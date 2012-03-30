- 2012年03月30日由于车队已欠中石化油款400余万元，中石化已于3月22日停止供油，车辆已到“无油可加”的境地。但“无油可加”只是导火索，更关键的是自2008年以来，车队本应得到的交通运输行业油价补贴专项资金一直被挤占和截留，4年共计超1041万元
- 2012年03月30日六大螺旋藻品牌被曝出“重金属铅含量超标”，30日上午，国家药监局公布检查结果称，仅有“康特力斯”一个品牌被检验出不符合国家标准，其他5大品牌均检验达标。分析称，奥妙在于各方对产品的检测标准选取不一。
- 2012年03月30日工信部部长苗圩介绍说，宽带普及工程2012年的主要阶段性目标包括：新增光纤入户覆盖家庭超过3500万户；使用4M及以上宽带接入产品的用户超过50%；新增固定宽带接入互联网家庭超过2000万户等。
- 2012年03月30日工信部部长苗圩介绍说，宽带普及工程2012年的主要阶段性目标包括：新增光纤入户覆盖家庭超过3500万户；使用4M及以上宽带接入产品的用户超过50%；新增固定宽带接入互联网家庭超过2000万户等。
- 2012年03月30日
- 2012年03月30日北京风景伟业房地产有限公司法定代表人及下属骗取16人共计730余万元。30日上午，北京第一中级人民法院一审以合同诈骗罪判处李凤景及其销售经理卢连洁无期徒刑，该公司财务总监杨萍被法院以合同诈骗罪判处有期徒刑10年
- 2012年03月30日以暂定税率的方式，降低部分能源原材料进口关税，降低部分与人民群众生活密切相关生活用品的进口关税，降低初级能源原材料及战略性新兴产业所需国内不能生产或性能不能满足需要的关键零部件进口关税。
- 2012年03月30日此次，本田在华共召回2.46万台思威。今年以来，东风本田已发布四次召回
- 2012年03月30日她所在的政党全国民主联盟已经记录了近几周来一系列的竞选问题，包括威胁候选人、破坏该党的资料，以及包括缅甸官员做出或怂恿的一些违规行为
- 2012年03月30日李礼辉表示，净息差的改进不仅取决于银行内部资产结构进一步的优化，还要取决于宏观经济形势的好转。
- 2012年03月30日平均来说，2月经销商以12%的折扣率在中国销售S级轿车，3月份该折扣率已降至8%。我们会进一步降低折扣至5%左右的区间
- 2012年03月30日李宁2011年净利急剧下滑，库存拖累，转型道路步履维艰，股价跌至近2月来最低点
- 2012年03月30日2012年，厦门空港计划实现营业收入10.5亿元，营业成本为5.2亿元
- 2012年03月30日西班牙全国大罢工，又重蹈去年的希腊一幕，但从德国央行的态度看，他们不可能指望额外待遇，只能坚持财政紧缩到底
- 2012年03月30日此次药品价格调整共涉及53个品种，300多个剂型规格，平均降幅17%
- 2012年03月30日工商银行2011年年报称，其全年主承销各类债务融资工具 2901亿元，稳居境内市场第一。而券商中承销大户中信的股债承销总金额也不过1700多亿元。
- 2012年03月30日毛利率下降，海螺型材2011年净利下滑近5成，拟每10股派送现金红利0.5元。但预告2012年一季度业绩将有约3倍同比涨幅。
- 2012年03月30日2011年第4季度公司实现收入5.63亿元，同比上升37%，环比下降59%，实现净利润1.58亿元，同比上升101%，环比下降46%
- 2012年03月30日中国银行成为唯一一家达到银监会新监管标准的大型商业银行
- 2012年03月30日铅锌价格的下跌和经营费用的上升导致公司增收不增利
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