- 2012年04月01日吴敦义也提出新16字箴言，希望两岸能“求同存异，两岸和平，讲信修睦，民生为先”。
- 2012年04月01日从营收数据上看，万科依然略胜一筹，但真正让恒大在最终的净利润上超过万科的，是其所持有的投资性物业的公允价值变动较大
- 2012年04月01日伟大的公司总是稀少，不过，事前的挖掘或许就同寻找下一个“林来疯”一样令人气馁
- 2012年04月01日虽然二滩水电为川投能源未来赖以盈利的项目，但截至2008年末其以前的年度累计亏损才弥补完毕，而后期二滩水电还将需要川投能源持续融资来保证项目的资金需求
- 2012年04月01日从渠道来看，传统门店仍然是公司的主要渠道。2011年公司门店净增340家，比2010年增长22%。其中，直营比例为41%，是目前家纺行业中最大的一家
- 2012年04月01日抓紧推动ECFA后续协商，力争尽早签署两岸投资保护和促进协议，推动其它商谈取得实质性进展
- 2012年04月01日
- 2012年04月01日
- 2012年04月01日泰国公共卫生部部长维特哈亚1日表示，也拉3月31日发生的连环爆炸造成11人死亡，包括6名男子与5名妇女，另有127人受伤，其中10人伤势严重
- 2012年04月01日汇丰PMI指数反映了汽车行业终端需求的回升步伐较慢，零售增长弱于批发增长
- 2012年04月01日由于过多摄入食盐会增加高血压等慢性病患病风险，食盐在我国居民膳食指南中已被列为提倡减少食用的食品，同时食用盐中碘的使用另有标准规定，所以新标准在强化载体中删除了食盐
- 2012年04月01日近九成省区市籼米价格上涨，重庆、四川、甘肃的涨幅居前，分别为7．3％、6．0％、4．2％。目前，全国籼米价格明显高于2011年同期，4月1日价格同比上涨7．1％
- 2012年04月01日未来一周内，台防务部门将再持续通过情报交换得来的卫星情资，确认朝鲜导弹阵地是否有装载卫星与进入发射动员状态后，将对负责中高空反飞弹拦截任务的爱国者、天弓飞弹部队，下达机动任务指令，前进东部阵地
- 2012年04月01日2011年5月2日，广西贺州市八步区地税局贺街分局局长周子雄一家四口，包括他的妻子凌小云及儿子、女儿在家中被害。5月20日，案件告破，凌小娟等3名犯罪嫌疑人被抓获
- 2012年04月01日当地民警全力追捕，其两个同伙一个被当场抓获，一个侥幸逃脱。追捕民警在对劫匪刘某进行围剿时，刘某掏出手枪咆哮：“谁靠近，就开枪打死谁！”逼开围剿民警后，刘某跑向停在路边的现代警车，驾车绝尘而去
- 2012年04月01日根据《意见》，招股说明书预先披露后，发行人可向特定询价对象以非公开方式进行初步沟通，征询价格意向，预估发行价格区间，并在发审会召开前向中国证监会提交书面报告
- 2012年04月01日网下中签率高于网上中签率的2-4倍时，发行人和承销商应将本次发售股份中的10%从网下向网上回拨；超过4倍时应将本次发售股份中的20%从网下向网上回拨。
- 2012年04月01日与徐明同时被控制的还有当地银行的一些高层。徐明目前为大连银行董事
- 2012年04月01日Ken Dewoskin指出，工商银行2011年实现净利润2084亿元，较上年增长25%。建设银行实现净利润1694亿元，同比增25.48%。国有银行利润飙升，体现了一些敏感问题。在民间金融灰市借贷成本高昂，且出现了债务违约现象。
- 2012年04月01日如果我们对于任何的员工有任何的不合理要求，就不会像现在这样招1个人来3个。
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