李克强会见吴敦义 强调抓紧推动ECFA后续协商 2012年04月01日 抓紧推动ECFA后续协商，力争尽早签署两岸投资保护和促进协议，推动其它商谈取得实质性进展

今年以来全国籼米价格涨势明显 近九成省区市上涨 2012年04月01日 近九成省区市籼米价格上涨，重庆、四川、甘肃的涨幅居前，分别为7．3％、6．0％、4．2％。目前，全国籼米价格明显高于2011年同期，4月1日价格同比上涨7．1％

台军方部署爱国者3导弹待命拦截朝鲜卫星 2012年04月01日 未来一周内，台防务部门将再持续通过情报交换得来的卫星情资，确认朝鲜导弹阵地是否有装载卫星与进入发射动员状态后，将对负责中高空反飞弹拦截任务的爱国者、天弓飞弹部队，下达机动任务指令，前进东部阵地