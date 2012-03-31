- 2012年03月31日越南的财政部门在贷款质量和资金分配等方面面临高风险。为避免危机再次发生，越南政府应努力确保提高资本分配效率，为金融稳定增长奠定基础
- 2012年03月31日新鸿基地产股票在30日复牌后开盘即暴跌15%，全天低开低走，放量大跌，收盘报96.5港元，较前一交易日下跌13.14%，创14年公司股价单日最大跌幅。这家香港最大地产公司的市值也在一天之内蒸发382亿港元，多家投行机构下调新鸿基地产评级
- 2012年03月31日成品油涨价形成的连锁反应将逐渐增加，将逐渐延伸到其他行业，国内物价仍存在上涨预期
- 2012年03月31日中国民生银行股份有限公司境外设立首家分行－香港分行周五开业
- 2012年03月31日尽管今年一季度A股市场呈现震荡筑底的态势，但个股市场表现十分活跃
- 2012年03月31日未来全球航运业将继续面临全球洗牌、破产、并购、兼并加剧的局面
- 2012年03月31日他将密切关注局势，以确保市场能够继续适应减少从伊朗购买原油和石化产品
- 2012年03月31日上海市华荣律师事务所许峰律师称，该所已发起对ST昌鱼投资者的维权征集，因ST昌鱼虚假陈述而造成损失的投资者可依法提起索赔。
- 2012年03月31日国税总局局长肖捷表示，现行的消费税政策还需要不断完善，包括消费税的征收范围、适用的税率等，都有待进行合理调整。
- 2012年03月31日中国银行国际金融研究所副所长宗良近日接受媒体采访时指出，推进资产证券化是适应当前金融改革的重要举措，有利于优化金融体系，缓解银行资本压力，实现直接融资和间接融资的逐步平衡，对经济和金融市场的长期稳定发展很有意义。
- 2012年03月31日一笔旧债令推进中的*ST天目重组之旅变向，公司无奈于今日宣布重组事宜搁浅。而在去年12月16日完成第二次举牌的诚汇投资，由于依照规定至今无法进行反向操作，恐怕将遭受更大的打击。
- 2012年03月31日目前，基金信息披露平台上积累了基金电子信息披露文档51万份。投资者可在证监会网站上查到950余只基金的定期报告、净值公告、部分临时公告的相关信息
- 2012年03月31日美国股市周五收盘走高，受乐观的消费者支出数据提振。道琼斯指数和标准普尔500指数第一季度均创下有史以来同期最大点数涨幅
- 2012年03月31日截至上年末，工、建、农、中四大行平台贷款余额分别为6800亿、 4298亿、3997亿、3949亿，共计1.9万亿
- 2012年03月31日尽管有一些国家对征收金融交易税表示支持，但也有一些国家很明显对此表示怀疑。我认为，通过征收金融交易税来作为欧盟的收入来源基本上是不现实的
- 2012年03月31日北京市地税局为开展即将在北京实施的营业税改增值税试点工作，早在2月份就已经挑选了5万家企业进行营改增典型调查，而且调研的企业不仅涉及已经在上海试点的行业，而且涵盖了营业增九大税目的全部行业。
- 2012年03月31日有接近承销商的消息人士透露，拿到批文后，人民网预计于清明节小长假后展开招股路演
- 2012年03月31日郭氏兄弟被香港廉政公署怀疑涉嫌触犯违反贿赂条例而拘捕，虽然29日晚已被保释，但仍须依照廉署的要求接受调查
- 2012年03月31日双酚A是一种广泛用于塑料制造的化学物质，婴儿奶瓶、饮料瓶等塑料容器及包装物中大多含有这一物质。双酚A是否危害健康尤其是儿童健康的争论由来已久。许多科学家认为，双酚A在体内可能会发挥类似雌激素的作用，扰乱人体内的代谢过程
- 2012年03月31日有关负责人表示，去年基金投资者赔钱是由于系统性风险所致，监管部门在监管上并没有放松。“相信随着经济的回暖，基金的赚钱效应会显现出来，请大家对基金要有信心。”
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