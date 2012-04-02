- 2012年04月02日就在6个月前，我们看到欧债危机会导致欧洲甚至要出现一场整个欧洲的经济危机、金融危机，这对整个全球经济形势都带来非常严重的打击
- 2012年04月02日康菲石油公司和中海油同意共同出资人民币3.45亿元（合5480万美元），用于河北秦皇岛市渔民补偿和海洋生态环境修复
- 2012年04月02日中国刚刚发生经济危机，不是债务危机而是经济危机、金融危机，在2007年发生的经济危机到现在还没有完全结束。有一些国家，比如说美国等其他国家依然需要解决他们在经济增长和财政上的问题，这样才能够彻底让金融危机、经济衰退划上一个句号
- 2012年04月02日之后在我们看来，欧洲国家出台的这些政策导致情况更加恶化了，比方说他们改变游戏规则，出台了一系列债务调期安排
- 2012年04月02日印度和中国有一个很大的不同，印度的增长模式并不是以出口为驱动，我们更多依赖国内的消费，所以在全球经济出现问题的时候，印度受到的影响就要小一些
- 2012年04月02日刘明康表示，现在欧洲国家出现了一系列一揽子救援计划，欧洲央行的决策得到了加强，决策是好是坏由历史检验。还有欧洲金融稳定性机制也发挥了非常重要的作用，支持了欧洲周边国家稳定他们的经济增长。
- 2012年04月02日中长期看则令人担忧，就业市场没完全恢复，美国巨额财政赤字会导致实际利率下降，经济活动也会受到负面影响。
- 2012年04月02日赤字国家和财政盈余国家都要做什么呢？我们看到很多财政盈余国家就是亚洲国家，在美国需要提高储蓄率，尤其是公共部门要提高储蓄率，像亚洲这些财政盈余国家就需要下调投资
- 2012年04月02日医疗卫生服务业不是一般的商业活动，它的服务对象是人，质量、安全是最重要的，它是体现社会责任的一种事业，而不是以营利为目的
- 2012年04月02日欧盟区发生的情况也可能是对全球经济形势的一个征兆，现在美国政府出现了严重的财政赤字情况，相当一部分的财政赤字由私营部门持有的，财政赤字让我们质疑公共部门的赤字是否具有可持续性？并且对汇率、利率带来一定的影响和动荡
- 2012年04月02日一想二战之前世界的人均寿命预期不到40岁，中国今天的寿命预期是78-79岁，过去40-50年人均寿命翻了一倍，但退休年龄并没有往上调
- 2012年04月02日主流的工作应该交给最有能力做的人。但也许想坚持工作，特别的顾问咨询工作或者其他的工作可以作为一种补充提供给老龄人群
- 2012年04月02日此次工作日高峰时段区域限行措施，机动车尾号分组方法、轮换周期、限行范围和限行时间保持不变，限行尾号每13周轮换一次。对非本市进京载客汽车交通管理措施维持不变
- 2012年04月02日这是政府的方针，已经决定了，今后各个企业会相继实施
- 2012年04月02日全国范围内，所有资源包括土地资源、尤其是金融资源都是由在北京的这些部委来配置。这造成在中国的独特现象，即不管是最好的医疗还是教育，甚至新闻媒体最好的报道机会都在北京
- 2012年04月02日根据国外的资本市场为大家提供的更多收益，或者亏损更少的对比可以告诉我们，全球范围内分散投资，养老基金和社保基金都应该这样做，这样从专业角度将是更理性的安排
- 2012年04月02日股市如果跟经济发展的上涨、下跌能够更紧的连在一起的话，对于退休养老的群体如果他们的退休基金也是跟着经济的上涨、下跌同步运行，这样能够保证他们今后购买力不会相对于经济的增长而下降
- 2012年04月02日麦当劳正在邀请60岁以上的老龄人做店铺经理，因为他们有足够的经验。有一部分的鳏夫和寡妇，日本正在让他们管理一些店铺，我觉得这是人人受益的做法
- 2012年04月02日樊纲称，中国政府的行政开支，公务员人数比例在整个人口比例当中现在有扩大的趋势，这是一个非常严重的问题。这和一系列其他的问题，包括就业倾向、腐败问题等等都相关。
- 2012年04月02日这不是好事，说明人的价值太便宜了，人的权利得不到尊重。靠这种来维系经济增长，过去30年中国发生了，今后中国再不要重复依靠勤劳革命带来的收入增长，而是依靠技术革命带来收入增长
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