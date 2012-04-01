- 2012年04月01日我们早已预测到它的核反应堆将要进行破裂。福岛反应堆的情况，是1971年建成的，已经服役40年，采取一个老的核电技术的反应堆，回路布置上都存在问题
- 2012年04月01日他说，中国有14个核电站运行，27个核电站在建设。福岛事故发生后，中国对正在运行的核电站进行安全大检查，同时对在建的核电站是否存在安全隐患也进行了大检查，这两个检查现在都已完成，应该说我们检查的结果都是安全的。
- 2012年04月01日傅成玉说，没听说过这件事，但是国际原油价格上涨，国内成品油价格又上涨，这次上涨幅度比较大，非常理解大家的心情。
- 2012年04月01日“即使其它国家共同释放储备油，但是对全球原油价格的抑制作用有限，”国家能源局前局长张国宝向财经网记者补充表示，“此前也曾向市场发布过相似的信号，但是并没有达到真正的作用。”
- 2012年04月01日傅成玉回答财经网记者提问时表示，没听说过市民评价油价上涨，“不能说脏话吗就没有什么话说”这件事
- 2012年04月01日2011年由于美债、欧债影响，世界经济并不好，需求没有很大增长，但是油价却迅速增长，这绝不是由于供需失衡造成，而是由于政治动乱，大家对未来油价变化的一种担心，而且促使了一些投资基金在炒作这个油价
- 2012年04月01日理查森说，“我觉得很有可能战略石油储备会被美国利用，但是我相信其他的欧洲国家也会参与进来，我自己认为这种可能性还是比较高的。”
- 2012年04月01日傅成玉称，目前中石化投资的三个领域发展趋势非常好，两年下来的结果比预期要好得多。
- 2012年04月01日张国宝以中国邻国哈萨克斯坦为例，“我们最初开采的油田没有通道拿回中国，而是通过里海的通道卖到欧洲去，我们拿回来的是钱，然后再买油。”
- 2012年04月01日傅成玉认为，全球共同面临的一个是能源安全问题，但是能源本身不仅仅是能源问题，是和气候变化、环境保护是联系在一起的。
- 2012年04月01日“其实我们中国很开放，美国很多石油公司都在中国有投资，包括康菲公司、菲律宾公司。而美国有我们这么多投资吗？我想远远没有。”国家能源局局长张国宝在2012博鳌亚洲论坛上表示，“对中国的投资大家不必大惊小怪，这是一件好事
- 2012年04月01日潘文炎称，中国现在是世界最大的太阳能生产国家，中国生产的太阳能超过全球的需求，引起了一些像美国对中国太阳能的担忧。
- 2012年04月01日傅成玉表示，金融危机后发达国家贸易保护主义盛行，而现在新能源领域则需要全世界的合作。他同时直言批评澳大利亚禁止华为参与澳大利亚国家宽带网，阻碍全球合作与发展
- 2012年04月01日他表示，国际经济也希望中国能在国内能获得更多消费增长，而不仅仅是依赖出口，当然这个取决于中国的决定。
- 2012年04月01日中国政府今年GDP发展目标在7.5%，这是一个指导目标。其实对于中国经济，大家都清楚，过去政府都是说8%，实际GDP都是在9%以上
- 2012年04月01日王岐山听取了浙江、上海、江苏、安徽、福建、江西、山东等省市负责同志的发言。他说，要认真分析研判国内外复杂的经济形势，从方方面面、点点滴滴入手，挖掘潜力，狠抓落实，确保完成今年进出口增长目标
- 2012年04月01日过去发达国家不欢迎中国企业，现在正好颠倒了，因此，只要中国人有一个公平环境，展开共赢的国际化的行为，不但会盈利，而且会得到全世界的欢迎
- 2012年04月01日深圳市公安局通告规定，电动自行车禁止驶入深圳福田、罗湖、盐田、南山、宝安等主要市区。此项“一刀切”的禁止举措，引发市民不满，认为是一种“懒政思维”，未考虑低收入群体的需求
- 2012年04月01日食品药品监管部门在日常监管工作中发现无证生产销售药品信息、线索的，应当及时通报公安机关，公安机关应当积极开展调查，及时发现、侦破涉嫌犯罪案件
- 2012年04月01日江西福仁堂药业有限公司存在持伪造的“委托加工批复”文件，生产销售标识为其他厂家的“五子衍宗口服液、玉屏风口服液、感冒止咳糖浆、三蛇川贝糖浆”等假药的违法行为
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