- 2012年04月01日上海首批两个市筹公租房项目入市，首期申请率为四成；武汉市首批公租房启用20多天，只有三成房屋住上了人，七成房源无人问津。
- 2012年04月01日严格控制政务接待经费支出，进一步完善管理制度，规范接待报批程序，坚持厉行节约，反对铺张浪费，突出地方特色，不购置不使用茅台酒等高档烟酒，不上高档菜肴，确保2012年政务接待经费支出实现“零增长”
- 2012年04月01日大连实德销售业务人士称，目前集团层面和型材业务部门都在正常运转，没有大的变化。
- 2012年04月01日央行行长助理李东荣表示，小微企业发展过程中资金供求缺口问题普遍存在，破解小微企业融资难是一项复杂的系统工程。需要金融机构、小微企业以及政府管理部门等多方共同努力。
- 2012年04月01日香港华声、锐达投资、远茂化工、诚众投资、光大资本、正信投资、广发信德、世纪天富、长利佳等9名股东作为发起人，以华声实业（华声电器前身）截至2010年8月31日的净资产2.93亿元为依据，折合为华声电器普通股15000万股
- 2012年04月01日外汇局称，2012年人民币汇率将可能呈现有升有贬、双向波动的局面。继2010年人民币对美元升值3.6%、2011年升值4.7%后，今年第一季度人民币对美元累计下滑0.06%。
- 2012年04月01日
- 2012年04月01日2011年中国实现经常项目顺差2017亿美元，低于2010年的2378亿美元，也较2月份发布的1867亿美元的初步数据有所提升，与GDP（国内生产总值）之比为2.8%，收支状况进一步改善，现已回落到国际认可的4%的合理水平以内。
- 2012年04月01日株洲市公安局称，在羁押期限的450天（而非588天）内，侦查人员对李途纯进行过多次审讯，每次讯问前均询问其身体、精神状况，在李自愿配合的情况下才开始审讯。只要李提出身体不适，即马上终止。
- 2012年04月01日报告指数包括1个总指标、3个一级指标、9个二级指标和30个三级指标。报告在综合对外开放度总指标以及经济开放度、技术开放度和社会开放度三个一级指标基础上，评选出中国区域对外开放的金牌省市、银牌省市和未来之星省市。
- 2012年04月01日利比亚过渡政府绝不会容忍任何旨在破坏利领土完整和国家统一的行为，利过渡政府已经派出部长级工作组至塞卜哈以恢复当地政府部门正常运转，医疗救援以及城市电力供应
- 2012年04月01日工行、建行、中行、农行、交行和邮储银行相关负责人表示,已按照监管机构要求,对银行收费服务项目及收费标准进行梳理,并发布了新版服务价目表
- 2012年04月01日按循序渐进的原则分两个阶段实施，天津、重庆、南京、杭州、广州、成都等六城市在完成有关程序后，将于4月28日正式启动，济南、西安、福州、深圳等四城市将于年内启动实施
- 2012年04月01日会计师事务所可以采用普通合伙或者特殊的普通合伙形式。采用普通合伙形式的，应当有5名以上注册会计师；采用特殊的普通合伙形式的，应当有25名以上的合伙人和100名以上注册会计师
- 2012年04月01日从11个分项指数来看，同上月相比，只有供应商配送时间指数下降，其余各指数均不同程度上升。其中，尤其以新订单指数上升最为明显，升幅达到4.1个百分点。
- 2012年04月01日
- 2012年04月01日多家航空公司宣布上调4月国际与国内航线燃油附加费，国际航线原则上从4月1日起上调，部分航线从3月26日或4月14日起上调，部分航段涨幅高达150元人民币
- 2012年04月01日这三张中奖彩票的持有者每人将分得2.13亿美元（税前）。目前还不知道中奖者到底是谁
- 2012年03月31日目前，唯冠公司名下无形资产之一的“IPAD”商标未作评估，商标价值尚未确定，尚不能认定唯冠公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力，故依法裁定不予受理富邦公司的申请
- 2012年03月31日指数设置经济、技术、社会三个一级指标，全面评估区域对外开放水平。上海、北京和广东在对外开放总指标和三个一级指标中均有相对较高得分，是中国对外开放的前沿。但是，在开放的结构方面，三省市又具有各自的区域特征
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