- 2012年04月02日在有些国家当中，这的确是一个元素导致了不公平或不公正
- 2012年04月02日我们应该改变国内的贸易物流系统、流通领域，因为现在国内的商业流通领域还不够高效。现在在国外买中国货比国内买中国制造的产品便宜
- 2012年04月02日实际上这个问题在全世界，不光在中国，在美国、巴西、瑞典都有这样的问题，只不过强烈程度不同而已。这在很多国家都有
- 2012年04月02日我们24个税种当中，真正经过全国人大通过的只有两个税一个是企业所得税，一个是个人所得税，其它都是部门定的，政府规章
- 2012年04月02日双边互换协议只是其途径当中的一步，从各个国家的角度来说他们是否愿意持有人民币，要看整个流动性的形式。因为人们存有储备是为了应急或其他的不时之需，并不是由复杂的双边货币互换协议来决定他们是否持有人民币的
- 2012年04月02日当人们说增长是非常关键的，拉美花了10年才实现增长，日本花了20年时间才实现正增长，我觉得欧洲需要一定时间
- 2012年04月02日刘明康称，应该从完整的意义上把这件事情的方方面面说清楚，千万不要像痴人说梦一样，人民币马上要在全世界发挥一个极其重要的作用，这是非常天真的。
- 2012年04月02日欧元区逐步向财政方向联合的可能性比较大，如果欧元区在解决财政一体化取得成功，意味着可以为寻找到解决欧债危机，解决长期化的体制系列风险打下一个坚实的基础
- 2012年04月02日如果政府部门能在企业发展的不同阶段给予考虑，尤其现在要保增长，要保持企业正常增长，就要帮助企业减负。如果能在这个阶段有所考虑，应该是一个双赢的局面
- 2012年04月02日美国从金融危机以来尽管经济也有波动，但美国保持了一定的增长，虽然增长不稳定，但毕竟还有增长。为什么？我刚才已经说了，美国金融危机过程当中始终采取保增长、高一步增长政策的取向，从而使美国保持一定的经济增长
- 2012年04月02日John Chambers称年轻人要离开欧洲五国是要到其他地方去找到更好的工作机会，要解决这种问题，在未来需要一定时间市场才能够调整好。
- 2012年04月02日国家税收都是一刀切，使得中小企业得不到税收优惠，使得逼良为娼，小企业不偷税漏税就没法过日子
- 2012年04月02日其实这几个边缘国家在总量上并不是那么重要，除了西班牙，意大利已经采取的改善措施。所以，我并不认为欧洲会陷入一场更加深的危机，但也不会那么快走出来，我觉得欧洲的形势不会恶化得太多
- 2012年04月02日一定要记住德国是欧洲非常强大的经济体，芬兰虽然规模较小也是非常强大的经济体。所以欧洲不是所有经济体都是一样的状况，有很多成功的国家
- 2012年04月02日刘明康称，央行的措施一定要画一条线，也就是说有所为、有所不为之间一定要划一条清晰的界限。在不够和过多之间也要划出一条清晰的界限。
- 2012年04月02日从政治的角度来说，11月份大选之后政治怎么决定是非常关键的。从美国的消费者来说，我们对美国的消费者有理由更加乐观，信贷在增加，我们看到美国的房地产行业已经开始触底。
- 2012年04月02日欧洲长期以来缺乏增长，所以我们看到对欧洲来说没有一个很快复苏的机会，欧洲的经济非常脆弱，欧洲的增长力很低，这样的情况会持续一段时间。因为欧洲一个主要的经济集团，再加上美国在今后3-5年当中都会处在一个挣扎的状态
- 2012年04月02日现在欧盟、欧元区在1950年代的时候政治家们决定要成立欧盟，欧盟非常重要的标志就是欧元的诞生，如果欧元不存在了，欧元消失了，欧盟这个组织的体系就会出现严重的倒退，而欧洲的经济家不愿意看到这一点
- 2012年04月02日这一点不容忽视，这样在国外投资时，除了从商业角度考虑之外，可以注意到政治影响，能够给双方利益体都带来好处
- 2012年04月02日William Rhodes称欧债危机是2010年出现的，欧洲不吸取90年代末期亚洲金融危机的教训，以及80年代、90年代拉美金融危机的教训。在2010年的时候，他们不相信会有这样的蔓延，但现在的蔓延仍然。
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