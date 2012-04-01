王岐山在浙江考察 要求七省市确保完成今年进出口增长目标 2012年04月01日 王岐山听取了浙江、上海、江苏、安徽、福建、江西、山东等省市负责同志的发言。他说，要认真分析研判国内外复杂的经济形势，从方方面面、点点滴滴入手，挖掘潜力，狠抓落实，确保完成今年进出口增长目标

公安部要求食药监部门配合打击销售假劣药品违法犯罪 2012年04月01日 食品药品监管部门在日常监管工作中发现无证生产销售药品信息、线索的，应当及时通报公安机关，公安机关应当积极开展调查，及时发现、侦破涉嫌犯罪案件