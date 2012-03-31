中国区域对外开放指数首次发布 沪京粤列三甲 2012年03月31日 指数设置经济、技术、社会三个一级指标，全面评估区域对外开放水平。上海、北京和广东在对外开放总指标和三个一级指标中均有相对较高得分，是中国对外开放的前沿。但是，在开放的结构方面，三省市又具有各自的区域特征

受质检总局监测影响 长安福特马自达召回6万余台汽车 2012年03月31日 这些车辆因受ABS泵电机电刷材料问题影响，部分车辆的ABS（防抱死刹车系统）控制模块电机可能失效

可口可乐未来5年将在巴西投资近80亿美元 2012年03月31日 与过去5年的投资总额相比，新投资计划大增50%，其中约30亿雷亚尔（约合17亿美元）投资要在今年实施，这比2011年的实际投资额增加了8%

朝鲜称美国停止履行粮食援助违反朝美协议 2012年03月31日 这位发言人说，美国对朝鲜和平卫星发射计划的过度反应正在超越极限。对于朝鲜邀请外国专家参观朝鲜卫星发射现场，美国不仅宣称不派美国专家，而且要求别国也不派专家，这说明美国害怕客观确认朝鲜卫星发射的和平性质