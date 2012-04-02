- 2012年04月03日保育钧称，温州金融改革更重要是没有提出来利率市场化的问题。在一个市场经济国家里，存贷款利率不市场化，不符合市场机制的基本条件，利率不市场化，在金融资源就容易错配。
- 2012年04月03日保育钧表示，“吴英案子的垄断是银行机构不合理，是监管不到位的结果。所以处理这个案子不能简单的判他死刑，我是很有意见的。”
- 2012年04月03日保育钧解释，一般来说大企业、国有企业，包括一部分民营企业贷款不成问题，难就难在小型企业和微型企业。根据调查，小企业的90%以上贷不到款。
- 2012年04月03日马蔚华说历来反对月底高息揽存。
- 2012年04月03日Lawrence Greenwood讲到，任何国际货币安排当中都有两个目标，首先有一个监控的目标去找到一些漏洞，通过一些政策加以填补。第二，提供一些融资功能来预防和解决危机。国际货币基金组织也正在进行一些改革，比方对金融体系监控方面
- 2012年04月03日
- 2012年04月03日戴相龙称，要逐步推动人民币国际化，可分三步
- 2012年04月03日在中国的挑战和印度的挑战不同，和卢旺达、和科特迪瓦的挑战都不同，关键是要帮助客户解决问题。我们要想办法把银行的专业知识用于帮助他们解决问题
- 2012年04月03日此前，社保基金已投资13只私募股权投资基金(PE)，承诺投资金额达195亿元
- 2012年04月03日关键是欧洲能不能使我们改革政治问题，特别是西班牙和意大利，因为他们非常重要
- 2012年04月03日爱尔兰也比较小，葡萄牙，这些国家不是足够大，不会影响到经济。但是西班牙、意大利比较大，他们出问题会影响到经济
- 2012年04月03日中国也有人这么说，我们30年来每年15%，我们继续这么干不就完了吗？中国领导人现在看到不行，我们必须要从投资出口导向的增长变成以一个内需增长为主
- 2012年04月03日要打击贸易保护主义最好方式是进攻方式，而不是防御性的。这样我们的利益相关团体就不能够为他们贸易保护主义提供借口
- 2012年04月03日贸易就是微观层面的市场改革，各个国家都有自己的贸易壁垒，我们希望齐心协力加强灵活性和生产力
- 2012年04月03日只不过给我们更多的时间。最基本的就是要获得结构性的增长，这是非常关键的
- 2012年04月03日中国经济与亚洲经济密不可分。中国经济的基本面是好的，发展的态势没有改变，有条件保持经济长期平稳较快发展
- 2012年04月02日在未来的四到五年中，云计算会推动整个产业转型，会创造1400万个就业，会带来超过1万亿美金的新的经济、新的产业
- 2012年04月02日博鳌论坛2012－－云计算、移动、社交媒体：改变商业的创新力量(实录)
- 2012年04月02日你们有多少人丢过手机？大概有15%。你们有多少人数据放在腾讯、微软掉过的？我想不见得很多吧。所以相对来说是安全的。大公司要为自己的信誉付出责任的，所以我们还是要学着相信他们。放在大公司里比自己拿着掉的概率更大
- 2012年04月02日从服务器制造业者来看，不见得云计算是降低需求量，而是重新整理人们怎么使用计算的能力，然后会找到更多的硬件、需要更多的服务器
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