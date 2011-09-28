- 2011年09月28日温州本地论坛先后爆出2起老板跳楼事件。政府有关部门称，目前应对措施包括让银行不提高利率，不抽贷，不要存贷挂钩，不附加手续费等。银行表示“和企业共患难”。
- 2011年09月28日今年普华永道经理以下级别的普通员工薪酬只有最高档次的工资基本回到了金融危机前水平，部分档次虽涨幅高于平常水平，但这个涨幅是建立在金融危机大幅降薪的基础之上，目前的工资绝对值与当年的工资还有一些差距
- 2011年09月28日瑞士隆奥私人银行奢侈品市场报告预期，中国内地奢侈品消费市场将在2014年超越日本及美国，并预料未来10年，内地将贡献40%消费增长到奢侈品市场。
- 2011年09月28日9月27日，台南市“立委”参选人陈唐山称，蔡英文当选，救阿扁也较有机会。
- 2011年09月28日9月份半个月时间四大行存款暴跌4200亿，以及近几日的股市暴跌，极有可能是资金抽逃
- 2011年09月28日CDC在发布的声明中称，截止目前，已有多个州报告李氏杆菌疫情死亡病例
- 2011年09月28日重庆巫山县纪检监察部门查实付祖坤等三干部违规操办子女升学宴，经研究后近日对三人作出免职处理。
- 2011年09月28日，广西梧州市民打热线电话投诉，说当地的交通干线桥梁“桂江一桥”经过了近一年的整修重新开通，结果大桥路面竟然出现了裂缝。裂缝让桥面看起来呈波浪状，驾车行驶感觉像是在骑马。
- 2011年09月28日据媒体援引印度国防部的消息说，印度海军已向国内船厂下达了46艘舰艇的订单，其中包括两艘航空母舰，订单总价值超过了1万亿卢比。
- 2011年09月28日28日外汇市场，1美元对人民币6.3623元。
- 2011年09月28日为了向3号机组接入排出安全壳内气体的辐射去除装置，东电24日用机器人进行了辐射检测。结果发现连接该装置的管道附近辐射强度为每小时190毫希，周边另2处辐射强度分别为每小时370毫希与140毫希。
- 2011年09月28日节日来临，农产品消费进入旺季，刺激价格不断走高
- 2011年09月28日希腊破产所引发的灾难性后果将超过2008年雷曼破产所产生的影响，这是各方都无法接受的后果
- 2011年09月28日云南省迪庆藏族自治州委宣传部副部长白玉新表示，“3000万元(的说法)从何而来，我也不清楚。我们地方没有财力做这件事。”
- 2011年09月28日默克尔说：我们相信希腊有高度的责任心来落实国际货币基金组织、欧洲中央银行以及欧盟委员会对其提出的资金援助的要求和期望。
- 2011年09月28日9月25日晚21时20分左右，三门峡市公安局第二分局社区警务大队民警刘某在休假期间，酒后驾驶自家汽车在三门峡市崤山路中段先后与两辆汽车相撞，造成包括刘某在内两人不同程度受伤。
- 2011年09月28日此番检查重点针对多用途预付卡展开，主要涉及是否有外资介入、预付卡业务开展情况、备付金存管制度落实情况、购卡实名制落实情况、非现金购卡制度落实情况、限额发行制度落实情况、持卡人权益保护制度落实情况等
- 2011年09月28日9月27日，香港民航处证实，9月18日发生一宗飞行间距不足事故。民航处前处长林光宇称，事故严重，估计两架飞机只差六秒便会相撞。
- 2011年09月28日目前省联社的管理体制，可以形容为“省级有责无权，监管层有权无债”的局面，不利于农信社的整体发展，迫切需要进行深入的体制改革
- 2011年09月28日该规划的核心是结构调整，发展高端石化产品，实现石化行业“由大变强”。预计“十二五”期间，石化行业年均增长速度保持在10%以上，“十二五”末，行业总产值将达16万亿元。其中，精细和专用化学品率将提高到45%以上，销售收入过千亿
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