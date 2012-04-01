各银行发布新版服务价目表 4月1日起按新标准执行 2012年04月01日 工行、建行、中行、农行、交行和邮储银行相关负责人表示，已按照监管机构要求，对银行收费服务项目及收费标准进行梳理，并发布了新版服务价目表，4月1日起执行。

全国菜价整体仍处高位 超七成蔬菜价格超去年同期 2012年04月01日 近期全国蔬菜价格虽呈降势，但整体仍处高位。3月31日，超七成监测蔬菜价格高于去年同期，大葱、圆白菜、大白菜价格同比涨幅居前，分别为85.8%、63.6%、54.9%，其余价格上涨品种同比涨幅多在30%-50%之间。