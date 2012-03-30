- 2012年03月30日受益于高效清洁发电设备、工程及服务销售收入持续增长，4季度营业收入创3年新高
- 2012年03月30日
- 2012年03月30日潍柴动力净利润已连续三个季度持续下滑
- 2012年03月30日公司四季度营收、净利润两项数据同比下降、环比上升，毛利率创三年新高
- 2012年03月30日公司投资收益丰厚，2011年全年，公司实现投资收益31.9亿元，比上期数增加了87.08%
- 2012年03月30日作为零售行业领头羊的招商银行，所遇到天花板或更多折射出行业的共性问题
- 2012年03月30日有色金属价格走低，加以环保风暴冲击，中金岭南盈利能力减弱
- 2012年03月30日因子公司葫芦岛有色持续亏损，房地产业务下滑，中国中冶2011年业绩降2成。2011年度拟不进行利润分配。
- 2012年03月30日目前传统业务仍是公司营收支柱，未来将重点加大数字出版投入
- 2012年03月30日随着化肥价格的回落，公司业绩明显下滑
- 2012年03月30日从容投资吕俊就“分手事件”召开发布会，会上昔日并肩好友情意全然不再，吕俊痛陈姜广策任职从容投资还接私活，分心分内工作违反违劳动法，并将保留通过法律手段起诉的权利
- 2012年03月30日民生银行职工监事薪酬仅次于该行董事长和行长，高于多位副行长。此前，财政部明确规定严格控制银行高管薪酬水平，但职工监事不在限薪之列。
- 2012年03月30日工商银行鄂尔多斯市伊煤路支行在客户办理个人贷款业务时要求客户缴纳占贷款比例8%左右的高额个人融资顾问费等。
- 2012年03月30日质检总局表示，此次被通报的135批次进口不合格食品、化妆品，均已依法做退货、销毁或改作他用处理，未在国内市场销售。
- 2012年03月30日截至2011年末，金融机构对中小企业贷款余额21.8万亿元，同比增长18.6%，增速比大型企业贷款高7.1个百分点。其中，小企业贷款余额10.8万亿元，同比增长25.8%，增速分别高于大型和中型企业贷款14.2和12.5个百分点。
- 2012年03月30日李嘉诚表示并不担心香港的楼价会下跌，但希望政府兴建居屋时要衡量对楼市的冲击。
- 2012年03月30日4月1日起，重庆全市禁止明码标价或实际零售价格超过1000元/条的卷烟。重庆市烟草专卖局有关负责人证实，严查“天价烟”是国家烟草专卖局组织的统一行动
- 2012年03月30日4月1日起，重庆全市禁止明码标价或实际零售价格超过1000元/条的卷烟。重庆市烟草专卖局有关负责人证实，严查“天价烟”是国家烟草专卖局组织的统一行动
- 2012年03月30日个别学生因为胃肠道功能紊乱发生呕吐，造成现场所有学生情绪异常焦虑、紧张，使他们产生心理暗示，并形成不舒服的感觉。仍有7名学生在医院接受治疗，学生及学生家长情绪已经平稳下来，八步小学课教秩序一切正常
- 2012年03月30日香菜去年最低的时候零售价每斤还不足5毛钱，今年种香菜的很少导致价格蹿高。再者，现在新一茬香菜还没长成，过几天天气暖和了，价格也许会慢慢降下来。
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