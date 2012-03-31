- 2012年03月31日指数设置经济、技术、社会三个一级指标，全面评估区域对外开放水平。上海、北京和广东在对外开放总指标和三个一级指标中均有相对较高得分，是中国对外开放的前沿。但是，在开放的结构方面，三省市又具有各自的区域特征
- 2012年03月31日这些车辆因受ABS泵电机电刷材料问题影响，部分车辆的ABS（防抱死刹车系统）控制模块电机可能失效
- 2012年03月31日昨日上午10点，赫东峰夫妇带着提前定做的直径1米的三层大蛋糕，来到绿城广场北门。他们先把女儿的照片和放大的寻人启事摆在路边，然后从租来的面包车上，抬下一张小桌子，将蛋糕放在上面。燃起9根细长的蜡烛后，赫东峰夫妇落泪了
- 2012年03月31日该委员会委员长阿部胜征(东京大学地震学名誉教授)表示，南海道大地震每隔100年左右，都会发生一次8级以上的大地震。专家会议指出，如果近期发生南海道大地震的话，最大海啸将会达到34米以上
- 2012年03月31日帮帮爱心网的工作人员将网站全体员工捐献的5万元善款，交到三个孩子的父亲李合元的手里，接过善款，听到别人对他的安慰以及对孩子的祝福时，这个34岁的男人顿时泪如泉涌，突然一下跪在地上，磕了整整3个响头
- 2012年03月31日北京警方2月14日启动整治网络黑市行动，1个月以来重点打击了社会影响恶劣的突出涉网犯罪，破获各类涉网案1001起，抓获1065人(刑事拘留967人、行政拘留98人)，清理违法信息20.8万余条，行政处罚违规互联网单位3100余家。
- 2012年03月31日与过去5年的投资总额相比，新投资计划大增50%，其中约30亿雷亚尔（约合17亿美元）投资要在今年实施，这比2011年的实际投资额增加了8%
- 2012年03月31日要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响，继续实施稳健的货币政策，进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性，按照总量适度、审慎灵活的要求，兼顾促进经济平稳较快发展、保持物价稳定和防范金融风险
- 2012年03月31日“郭主席认为理想的情况是股市回报能够超越CPI。”该券商负责人说，顶层设计中势必出现多层次的资本市场设计，股票市场的价值正在重构。
- 2012年03月31日新鸿基地产董事局连续两日召开紧急会议商讨对廉政公署以涉嫌触犯防止贿赂条例为由，拘捕两位主席及一名执行董事的应对策略，截至昨日晚间，公司尚未出现任何人事变动。
- 2012年03月31日继续实施稳健的货币政策，进一步完善人民币汇率形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
- 2012年03月31日该副镇长说，每年清明上坟中出现的火情很多，这种标语主要是起震慑作用，并没有真把人家坟墓给挖了。
- 2012年03月31日这位发言人说，美国对朝鲜和平卫星发射计划的过度反应正在超越极限。对于朝鲜邀请外国专家参观朝鲜卫星发射现场，美国不仅宣称不派美国专家，而且要求别国也不派专家，这说明美国害怕客观确认朝鲜卫星发射的和平性质
- 2012年03月31日继3月28日辞任中粮控股董事会主席职务后，30日，宁高宁再次卸任中粮旗下另一家上市公司中国食品的董事会主席。这也是三天内，身为中粮集团董事长的宁高宁卸任集团两家上市公司主席之职
- 2012年03月31日中粮集团董事长宁高宁31日表示，企业发展一定要以质量为最首要考虑，其次才是规模、盈利等，因此他不满意中粮集团旗下蒙牛过去3年的表现。宁高宁对回应贵州学生食物中毒称，该事件与蒙牛产品质量无关
- 2012年03月31日税务机关是税收政策执行部门，税种的开征、停征（包括试点等）权限在中央，省级税务机关无权决定税种的开征和试点。目前我们没有接到要求试点的通知。
- 2012年03月31日尽管温州已经获批试点个人境外直投，但目前具体方案还需要研究。一位不愿透露姓名的负责人称，可能是在额度、方法等还需要再定
- 2012年03月31日检察机关审查后认定，王海剑等三人制造爆炸物、多次预谋和踩点，最后由王海剑通过遥控引爆了爆炸物，导致2人死亡，10余人受伤
- 2012年03月31日根据最新公布的国内航线旅客运输燃油附加单位收取率，相当于在原有0.00002691的标准基础上下调5.58%。
- 2012年03月31日中金提示，要应对经济复苏预期和政策放松预期双下调，二季度政策放松的力度和时间点比市场预期的更弱和更晚的概率增加。预计二季度A股走势“先回落、再反弹”的可能性较大
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