- 2012年04月01日拉法兰表示，欧债危机对中国来说是一个很好的机会，有助于中国实现绿色发展。
- 2012年04月01日在投票表决中，36人中16人认为在今后6个月人民币会缓速升值，10人认为相对保持平衡，2人认为会出现小幅贬值，2人认为升值速度和前五年一样，无人认为会有大幅贬值，6人弃权。
- 2012年04月01日对于私有化和民营化的本质区别，保育钧指出：“一旦私有化就容易被瓜分，但如果民营化以后它还是一种资产，私有化就容易被消耗掉。”
- 2012年04月01日证监会主席郭树清多次指出，目前最迫切的任务是深化发行体制改革,完善发行、退市和分红制度。
- 2012年04月01日保险公司重仓银行股，基金公司看空银行股，二者观点截然不同
- 2012年04月01日邓晓峰表示，2011年虽是保险行业，火电行业基本面最差的时点，也是长期投资的好时机
- 2012年04月01日中银国际表示，未来若铁路项目复工，公司2012年超预期的毛利率发挥可能较难持续
- 2012年04月01日郑煜认为，年初经济底部不明朗，流动性的变化将成为市场行情‘晴雨表’；而随着经济底部的确认，业绩增长将成为市场主线
- 2012年04月01日华泰联合认为随着猪价触底反弹和水产捕捞季的来临，看好二季度农林牧渔的投资机会。
- 2012年04月01日去年年底全国民营企业964万家，增长70%。从业人员突破1亿，达1.1亿人，加上个体工商户，突破2亿人，注册资本金超过25万亿，投资为2000万。去年的全国投资增长23.4%，去年全国平均投资增长是23.6%，民营企业投资增长34%，比重超过50%
- 2012年04月01日在胡家庙镇卫生院留院观察的17名学生于3月30日晚8时30分全部出院，昨天上午已回校上课，学生恢复状况普遍良好。在淳化县医院治疗的37名学生中已有7名学生于昨日上午10时康复出院，剩余30名学生症状消失、情绪稳定，留院继续观察
- 2012年04月01日海南要把海鲜排档从人们关注议论的热点变成一个文明窗口，现在正在规划彻底解决海鲜排档欺客宰客的现象。让游客不仅享受到新鲜的空气，同时还吃到舒心可口的海鲜
- 2012年04月01日温家宝说，中意是战略伙伴，双方有着良好、稳定的政治关系，经济互补性较强，合作基础扎实。中方高度重视意大利在欧洲和国际事务中的影响，两国关系发展前景广阔
- 2012年04月01日个人税的征收水准太低了，京东配送员每个人3000-4000元生存都有问题，还要征税
- 2012年04月01日温家宝说，当前中马关系保持良好发展势头，政治互信牢固，在涉及彼此重大利益的问题上相互理解和支持。中马贸易额连续4年位居中国同东盟国家贸易榜首，即将突破1千亿美元。双方在国际地区事务中维护了共同利益
- 2012年04月01日一半左右的民营企业，生存都难。所以全国工商联提出来首先让民营企业生存下去，然后再发展
- 2012年04月01日凡是赚钱的领域，现有国有企业能够赚钱的这些领域，你只要放开，这些都是机会。
- 2012年04月01日科技部副部长曹健林表示，温州动车事故撞车的时点速度约为99千米／小时，列车不属于高速行驶状态，事故发生的原因跟速度没有直接关系。我国高铁技术目前处于世界领先水平
- 2012年04月01日谈到下一轮经济发展的时候，郑永刚说，如果国家真正对民营企业开放金融服务业，金融服务业未来是中国经济爆炸性增长的一块蛋糕。
- 2012年04月01日应该跟海外的优秀企业多合资，而不是并购。解决之道是在专业领域去合资。还是要多放点权，让市场去调节，让企业发展自己的空间
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