奥巴马称全球原油供给足以让各国减少购买伊朗石油 2012年03月31日 他将密切关注局势，以确保市场能够继续适应减少从伊朗购买原油和石化产品

丹麦财政大臣表示欧盟征收金融交易税基本不现实 2012年03月31日 尽管有一些国家对征收金融交易税表示支持，但也有一些国家很明显对此表示怀疑。我认为，通过征收金融交易税来作为欧盟的收入来源基本上是不现实的