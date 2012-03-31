- 2012年03月31日北京市公安局有关负责人表示，利用互联网编造、传播谣言的行为严重扰乱社会秩序、影响社会稳定、危害社会诚信，公安机关对此将依法查处
- 2012年03月31日近日，一些不法分子在互联网上无端编造、恶意传播所谓“军车进京、北京出事”等谣言。少数网站违反国家相关法律法规，疏于管理，致使网上谣言传播，造成恶劣社会影响。
- 2012年03月31日由结算项目减少，2011年度滨江集团业绩下滑，现金流吃紧
- 2012年03月31日工程项目发展稳定，中工国际2011年第四季度业绩创新高，拟每10股送红股3股，派3.5元。
- 2012年03月31日公司四季度出现亏损，全年靠出售持股公司股权实现盈利增四成
- 2012年03月31日公司2011年综合毛利率为41.19%，较2010年下降0.41个百分点
- 2012年03月31日央行三次加息、科技投入增加、应收账款大增直接导致费用加大，致使其净利同比下滑62%
- 2012年03月31日受累于铝价的下跌，公司四季度业绩大幅下滑，但全年业绩仍明显增长
- 2012年03月31日公司营业收入和净利润逐季度下滑，四季度为全年最差
- 2012年03月31日例如摄像机由原来的200万以上像素按完税价格10000元计，即征税1000元，降低至不分像素完税价格为4000元，同样按照10%税率需征税400元，每台省600元。笔记本此前统一按5000元征税调整为键盘式笔记本每台按2000元征税。
- 2012年03月31日太阳纸业一季度盈利下降75%-90%，同比去年继续下滑，瑞银维持买入评级，称其二季度业绩有望改善
- 2012年03月31日公司增收增利，现金流紧绷状态也得到了缓解
- 2012年03月31日公司布局云计算及物联网战略，致使其人力及研发成本加大，吞噬净利润
- 2012年03月31日2011年苏宁电器存货激增至134.27亿元，同比增长41.72%
- 2012年03月31日一方面是自身增长维持稳定增速，另一方面则由于公司集装箱吞吐量90%为外贸集装箱，因此会受益于欧美经济复苏所带来的需求弹性
- 2012年03月31日腾讯称是因为最近微博客传播的谣言等违法有害信息造成了不良社会影响，评论中的有害信息相对较多，需要作集中清理
- 2012年03月31日中国中铁第四季度毛利率、净利润连续三个季度持续上升，且创3年新高。截至2011年末，公司未完成合同额10581亿元
- 2012年03月31日申银万国预计，CPI为3.2%，食品价格预计为6.4%，蔬菜价格是带动食品价格涨幅扩大的主要原因。3月信贷预计为7400亿元，增长15.2%。受外汇占款新增量较低以及去年基数较高的影响，M2增速预计回落至12.2%。预计1季度GDP增速为8.4%。
- 2012年03月31日2011年，青岛海尔实现归属于上市公司股东净利润26.9亿元
- 2012年03月31日盈利能力的大幅提升主要源于生息资产规模稳健增长，净息差持续提升等因素
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