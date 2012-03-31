美国向世贸组织状告欧盟拒不执行空客补贴案裁决 2012年03月31日 2011年6月，世贸组织裁定欧盟及其4个主要成员国向空客公司提供了180多亿美元补贴。世贸组织的调查发现，这些补贴造成美国波音公司损失了300多架飞机的销售以及在世界市场的份额