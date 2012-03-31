华声电器5位股东精准入股 尽享上市盛宴 2012年04月01日 香港华声、锐达投资、远茂化工、诚众投资、光大资本、正信投资、广发信德、世纪天富、长利佳等9名股东作为发起人，以华声实业（华声电器前身）截至2010年8月31日的净资产2.93亿元为依据，折合为华声电器普通股15000万股

利比亚政府称塞卜哈冲突已平息500多人伤亡 2012年04月01日 利比亚过渡政府绝不会容忍任何旨在破坏利领土完整和国家统一的行为，利过渡政府已经派出部长级工作组至塞卜哈以恢复当地政府部门正常运转，医疗救援以及城市电力供应

天津重庆南京等10城市纳入第二批大陆居民赴台个人游试点 2012年04月01日 按循序渐进的原则分两个阶段实施，天津、重庆、南京、杭州、广州、成都等六城市在完成有关程序后，将于4月28日正式启动，济南、西安、福州、深圳等四城市将于年内启动实施

中国不再批准设立中外合作会计师事务所 2012年04月01日 会计师事务所可以采用普通合伙或者特殊的普通合伙形式。采用普通合伙形式的，应当有5名以上注册会计师；采用特殊的普通合伙形式的，应当有25名以上的合伙人和100名以上注册会计师

李克强在博鳌会见吴敦义 2012年04月01日