产市场；公布调控预期，调控会更成功更好
- 2012年04月03日张玉良说，房价调到合理的范围，自己理解的是现在房价下跌15%到20%，他说，相信老百姓收入每年刚性增长这是不容置疑
- 2012年04月03日
- 2012年04月03日“总说后浪推前浪，坦率的说，在现在的创作当中，没有超越《雷雨》的，也没有超越《茶馆》的，这给我们留下了很大的空间，也给我们留下了一个深深值得思考的问题，就是我们的创作究竟应该怎么做？”
- 2012年04月03日
- 2012年04月03日国家发改委副主任张晓强透露，根据我国“有关研究机构”的初步数据，一季度我国GDP增长约8.4%，CPI涨幅约为3.5%。他表示，这说明中国经济今年的开局良好
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