- 2012年04月02日佐利克建议，中国要保持经济增长，要让国企走向市场，要在土地方面让农民有更大的土地交易权。
- 2012年04月02日日本的经济之所以在过去20年停滞不前，与中国制造业的崛起有很大的关系。所以中国的制造业在90年代初快速的崛起，对主要依赖的日本经济来说，确确实实带来了很大的替代作用。而这时候更好跟日本的人口老龄化重合在一起
- 2012年04月02日现在西方年轻人看到人均GDP增长以后，并没有生太多孩子，而生育率在下降。生育率非常重要，当生育率比较低的时候，在光谱的另外一端，需要赡养的老年人就增加。如果生育率低，年轻人口需要赡养老年人越来越多，工作比例不会增长太快
- 2012年04月02日樊纲提到，把一些非正式的金融行业逐步变成正式的金融行业是一个很好的兆头，就像最近的温州金融试点，可以让非正式的金融机构慢慢纳入到正式的金融系统当中来，使得更多的非国有的小型金融机构能够发展起来。
- 2012年04月02日飞机坠毁在离机场约35公里到40公里的地方。他说，飞机上共有43人，其中包括39名乘客和4名机组人员
- 2012年04月02日Edmund Phelps表示，中国未来会有经济减缓的情况。中国国内自主创新的程度相对还不是很高，但是已经开始更多的有自主的创新。
- 2012年04月02日自由选择的状态下，很多人都倾向少要小孩。所以不用担忧中国放松独生子女政策，中国的人口就爆增
- 2012年04月02日政府发挥的作用越来越大，政府指望在美国所有的领域来满足人民的需求，来发挥更大的作用，所以使得很多经济原先存在的发展动力逐步消失
- 2012年04月02日目前中国的人均收入大概是3000-3500美元，我们假设是这个数字。当日本用自己人口红利的时候，日本的人均收入已经达到了9000美元。因此我们看到问题的本质就是这样的，当中国人在变富裕之前就变老
- 2012年04月02日三村明夫总结，经济增长确实是一个能够创造就业的最大因素，是一个最希望出现的现象。但是从事实来看，经济增长必须要保持一个适当的增长率。
- 2012年04月02日目前，从十几岁到五十岁，人口当中的60%是工作人口，而60岁以上的人口占6%，16岁以下占30%，所以印度在未来若干年当中，会有越来越多的人进入到工作人群当中
- 2012年04月02日樊纲表示，中国8%到9%的增长速度不是很高的增长速度，但是要逐步地恢复到一个正常的增长速度，这样才能解决像通货膨胀这些问题。
- 2012年04月02日樊纲说，在农村地区30%到35%的人口的收入主要还是和农业有关。正因为如此，中国整个平均收入水平还很低。以后还会有大量劳动力不断迁移到城市。
- 2012年04月02日蓬安县人民法院一审判处刘习全有期徒刑五年，赔偿受害者3.5万余元
- 2012年04月02日
- 2012年04月02日慢性病造成严重的疾病负担，目前占总疾病负担比重的69%。如果不加控制，中国40岁以上人口的主要慢性病病例数将显著增加，在未来的10-20年，心肌梗死、中风、糖尿病、肺癌等主要慢性病将增加1-3 倍。
- 2012年04月02日虽然与会嘉宾多认为，对伊朗的制裁会增加油价、拖累经济复苏，但也有观点表示，制裁措施长期会发生效果
- 2012年04月02日中国加快转型、调整结构的根本目的是保障和改善民生。而保障和改善民生要努力于提高收入、刺激消费和开拓市场
- 2012年04月02日陈竺表示，卫生事业要做的还有很多，公共政策是最重要的。医保应包含两方面内容，一个是医疗保险，一个是公共卫生服务的均等化，我们希望这方面经费的强度还能进一步增大。没有这种制度的安排，是做不到人人享有医疗保障
- 2012年04月02日中国的和平发展基于本国的国情和文化，基于自身的根本利益和长远利益，基于世界发展大势和客观规律。中国坚持实行睦邻友好政策，永远做亚洲国家的好邻居、好伙伴
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