- 2012年04月02日移动互联出现之前，人们的肉身移动主要是因为价值的移动，大家从世界各地跑到博鳌是因为发现这里有价值。移动互联时代后，大家为价值而移动自己的身体这个必要性越来越少了。而更多的应该为情感、为快乐
- 2012年04月02日微软在过去五年，整个公司战略资源全部放在云上面了。你可以看一下新的office365，我们的win8，完全在云里，我们的WP7.5，也是有很强大的云
- 2012年04月02日云计算不是一夜可以建好的，我们从事这方面研究已经有十年、二十年，包括分布式计算、包括高性能计算、包括网络计算，说了很多年，现在为什么它变成主流了呢？这里有很多原因
- 2012年04月02日十几年前当互联网大潮刚来的时候，我发现传统媒体变得越来越没有价值，因为每个人都是信息发布中心，每个人都是记者、编辑，我们的价值何在？但那个时候我看到一个潮流和趋势，就是，互联网这个浪潮来了之后，他带来的稀缺是什么
- 2012年04月02日因为现在社交推广、搜索引擎优化，所以你可以降低很大的成本来创业。如果有弹性云的话，还可以再降低
- 2012年04月02日可以让用户管理手机上各种内容的一个方式，它可以在云上进行一个备份，如果手机掉了，可以完全一个新的安卓手机，把内容恢复上去。如果没有云的话，这个是做不到的
- 2012年04月02日在光伏发电这个领域，由于中国制造加入，对成本下降取得了很大进步
- 2012年04月02日我们怎么样把客户、供应商、上游下游整合到一起，整合成一个供应链，这也是非常重要的
- 2012年04月02日现在发展中国家之间、发达国家和发展中国家之间都存在一些贸易交流障碍。而且在未来的发展中，服务业占GDP比例越来越高，但亚洲发展中国家仍存在各种各样贸易障碍，比如金融服务行业等仍然没有完全开放
- 2012年04月02日博鳌论坛2012－－收入分配与经济转型(实录)
- 2012年04月02日
- 2012年04月02日博鳌论坛2012－－全球化VS去全球化(实录)
- 2012年04月02日全球70亿人中亚洲人口40亿，其中9.4亿是中产阶层人口。亚洲的潜力很大，迈向经济一体化是必然潮流
- 2012年04月02日亚洲制造业已经进入到一个产业升级和转移的过程。由于在中国区域中间产业竞争已经更明显表现在产业和产业集群之间的竞争，打造产业集群系统良性的生态环境是提升中国制造业国际化竞争力重要举措之一
- 2012年04月02日去年在日本3.11地震后，有很多的供应链出现问题，使很多工业面临供应链和价值链中断的问题。这就要求我们完全设计一套更加现代、更加新型的供应链体系和制造业体系
- 2012年04月02日过去五年，中国的海外并购投资额超过2300亿美元，其中过半数投资于天然资源，如矿业、石油和天然气。他说，更重要的是，中国企业的并购计划越来越具有策略效益和规模
- 2012年04月02日我们要重新定义全球化，同时我们要搞清楚我们说到全球化是一件好事的时候，究竟是什么意思。如何充分的去挖掘全球化的好处
- 2012年04月02日但是现在在发展中国家，很多领导这都会用全球化的词。所以我们当前的世界当中，有一半的发达国家不敢说全球化，另外一半发展中国家敢于说全球化，去参与到全球化
- 2012年04月02日目前在这个阶段来说，我们身在全世界带来的新世界是这样的，我们不能够毫无规则，但是需要新的规则，不是西方主导、西方资本类型的规则，而这些规则正是在上个世纪大部分时间当中主导了全球经济
- 2012年04月02日因为现在彼此在经济上都是高度相互依存，我们已经没有办法互相开战了，我们已经没有办法像一个世纪以前一样靠武装冲突来解决问题了
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