- 2012年04月02日秦晓认为，国企上缴红利，纳入公共财政是必须做的，要加大力度。不仅是红利，而是把资产和收益纳入到公共产品的资源当中，可以设计、想办法，不光光是那点红利。
- 2012年04月02日美国国务卿希拉里在1日晚间表示缅甸现在有了未来，她祝贺缅甸人民有机会参与选举。希拉里表示，美国决心支持缅甸的改革，她还表示，缅甸政府必须改善选举透明度
- 2012年04月02日氏家纯一称，中国在过去10年经济增长非常快，年均10%，中国政府决定把GDP增长率的预期降到7.5%是很合理的。中国现在劳动力没有增长得特别快，劳动力的成本会上升。所以经济发展需要依赖更多的革新、技术进步等等。
- 2012年04月02日许嘉栋称，台湾经济发展所得收入分配的最新的数字是2010年，家庭所得的调查显示，最高所得20%的和最低所得20%的家庭，所得变数是1.69倍。这些数字跟其他国家比较相对还算好。
- 2012年04月02日
- 2012年04月02日新车的推出没有既定的时间表，“但是会很快，今年内”
- 2012年04月02日我们现在的重点在国有企业私有化，首先政府应该参与其中，应该采取行动，如果最终国企提供社会福利，我们又退步到30年前，一切都是公家来包房、包车，包一切的支出、孩子的教育，其实这是历史倒退
- 2012年04月02日许嘉栋称，台湾的征收收入占政府收入的3%，世界上最低的，说政府没钱，所以没有办法执行那些改革所得分配来照顾低所得家庭的措施。
- 2012年04月02日氏家纯一指出，中国政府在重新分配现在的税收，分配给地方政府，一定要保证重新分配、再分配是合适的和适度的。
- 2012年04月02日政府可能会通过税收进行一些财政支出，我们必须要进行清理，比如说你的税收、投资支出，你必须要持有非常谨慎的态度，确保投资花出去之后对钱有好处，能够创造就业机会，培训某种技能，而不是泛泛发一些补助或补贴
- 2012年04月02日十年来，中国的财政收入和居民收入差距比较大。
- 2012年04月02日劳动党此次会议可能会任命金正恩担当朝鲜劳动党总书记，正式确立金正恩的领导人地位，完成政权交接工作。朝鲜中央通讯社报道说，朝鲜军队、各省、市、县的党委会均选举金正恩作为代表之一，这反应了全党、全军及全体人民的一致意愿
- 2012年04月02日要确保补贴是有的放矢的，有些政府把钱撒出去，但在社会当中这些钱却分配到中高产业，比如说中产阶级、高收入阶级，而不是到穷人身上，但穷人最需要这些钱，这需要政府重新修改收入的标准
- 2012年04月02日2020年二氧化碳排放量会达到34.5级吨，使得全球的温度上升2摄氏度，到2030年就可能造成气候上的大灾难，因为二氧化碳排放量增加到44.7级吨。我就要结尾了，到2040年，伊朗的油气资源就没有办法满足需求
- 2012年04月02日如果我们能够认识到20%最富有的人，他们做了全世界70%的气体排放；而有一些人生活收入只有2美元，有20亿的人在各个层次的贫困状况当中。所以，我们需要在财富和收入分配方面消除不均，实现社会公正，这是非常重要的
- 2012年04月02日秦晓谈到，收入分配的公平、公正是一个全球性问题，围绕中国来讲，中国的问题把这两个连在一起，就是收入分配和经济转型问题，说明中国不光是一个发展中的问题，还有发展质量的问题。
- 2012年04月02日他需要500人，如果这500个工人是他们从别的公司里面挖来的，我们培训的孩子就失去了这样的机会。你非要雇佣这500人，是其他公司的、海外的人，所以这500人等于抢了我们的工作，所以培养自己的人是非常重要的
- 2012年04月02日下一步你强调人力资源、人力资本的发展。现在正在上学的这些人就是我们的目标，我们必须为他们提供高质量的教育。有的时候城市教学质量就比农村的要好，农村的孩子没有机会上好学校，接受好的教育，这是一个弱势、劣势，导致了很多问
- 2012年04月02日还有社保的福利系统，社会底层需要社会方面的保护，包括医疗保障、养老金等等，这些都可以帮助我们平衡社会当中收入的不公正。这是指整个劳动体系当中。我刚才说了要制止腐败、增加透明度，我们努力平衡这些收入，这是政府可做的事情
- 2012年04月02日我们讨论政府能做什么，要看劳动法和教育体制，确保人们得到适当的培训，能够找到工作。而且劳动法应该有助于人们找到工作，而不应该相反，使之更困难
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