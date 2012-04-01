- 2012年04月01日刘强东表示，每年员工工资的上涨幅度永远都会超过物价上涨的幅度，保证员工的实际可支配收入获得上涨
- 2012年04月01日巩固执行“三权四段”改革，进一步规范执行行为、确保执行廉洁，切实提高执行实际兑现率。健全完善利益隔离机制，规范法官任职限制和离任回避，禁止离任法官及其近亲属“隐性代理”，牢固司法廉洁的“防火墙”和“隔离带”
- 2012年04月01日中国相对于周边其它欠发达国家来说在人力资源方面有一定优势，应考虑给这些国家一些帮助，一起实现经济转型
- 2012年04月01日据现场目击者透露，该名犯罪嫌疑人是一名安徽籍男子，昨晚（3月31日）自杀后被送入罗湖人民院抢救，脖子及后背多处有伤。今早该男子突然情绪激动用剪刀劫持一名急诊护士
- 2012年04月01日不管是中美还是中欧，并没有出现贸易战迹象，媒体和大众应该慎用“贸易战”一词。如果把当前中美的贸易问题扩大或者肆意提升，将不利于整个中美关系的大局
- 2012年04月01日星河湾方面派出了以副董事长吴惠珍领衔的谈判阵容，三位副总裁中包括梁上燕，一行共8人，整个谈判时间持续了近4个小时。星河湾集团副总裁梁上燕处理太原星河湾项目与业主之间因精装修缺陷产生的纠纷时流泪。不过，业主对此并未理会。
- 2012年04月01日博鳌亚洲论坛秘书处媒体关系部总监钟女士对记者表示，徐明到目前为止确实还没有到会，但尚未收到大连实德集团有关徐明取消行程的通知
- 2012年04月01日我们有一百多万个沉默的大多数（员工）能证明一切。我们不在乎人家 怎么抹黑，我们只在乎员工有没有得到更好的待遇，有没有得到更好的食宿环境
- 2012年04月01日一季度共有81家企业上会，其中65家顺利过关，整体过会率为80%。今年以来暂缓表决、取消审核的情况明显增加，合计7家，与2011年全年相比仅少1家。
- 2012年04月01日古巴政府同时表示，这次全国放假的决定仅适用于今年。是否将“耶稣受难日”定为永久性全国公众假期还需要进一步考虑。
- 2012年04月01日3月22日，辽宁省辽阳市灯塔市大黄二矿发生重大瓦斯爆炸事故，初步核实，事故造成5人死亡、17人被困、1人受伤
- 2012年04月01日工行、建行、中行、农行、交行和邮储银行相关负责人表示，已按照监管机构要求，对银行收费服务项目及收费标准进行梳理，并发布了新版服务价目表，4月1日起执行。
- 2012年04月01日现在国际市场上的贵州茅台酒，正受到主流精英阶层的更多关注。在温哥华，一瓶茅台酒的价位已经超过100加币。在世界其他大都会，茅台的价格指数同样在不断走高
- 2012年04月01日本次开放项目中，制造业新增115项，若加计以往开放的89项，开放幅度达97%；服务业新增23项，加计以往开放的138项，开放幅度达51%；公共建设（非承揽）领域新增开放23项，加计以往开放的20项，开放幅度也达51%。
- 2012年04月01日央行货币政策委员会第一季度例会提出，要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响，继续实施稳健的货币政策，进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性，兼顾促进经济平稳较快发展、保持物价稳定和防范金融风险。
- 2012年04月01日大连实德董事长徐明已取消博鳌亚洲论坛行程。
- 2012年04月01日近期全国蔬菜价格虽呈降势，但整体仍处高位。3月31日，超七成监测蔬菜价格高于去年同期，大葱、圆白菜、大白菜价格同比涨幅居前，分别为85.8%、63.6%、54.9%，其余价格上涨品种同比涨幅多在30%-50%之间。
- 2012年04月01日平安证券固定收益部副总经理石磊表示，尽管PMI数字看上去很美，但是在季调后，数据其实是全面下行的。
- 2012年04月01日现在很多人，有了微博就放弃了博客，有了博客就放弃了书籍，这都是本末倒置的。微博信息都是碎片信息，对于一个人需要从外部接受的全部的文化知识资讯来说，信息只是一个层次，而且是最低的层次
- 2012年04月01日3月份制造业PMI终值为48.3，低于上月的49.6，显示中国制造业运行连续第五个月环比放缓。整个第一季度的指数平均值为2009年第一季以来之最低。制造业产出创下三年来第二大降幅。
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