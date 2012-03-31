- 2012年03月31日青年汽车对于萨博的执着与钟爱已经出离各界人士的理解范畴，即使面对最新参与萨博剩余价值的争夺战的劲敌，青年的回答仍旧简单、有力
- 2012年03月31日我国国际收支经常项目顺差2017亿美元，同比下降15%，资本和金融项目顺差2211亿美元，下降23%。国际储备资产增加3878亿美元，较2010年下降19%，低于2007-2010年年均顺差4686亿美元的规模
- 2012年03月31日去年全省因环保问题关停2300多家企业，但挂牌督办的33个问题仍有8个未完成，中石化茂名分公司搬迁缓慢 广东拟请环保部督办
- 2012年03月31日一位河南航空工作人员表示，取得河南航空控股权的上述河南省国有控股企业为河南煤业化工集团有限责任公司(简称“河南煤化集团”)，但目前河南航空仍处于破产重整阶段，所以无法预计重组完成的时间
- 2012年03月31日北京慈善协会近日已出台了一项“微笑列车项目寻找新患者奖励计划”，市民若上报20名唇腭裂患者接受救助，即可获得价值500元的自行车一辆
- 2012年03月31日税务部门将根据二手房所处的区域位置、交通条件、基础设施、周边配套以及市场交易均价等因素确定计税的基准价格，对申报的价格明显偏低并且没有正当理由的，要依据税务部门的评估值来核定计税价格。
- 2012年03月31日郑州市道路运输管理局按照一校一址的原则，要求所有驾校在3月22日前关闭分校，否则要受到处罚
- 2012年03月31日美国公平劳工协会称，作为苹果公司最大产品供应商的富士康中国工厂，存在多起平均工作时长超过每周60小时的情况。同时，员工的健康和工作安全问题也令人担心
- 2012年03月31日文科省此前在各都道府县选择一处地点设置了辐射测量仪，每小时更新数据，今后将改为每10分钟更新一次
- 2012年03月31日国务院召开常务会议，会议确定了加强进口的政策措施，包括以暂定税率的方式，降低部分能源原材料进口关税，降低部分与人民群众生活密切相关生活用品的进口关税等。
- 2012年03月31日消息人士透露，国务院已成立铁路改革小组，由国家发改委牵头，对铁路体制改革方案进行研究。根据今年的改革方案，铁道部确立“盈亏目标的倒逼机制”，明确铁道部、铁路局和运输企业之间职能和权责。
- 2012年03月31日山东省财政厅已于近日下拨新增农资综合补贴资金13.2亿元，补贴资金将通过“山东省财政涉农补贴一本通”发放到种粮农民手中。至此，今年山东省粮食直补及农资综合补贴标准达到每亩120元，补贴总额79.1亿元，再创补贴政策实施以来新高
- 2012年03月31日海淀区区长隋振江表示，海淀今年要建设1.6万套保障房，其中公租房任务共8000套，力争达到1万套。将拿出一部分公租房配租给长期在本市本区务工的外来家庭。
- 2012年03月31日该国自1975年民主化以来财政紧缩规模最大的一次
- 2012年03月31日江苏省统计局发布《2011年全省房地产市场变化及趋势分析》显示，2011年江苏房价收入比达到9.5，超过3-6的合理区间。一户中等收入家庭不吃不喝11.1年才能买到一套房，对于低收入家庭来说，这个时间拉长到23.5年。
- 2012年03月31日3月15日晚间，大连实德董事长徐明因涉嫌经济案件被相关部门控制。与大连实德有着密切业务关联的中国建设银行已经开始追缴实德的贷款，并对其全面停贷。大连知情人士确认了徐明被抓的消息，并称中纪委已经在大连驻扎多日。
- 2012年03月31日
- 2012年03月31日消息人士称，中国已经任命任正晓为国家粮食局局长，聂振邦不再担任国家粮食局局长。
- 2012年03月31日财政部的一纸通知及全国社会保障基金理事会“选秀”叫停的消息，令本已破冰的养老金入市路径变得扑朔迷离
- 2012年03月31日今年北京市计划供地总量为5700公顷，同比去年减少了12.3%；其中住宅用地1700公顷，同比减少33.3%，这其中保障房用地仍占住宅用地50%。此外，今年60%以上土地供应集中在新城，即通州、顺义、昌平、房山、大兴。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富