- 2012年04月02日陈竺介绍，2009年中国启动了新一轮医药卫生体制改革，改革的总体框架包括四大体系，八项支撑
- 2012年04月02日鲍尔森称，政治家会有一些强硬的语言，但是除了这方面，比如贸易等问题可以在WTO当中得到解决。两国关系不是想当然的，但肯定会经历一些情况并会往前发展的
- 2012年04月02日陈竺表示，未来中国将受到传染性疾病和慢性病的双重威胁。世界银行预测，如果不加以控制，中国在未来10-20年，心肌梗死、中风、糖尿病等主要慢性病将增加1-3倍。
- 2012年04月02日鲍尔森谈到，下一步中国要能发展出一批公司，在全球市场当中充当领导者，在这样一个过程中，中国国有企业要引入更多竞争、市场的机制，并且引入更多的公司治理的机制。
- 2012年04月02日新一轮科技变革与产业创新正在孕育，经济结构调整步伐加快，经济全球化、区域一体化在曲折中推进，国际政治经济秩序深刻调整，新兴经济体的重要性日益凸显
- 2012年04月02日“我相信大部分的医务人员是好的，大部分的患者也是好的。关键是把制度弊病通过改革加以割除，重建信任。”陈竺表示，这里所指的制度弊病为“以药补医”。
- 2012年04月02日立足内生增长，是亚洲健康与可持续发展的独特优势，也是亚洲开放型经济发展的新趋势
- 2012年04月02日鲍尔森谈到，有一些构建这些银行产品的人本身就不理解这些产品，这样就很难监管这些产品。
- 2012年04月02日如果不进行汇改的话，继续保持对外汇市场的干预措施，就不得不继续买入大量美元债券、欧元债券，实际上是为美国、欧洲财政赤字买单
- 2012年04月02日鲍尔森认为，“因为美国发生了金融危机，所以中国的金融改革步伐应该放慢”的结论是不对的。要求推动银行进行大刀阔斧改革和整改是对的。
- 2012年04月02日经常来讲，我们更多的都是关注在国家利益来控制一些出口。中美两国在这方面对贸易赤字有不同的措施，但是我觉得应该在这方面采取更加好的方法
- 2012年04月02日中国这个国家更多的是一个储蓄的国家，而不是投资，所以在这方面需要有更好的平衡，也需要有资本市场得到进一步发展，而且是一个国际级的资本市场，而且更加开放的一个竞争性的资本市场有可能使人民币变成一个更加由市场决定的货币
- 2012年04月02日
- 2012年04月02日中国不应该因为美国发生了金融危机，所以金融改革步伐就放慢。鲍尔森认为中国不应该得出这样一个结论
- 2012年04月01日在澳大利亚的外国投资的记录，特别是中国公司在澳大利亚投资的记录是非常高的
- 2012年04月01日
- 2012年04月01日中国即便是7.5%增长速度仍然是非常快的增长。
- 2012年04月01日幸福离不开物质，但是，追求幸福，需要我们管理好自己的欲望。
- 2012年04月01日国家能源局前局长张国宝说，工作任务已提上日程，中石化董事长傅成玉则表示没有发言权
- 2012年04月01日福岛反应堆是1971年建成的，已经服役40年，采取一个老的核电技术的反应堆，回路布置上都存在问题
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