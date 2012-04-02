- 2012年04月02日我去过很多次印度，那里的电力市场、发电市场，很多地方没有市场化，为什么？因为农民要求电价的保护、电价的补贴。
- 2012年04月02日一方面有一些人在庆祝高增长，但与此同时有另外一批人认为高增长带来了沉重的环保代价。在谈到投资增加的时候，我们也看到了投资带来了不稳定的流动，而资本的不稳定流动有可能会一些冲击，甚至是我们最近看到的危机
- 2012年04月02日征税的目的是为了统一印度的征税体制，这样可以采取反规避的措施。这是OECD国家已经采取的措施
- 2012年04月02日在当前艰难的经济形势之下，尤其是像美国、欧洲非常艰难的经济大环境之下，人很容易害怕，一旦害怕就想倒退，就想回到过去。但这不是一个正确的答案，这个时刻我们会渡过去的，以前就碰到过，而且会过去的，因为全球化是不可逆转的
- 2012年04月02日印度是一个非常大的经济体，有很大的、自我的消费市场，欧盟、美国和日本的经济下滑，对印度的经济影响比较小，印度更加自主
- 2012年04月02日如果我们生产薯片，薯片产品全世界都一样，在中国的薯片可能是有海藻味道的。在其他国家的口味不一样，我们生产薯片的口味是根据本地市场消费者的需求来设置的，但是核心产品都一样
- 2012年04月02日问题是我们如何确保一个自有企业的模式，我们就叫做西方的企业经营模式。如何让一个西方经营模式和一个国有企业经营模式和谐共存？
- 2012年04月02日全球化现在用得太多了，在有一些场合上，全球化的基调本来就用错了，所以有的时候还在叫嚣反全球化的基调。
- 2012年04月02日如果想继续重现9%增长的辉煌，意味着现在要做到这一点比以前难得多，但还是可以做到的。但必须考虑到全球状况。全球状况可能暂时性会恶化，加上这个差不多是8%-8.5%
- 2012年04月02日过去是媒体炒企业，现在是媒体炒微博，未来我们公司、我们的人民怎么样更好的发展，我认为整个商业模式必须要改变，特别是企业的商业模式
- 2012年04月02日从2008年金融危机到现在的次贷危机，为未来的全球经济说一定要搞到一万亿、两万亿，我的个人建议是要改变。我们为全球经济一体化对于未来的企业，特别是中国的企业、发展中国家的企业，应该说带来了挑战
- 2012年04月02日所以企业要更加清晰的去表述他们在这些方面做出的努力，并且要参与到有关政策的讨论当中，这样就能够让社会更好的理解到企业在社会当中发挥的积极作用，理解到全球化带来的更多益处
- 2012年04月02日“我们中国人总认为外国人什么都比我们行，但在集成创新方面，我觉得中国人的智慧是世界任何一个国家无法超越的。”何真临说道。
- 2012年04月02日我们常常去采用一种长远发展的观点，要通过我们的工作来提升当地的财富保障、环保，并且让这些工作为众人所知，我认为这样的模式应该是全球化的企业都应该采纳的
- 2012年04月02日我同意奥巴马总统的提议，石油巨头们确实享受了太多补贴
- 2012年04月02日人们常常说你们是在打击中国和印度的出口市场竞争，不是的，是我们在为中国和印度的出口市场努力。所以我们必须要改变词汇。百事公司是在为中国和印度去竞争，而不是通过竞争去和中国、印度去争夺
- 2012年04月02日石油巨头高额补贴问题存在已久，奥巴马此举不是为了选举上演的政治秀
- 2012年04月02日全球化不只是由政府之间的框架来奠定的，主要由私营企业来推动的，你要想去全球化就要消除所有的私营企业，这是灾难型的
- 2012年04月02日魏家福称，下一代亚洲在制造业发展，必须瞄准这三大革命，加强人才培养，用市场化机制吸引全世界精英到中国来，相信美国的专家精英也会到中国来。
- 2012年04月02日生活方式的创新。因为大家追求更加舒适的生活，非常追求身体健康，所以我们愿意为此推出更多的产品，满足人们追求健康生活方式的需求。包括可以护理的机器人等等
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