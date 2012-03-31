- 2012年03月31日2012年，预计我国国际收支仍总体保持顺差格局，但顺差规模将继续稳步回落，短期波动可能加大。
- 2012年03月31日葛洲坝未来看点有三：国家水利水电建设的实质性推进；中国能源建设集团资产整合；公司新疆煤矿、施工以及水力发电业务的发展
- 2012年03月31日豆浆机、榨汁机、料理机同属于食品料理系列，从2011年年报来看，九阳在这三个行业无论销售额还是销售量均为行业第一，共实现营业收入33.93亿元
- 2012年03月31日2012年1-2月份，东部地区11个省份居民消费价格同比均上涨，涨幅较大的上海、天津分别上涨4.4%和4.3%。
- 2012年03月31日“兆彩”是美国40州、华盛顿特区和美属维尔京群岛共同参与的超级乐透彩，由于“兆彩”是累计奖金型彩票，自今年1月底以来一直无人中头彩，因此才有6.4亿美元巨奖。
- 2012年03月31日根据创业板上市公司公布的2011年业绩预告，虽然有三分之二的年报显示预增，但与创业板开市的头两年相比，这一数字呈现出3∶2∶1的阶梯式下滑
- 2012年03月31日国泰慈善基金会董事长钱复援例担任代表团团长，副总统当选人吴敦义以两岸共同市场基金会最高顾问、代表团名誉团长身份出席，他将与国务院副总理李克强会晤
- 2012年03月31日在2010年和2011年的高速增长后，罗莱家纺一季度销售终端的零售情况开局不理想
- 2012年03月31日专家指出，这种现象比较奇怪，有三种可能性：公司保壳、庄家出货和利益输送。其中，利益输送可能性最大
- 2012年03月31日高端项目结算收入增加，绿城2011年业绩大增。但债台高筑，2012年绿城暂不购买土地，将不再通过高负债率追求规模扩张
- 2012年03月31日根据苏泊尔的年报，其在去年实现营业收入71.26亿元，同比增长26.74%；实现净利润4.76亿元，同比增长17.75%；每股收益为0.82元，同比增长17.14%
- 2012年03月31日高端项目结算收入增加，绿城2011年业绩大增。但债台高筑，2012年绿城暂不购买土地，将不再通过高负债率追求规模扩张
- 2012年03月31日胡汝银称，现在的发行制度行政管制太多，影响市场的公平公正，未来新的发行制度改革，要以信息披露为中心
- 2012年03月31日证监会经过多部门的研究，对法律的修改要求严格执行，实际上也是对信息披露的要求。重组在做这笔交易，以及周围机构在做整合的时候，都要对投资者有重大提示。
- 2012年03月31日
- 2012年03月31日陆上自卫队也将前往石垣岛、宫古岛和与那国岛。各岛部署直升机，石垣岛还将部署防化车。
- 2012年03月31日2011年6月，世贸组织裁定欧盟及其4个主要成员国向空客公司提供了180多亿美元补贴。世贸组织的调查发现，这些补贴造成美国波音公司损失了300多架飞机的销售以及在世界市场的份额
- 2012年03月31日观光与商务签证(B1/B2)、学生签证、交换学者(F签证、M签证与J签证)，手续费由目前的140元，涨到160元。工作签证(H签证)，由目前150元涨到190元
- 2012年03月31日目前雀巢大部分产品在国内生产，由于国内原材料和人工成本一直持续上涨，公司不得不对雀巢产品实施价格小幅调整
- 2012年03月31日马英九强调，两岸关系近4年来取得具体进展，降低两岸紧张局势，并签署了16项协议，去年双边贸易额更超过1600亿美元，创下历史新高
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