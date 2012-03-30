- 2012年03月31日在去年基金整体亏损5000亿元的同时，基金公司却收取管理费288.64亿元，较2010年仅下降4.83%
- 2012年03月31日中国保监会副主席陈文辉日前在2012年一季度保险财会例会上指出，资本约束和资本补充是偿付能力监管和偿付能力管理的重要内容，做好资本补充对于保险行业保持快速健康可持续发展，保护被保险人利益具有非常重要的意义。
- 2012年03月31日证监会明确重组后存在未弥补亏损情形的监管要求上市公司资本公积金不得用于弥补亏损
- 2012年03月31日对重组后未弥补亏损上市公司提出监管要求
- 2012年03月31日因投资收益减少，在营收增长的同时，北京城建2011年净利润下滑近3成。拟每10股派发现金股利2元。
- 2012年03月31日该模板还覆盖了所有类型基金品种在所有时间点的披露要求,在基金品种上,模板考虑了货币市场基金、预期风险收益不同的分级基金、因费用项目或费率不同的分类别基金、QDII基金、普通封闭式基金和普通开放式基金的披露要求。
- 2012年03月31日关闭原因是，最近微博客评论跟帖中出现较多谣言等违法有害信息，将进行集中清理
- 2012年03月31日杜金富提出，要全面推行风险为本反洗钱工作方法
- 2012年03月31日截至30日本周最后一个交易日，沪市流通市值报127720亿元，一周减少3．57％；深市流通市值报44915亿元，一周减少5．90％。同期，沪市总市值报154942亿元，一周减少3．39％；深市总市值报69763亿元，一周减少6．07％
- 2012年03月30日中国五矿化工进出口商会会长徐旭表示，中国铁矿石现货交易平台将于5月8日正式运行
- 2012年03月30日根据国家相关法律规定，上海出租汽车运价调整必须经过严格的法定价格听证程序。近期上海出租汽车运价不作调整。
- 2012年03月30日叶青表示，这两份文件草案基本去年已经成形，一直在征求各部委意见，等待合适时机出台，最迟不会超过今年7、8月
- 2012年03月30日瑞银表示，短期内新鸿基地产的股价将跌至较其每股资产净值折价30%-40%，考虑到瑞银估计的每股资产净值为147.90港元，因此折价40%，该股将跌至89港元。另外，多间大行均发表报告，下调新地投资评级及目标价。
- 2012年03月30日进境旅客仍可免税携带进境价值人民币5000元的自用物品，个人邮寄进境物品免税额度也未作调整
- 2012年03月30日中央政府宏大的保障性住房建设目标已基本实现，但实际意义不大。保障房建设不足30%真正属于新建保障房，估计可能有大量其他已建房被重新划归为保障房。其中，工厂、大学宿舍、新城开发、甚至政府部门新建机关宿舍都被归类为保障房。
- 2012年03月30日
- 2012年03月30日渣打银行发布报告显示，开发商对房屋销售信心小幅回升，降价10-20%明显有助于刺激需求。开发商预期房屋售价还会下降，最高降幅将达到20%。
- 2012年03月30日渣打银行发布报告称，预测3月份CPI同步涨幅为3.2%，同时，维持2012年第三季度CPI同比涨幅最低为1.5%、全年平均涨幅2%的预测。
- 2012年03月30日乘坐距离超过3公里的乘客燃油附加费标准由现行的2.00元/运次调整为3.00元/运次，乘坐距离在3公里以内的乘客不收取燃油附加费
- 2012年03月30日由于车队已欠中石化油款400余万元，中石化已于3月22日停止供油，车辆已到“无油可加”的境地。但“无油可加”只是导火索，更关键的是自2008年以来，车队本应得到的交通运输行业油价补贴专项资金一直被挤占和截留，4年共计超1041万元
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