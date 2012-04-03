- 2012年04月03日Edmund Phelps称，针对于货币政策选择，美国联邦储备委员会对形势的估计，和做出的应对是积极的，能够满足对于流动性越来越多的需求。
- 2012年04月03日2007年全国金融工作会议就已经明确了要建立存款保险机制。如果再追溯往前，从90年代就开始研究论证中国建立存款保险机制。但是2007年是明确提出来了，准备工作可以说是快马加鞭的都在做筹备
- 2012年04月03日从某个阶段而言，可能仍然会看到资本输入和资本外流之间的不平衡，还会看到某种形式的贸易盈余以及收支账户的盈余，会看到资本的流入超过资本的流出
- 2012年04月03日魏建国表示，就目前来看，内需还未能弥补出口的萎缩。
- 2012年04月03日张宇燕称，建立一个南南合作银行是显示新兴经济国家加强合作意愿的一个很好的表示
- 2012年04月03日周小川称,中但由于国鼓励资本外流,特别是资本“走出去”战略,未来或许还可以进一步的放松管制,允许企业和居民能够更方便的进行海外投资
- 2012年04月03日中国也鼓励资本的外流，特别是使资本走出去的战略，企业和其他的一些商业机构，现在有越来越多的海外投资，或许还可以进一步的放松管制，允许中国的企业和中国的居民能够更方便的进行海外投资，这是我们政策改革的一个方向
- 2012年04月03日Sergei Katyrin表示称，每一个商人都认为应该是最低限度的对资本进行控制，最好是实现资本完全的自由，但是至于国家来说，特别是中国这些资本的自由流动，应该一步步的对资本进行合理的控制
- 2012年04月03日胡祖六称，中国在资本市场上取得了很大的进展，市场力量在发挥着越来越大的作用，取消资本控制能够是一个很好的方向，同时也会有足够的资金来进行经济发展。
- 2012年04月03日如果你说美国创造大量的流动性，而且你还问所有的这些责任都应该是由其他的国家，让他们进行货币的升值，也就是说不论美联储印多少钱，结果总是让其他国家的央行决定让他们的货币升值
- 2012年04月03日胡祖六称，资本的市场化是一种结构性的改革，它不应该是一个周期性的工具。因为全球的环境会在不断的变化，有时候有很多的流动性，很多的热钱在各国之间流动，有时候他们会出现大量的下降或者说资本从一个国家大量的流出
- 2012年04月03日宫内义彦称，在日本，包括大银行、信贷合作的组织都可以吸收存款。客户把钱存进这些机构时必须要接受银行的接管，因为这些机构接受了客户的存款，接受监管才能够确保存款不会出现问题。
- 2012年04月03日“热钱确实危险，对某些经济体来说。如果中国保持8%左右的经济增长力，继续推进工业化、城市化，热钱就会变成冷钱。”龙永图说
- 2012年04月03日戴相龙同时指出，目前亚洲特别是日韩经济贸易量很大，经济合作关系很紧密，而且马上要建立投资保护协议，所以东亚地区，特别是中日韩经济发展前景很好，而且金融合作也会加强。
- 2012年04月03日周小川表示，美联储需要做一个艰难的决定，在他们的政策中要进行考量。
- 2012年04月03日自从2010年的最后一个季度开始，我们就开始提高利率，而到现在已经是增加了利率有5次，每一次大概都是0.25%。同时也使用了一些量化措施
- 2012年04月03日汪静波表示，中国的小微企业，现在就算做小额贷款公司、村镇银行，它只要是市场化的，要控制风险，要盈利，最终它放贷的对象也一定是相对品质比较好的公司。
- 2012年04月03日刘二飞介绍，他称，资本是追逐利润的，只要有充足的利润，能够管理好风险就值得提供资金。中国已经可以逐渐发展高收益债，建议要发展高收益债。
- 2012年04月03日社保理事刚刚在国内开了18家理事会议，主要是总结经验，因为原来社保基金就有很多的产品。希望媒体不要误读
- 2012年04月03日保育钧称，温州金融改革更重要是没有提出来利率市场化的问题。在一个市场经济国家里，存贷款利率不市场化，不符合市场机制的基本条件，利率不市场化，在金融资源就容易错配。
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