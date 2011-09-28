- 2011年09月28日郭树清说，中国投资者常常认为美国政府把一些行业归为“战略性”行业，而使中国投资无法进入。不过，他说此行使他相信没有特别的政府政策限制中国投资，而是依照具体情况具体分析的原则决定是否允许投资
- 2011年09月28日谢国忠表示，A股从来没有过真正的牛市；目前导致股市不好的主要原因应该是民间借贷市场的畸形发展；只有全面减税，A股才有牛市基础。
- 2011年09月28日现时手头工作的进度良好，预期于数天内正式离任，但具体日子仍要视乎工作进度
- 2011年09月28日香港特区政府政务司司长唐英年9月28日中午12时许发表声明，称今早已向行政长官提出辞职，即日起休假，并等待中央政府批复
- 2011年09月28日沪深股市再度高开，随后两市维持窄幅震荡回落，银行地产等权重板块萎靡，带动股指震荡下挫
- 2011年09月28日人力资源社会保障部、财政部27日联合召开电视电话会议，进一步推动就业政策落实，加强就业专项资金管理工作。
- 2011年09月28日农业部的信息显示，“十一五”时期，我国农民负担保持较低水平，其中，2010年农民人均直接承担的各项费用总额是38.63元，仅为农民人均纯收入的0.65%，较2005年的1.1%下降了0.45个百分点。
- 2011年09月28日未来五年将新建电动汽车充换电站2900座和充电桩54万个，保障80万辆电动汽车的应用，到2020年将形成覆盖公司经营区域的电动汽车充换电服务网络。这对我国电动汽车行业的发展将形成重大利好
- 2011年09月28日部分中小商业银行为确保季末存贷比考核达标，对9月29日、30日资金拆入甚至给出了高达6%。的返点
- 2011年09月28日中国从08年的夏天开始不再对人民币进行过多的干预，当然，如果硬要说中国是人民币的操纵国，可能的一个原因就是，中国的国际收支盈余比较大。现在中国开始采取更加多元的货币政策。
- 2011年09月28日到27日12点认购截止时，中信证券香港IPO以招股价区间下限价格计，仅获得四倍认购额
- 2011年09月28日8月份，全国铁路煤炭发运量1.84亿吨，同比增长9%。其中电煤发运1.30亿吨，增长9.6%。
- 2011年09月28日标准普尔9月27日发布报告称，如果2012年住房销售骤降30%，诸多中国房地产开发商都将承受严重的现金压力，该机构同时维持对中国房地产行业的“负面”展望。
- 2011年09月28日评级机构标准普尔称，中国房地产市场的形势不容乐观，房地产开发商在未来6至12个月面临的流动性压力将加大。
- 2011年09月28日加之近期中央力挺金融机构为保障房、中小企业提供贷款，这均有利于信贷反弹。而目前银行放款排队的现象依然普遍，间接说明信贷需求依然旺盛
- 2011年09月28日出于上市融资之需，为提振业绩，公司2010年实行了激进的销售策略
- 2011年09月28日2010年全国科技经费投入7062亿，同比增21.7%。
- 2011年09月28日一位金融部门的负责人称，“在鄂尔多斯，你要是跟人家说你的存款在银行，你都不好意思跟人家打招呼。”
- 2011年09月28日他警告说，中小企业的倒闭是非常不和谐的，当企业倒闭潮产生多米诺骨牌效应之后，大企业也肯定会受到影响。
- 2011年09月28日宝钢集团上日斥资约1亿元人民币增持该公司股份2，000万股，约占公司已发行总股份的0.11%，并表示拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义，继续在二级市场增持该公司股份
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