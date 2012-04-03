- 2012年04月03日王东明表示，所有大的投资银行，包括高盛、欧洲的投资银行，都是原来小的票据公司，随着客户的一点点需要和市场发展逐渐起来的，没有牌照的概念。
- 2012年04月03日薛琦介绍，三年前台湾有三档的ETF，均从香港引进。2011年的一档ETF的发行人是台湾当地的券商。“他在这边申请到了QDII额度，上交所的180档的股票，这一档的发行非常成功，今年马上有第二档出来了。”薛琦说。
- 2012年04月03日我先向大家鞠躬，我来了以后以为座席只有一半，但我来到以后感到心里暖烘烘的，原来这个题受到这么大的关注，说明我们的慈善、公益面临非常大的转折期、转折点
- 2012年04月03日薛琦表示，资本市场非常有效率，反应很快，解决问题的能力也很强。它如果有问题，制度的设计可以作相对应的配合
- 2012年04月03日在全世界各地，有些国家的福利做得非常好，像澳洲，他不需要面包。但有了面包，人们也有不快乐的地方。所以在全世界各地，有些国家我们从事文化的工作，有些国家从事教育的工作，有的领域是阶段性必须要投入所谓慈善的工作。
- 2012年04月03日庄心一表示，中国证券行业目前总体来看，从历史上来说，处在运行最规范、财务最稳健、基础也是最厚实的一个阶段
- 2012年04月03日现在这些项目不是很多，的确有一些开始做了，如果他们采取这些项目的话，他们就可以实现可持续发展。这对于公司来说也是非常好的，所以社会的信贷我认为是非常好的
- 2012年04月03日庄心一举例称，和欧美的国际投行来比较，中国的投行、中国的证券公司在发展阶段，行业规模、业务体量、专业水准方面还有很大的差距。欧美投行出了差错，是一个高年级的学生做错了一道高年级的题，而这道题低年级的中国还没有做
- 2012年04月03日要保护水资源，我们需要改变年轻一代人用水的态度。那么我们这些行动是不是能让成百上千万的中国孩子保护水资源，同时也能够帮助他们的父母节省水资源呢？所以我们可以通过会计事务所进行相应的衡量或者审计
- 2012年04月03日如果一个组织想不断的存在下去的话，光靠别人的善意是不够的。在一些困难的时候它可能就无法存在下去，要关门了
- 2012年04月03日
- 2012年04月03日戴相龙称，长期来看，股票投资占社保基金整个资产配置只有20%左右，但是占实现利润的40%左右
- 2012年04月03日戴相龙称，到去年底社保基金投资回报是每年平均收益率是8.44%，扣除通货膨胀率后净回报是6%
- 2012年04月03日广东省委托我1000亿来投资，这是一个改革开放的具体措施，有利于保值增值，有利于促进金融市场的稳定，同时有利于国家走出一个路子来，怎么样使养老金保值增值
- 2012年04月03日针对三一重工营业收入和净利润以及毛利率连续三个季度持续下滑的问题，何真临认为，去年四季度整个工程机械都出现了下滑的势头，那是整个消费萎缩的问题，今年问题得到了比较大的缓解
- 2012年04月03日中国进出口银行行长李若谷在同场论坛中也表示，周小川将来可以做国际货币基金组织的总裁
- 2012年04月03日从目前来看，只能购买股票、债券。在中国目前对外投资战略来讲，像我们这样搞了11年投资的，还是应该支持我们“走出去”投资
- 2012年04月03日从2005年开始到现在，人民币的汇率已经升值了30%，而且去年9月份以来，在香港人民币汇率有时候上升，有时候下降。人民币汇率已经处于一个更加稳定的状态
- 2012年04月03日胡祖六称，现在银行业能够普遍盈利，财务上很稳健，应该感到很安慰，这是中国通过改革取得难得的结果，只有稳健的银行，才有稳定的宏观经济，经济才可能持续发展。
- 2012年04月03日存款现在有各种各样的基金，到银行存款的时候，他就给你介绍各种各样的基金，他的回报率虽然是有弹性的，但是利率已经和银行的利率不一样了
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