黑莓手机在加拿大出货量首次低于苹果公司iPhone 2012年03月30日 上财年第四季度（今年3月3日结束）公司营业收入为42亿美元，环比减少19％，同比减少25％。这也是该公司营业收入连续第五个季度没有达到预期