- 2012年04月03日一部份是全球金融市场的不确定性，当然主要的是国内政策的不确定性，包括宏观调控究竟会持续多久，对经济有什么影响，中国经济的放慢是否会导致硬着陆，还有就是央行对流动性的控制，都意味着股票市场会受到打压
- 2012年04月03日Richard Attias表示，不仅要改革资本市场，同时可以改革G20、G8机制
- 2012年04月03日李剑阁说，定价偏低一点对投资者有好处，但是炒新问题如果再出来的话，后果一样是严重的。文件在还需要平衡一下
- 2012年04月03日钱和权力不是罪恶，这个时候需要钱和权力推动，前提是用钱和使权的人用什么心。这时候行善是进行式，行善的本身是不是纯正的，有些人爱慕虚荣希望做出形象，但这个不重要，他起码做了。
- 2012年04月03日博鳌资本分会：金融危机与全球资本市场的新挑战（实录）
- 2012年04月03日我不认为中国的社会道德底下，看汶川地震，中国的年轻人我一直翘大拇指，80后不得了，比我们这一代强。如果通过微博做一对一的，对中国慈善的飞跃性发展起到很大的促进
- 2012年04月03日提醒大家，别说我是草根！为什么呢？你说草根，我说我是从政府里面谈的机会，一听草根就知道你没有注册啊？第二，你还很穷啊？一个组织上来就说他很穷，和政府有矛盾，谁敢和他打交道
- 2012年04月03日虽然相对来说，资产利润率不算低，但是整个收益率是在下降，和2010年、2009年相比都在下降
- 2012年04月03日中国人的传统，包括我在内都有很多障碍。障碍是什么呢？善不能与钱结合，慈善就是不要说钱。善不要和权结合。其实你看全世界把权力看成什么呢？咱们把钱看成恶，把权看成恶
- 2012年04月03日可以在大学的平台上做一个社会创新研究院，专门推动刚刚讲到的社会型企业包括公益创投方向的研究，去发现更多的社会企业家，孵化更多的社会企业
- 2012年04月03日我们曾经试过帮助一些公益组织的人，试图让他们学会怎么像杨澜所说的，教他们钓鱼、卖鱼，非常非常不容易。我们说能力建设，教他们学会市场化、销售、品牌管理、仓储到生产流程的控制，非常非常不容易
- 2012年04月03日到目前为止有18家的外国企业在台湾IPO，这18家里面有3家是美国硅谷的公司。TDR在过去这段时间有31档，现在加起来有34档，简单地说目前825家上市公司里面，有50家是外资企业
- 2012年04月03日注意到这个行业里的人才特别匮乏，匮乏可能因为有制度的问题，包括社会环境的问题，还有很主要的问题是一些精英层，尤其是商业背景的精英层他们没有自己进来身体力行去做
- 2012年04月03日在2007年开始，偶然的机缘让我认识了李连杰先生，并且和他一起创办壹基金，这4年下来我感慨万千。最大的感受是在当今的时代，在中国的快速发展社会里，做好人的成本和代价相当高，这是肺腑之言
- 2012年04月03日方星海称，现在中国经济增速的下滑是比较明显的，一季度数据可能比想象的还要明显一点。面对这样的形势可能有两种选择，一个是再增加一些货币政策的支持、财政等等，还有一个是加大改革开放，使得经济增速可以恢复
- 2012年04月03日现在世界上有一种潮流，到处对没有社会责任的企业说“不”！大家越来越喜欢用的词，就是希望我们都是一个地球，我们应该有共同的价值，这些价值就是做慈善。
- 2012年04月03日不仅如此，当我们反思企业家行为方式的时候，我们看到企业家有一部分给我们两个判断。第一个判断，他和安德鲁不一样，安德鲁已经捐了很多。他的判断中国的企业家最大的慈善就是办好自己的企业。但起码国际的标准不是这样
- 2012年04月03日我们的体制、法制建设中渗透着一种好像是极高的道德标准，但实际上没有办法落实。所以这样一套法律也受文化理念的支撑，形成了非常严重的体制性缺陷。
- 2012年04月03日我们制造了一种很强烈的社会气氛，大家都需要透明、公开，那是因为慈善界有很多问题，但通过质疑大家发现，里面没有像大家想象的那么多问题，最终大家找到的原因是大家都不太会
- 2012年04月03日庄心一强调，中国证监会04年明文已经明确，凡是市场有需求、公司有能力、客户的权益有保障、风险控制有措施的，这些都应该放手交给市场和行业，在这个过程中，坚持行业、市场、企业、监管机关良性互动，形成一个有机的市场的运行体系
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