海南省副省长称将彻底解决三亚海鲜排档欺客宰客 2012年04月01日 海南要把海鲜排档从人们关注议论的热点变成一个文明窗口，现在正在规划彻底解决海鲜排档欺客宰客的现象。让游客不仅享受到新鲜的空气，同时还吃到舒心可口的海鲜

温家宝在广西南宁会见马来西亚总理纳吉布 2012年04月01日 温家宝说，当前中马关系保持良好发展势头，政治互信牢固，在涉及彼此重大利益的问题上相互理解和支持。中马贸易额连续4年位居中国同东盟国家贸易榜首，即将突破1千亿美元。双方在国际地区事务中维护了共同利益