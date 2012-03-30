东莞大朗镇7成公交车因高油价停运 2012年03月30日 由于车队已欠中石化油款400余万元，中石化已于3月22日停止供油，车辆已到“无油可加”的境地。但“无油可加”只是导火索，更关键的是自2008年以来，车队本应得到的交通运输行业油价补贴专项资金一直被挤占和截留，4年共计超1041万元