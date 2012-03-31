- 2012年03月31日31日珠海市人大常委会原副主任冼文被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其妻陈文娟被判有期徒刑五年，没收个人财产三十万。冼文夫妇曾不服，上诉，今天广东省高级人民法院依法驳回其上诉，维持原判
- 2012年03月31日至少60人在爆炸中受伤，其中8人伤势严重，已被送往附近医院救治。也拉府官员说，伤者包括一些老人和儿童，没有外国人
- 2012年03月31日情况复杂或有特殊原因的，可适当延长处理时限，但最长不得超过60个工作日，并告知客户延长时限及理由
- 2012年03月31日浙江横店影视城为中国最大影视城，去年，横店影视城累计接待各地剧组1000多个，拍摄电视剧3万多(部)集，占全国古装剧拍摄总量的1/3以上
- 2012年03月31日今年北京市海淀区各类政策性住房将达1.6万套，其中保证公租房8000套，力争解决1万套。海淀区将拿出一部分公租房配租给长期在北京市海淀区务工的外来家庭。
- 2012年03月31日原有平台贷款被计入一般贷款后，银行因为潜在不良贷款的压力，就必须计划一部分资金来供项目使用。另一个隐忧就是占用新增贷款的额度，而项目如果流转不顺利，反过来又再次挤压银行流动性。
- 2012年03月31日房地产业和建筑业是两个明显差钱行业，两行业已分布年报公司经营性现金流净额合计为-261.58亿元。
- 2012年03月31日在僵持了大约一分钟后，对方突然猛踩油门，朝我们冲了过来，幸亏我们躲得快，避免了正面碰撞，但都被挂倒在地。”3名执法交警被撞倒后，肇事车辆迅速逃离了事故现场
- 2012年03月31日据悉，4月5日起易方达即将发行旗下第一只纯债基金，该只基金由马喜德担任基金经理。这将是国内第6只纯债基金。
- 2012年03月31日菲尔穆斯说，“镇压是不能持久的。”这只是一个时间的问题，需要一段时间让人们明白必须通过对话和外交协商机制来达成我们想要的结果。
- 2012年03月31日天色虽不会常蓝，眼前确有不少挑战，但只要我们坚持信念，做好本分，今日的难关，他日回头一看，也许只是个让我们未来走得更坚壮的考验
- 2012年03月31日欧元经济回暖大家有目共睹，今日美国财政部也表示，欧洲经济已取得重大进步，欧洲最新的防火墙政策也能够增加投资者对欧元的信息
- 2012年03月31日中方愿与意方着手制定新的经济合作规划，充分发挥中意政府委员会的作用，加强对合作的统筹协调；中国政府鼓励中国企业扩大对意投资，希望意方推动欧盟为此创造更为开放、便利的环境，欢迎意大利企业拓展中国市场
- 2012年03月31日此前大量购买版权致使现金流紧张，后续将倚靠版权资源优势拓展盈利渠道
- 2012年03月31日韩国《中央日报》30日警告说，来自中国东北地区的“特快沙尘暴”正越来越频繁地对朝鲜半岛产生影响
- 2012年03月31日上海今年初中应届毕业生8.23万人，比去年减少0.3万人，高中阶段录取率预计为98％，普通高中班学额将控制在每班40人以内。
- 2012年03月31日在两家公司发上述声明以前，博客网站KrebsonSecurity报道称，万事达卡和维萨已经向全美范围内的银行发出警告，称一个“重大的” 安全漏洞可能会对1000多万持卡人造成影响。报道称，在2012年1月21日到2012年2月25日之间开户的信用卡账
- 2012年03月31日合肥百货2011年销售费用2.6亿元，同比增长35%，其中福利费用突然增长12倍，工资费用也同比上涨47%，远高于营业收入增速
- 2012年03月31日微博盈利无望，外部政策风险加大，公司股价1年内过山车，跌幅高达50%以上
- 2012年03月31日合资公司注册资本3.6亿，上海机场出资1.48亿元，股比41%；国航出资8640万元，股比24%
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