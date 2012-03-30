- 2012年03月30日截止收盘，沪指报2262.79点，涨10.63点，涨幅0.47%，成交560亿元；深成指报9410.26点，跌7.97点，跌幅0.08%，成交510亿元。
- 2012年03月30日今年要加大公租房建设，争取开工1万套，当年配租1万套。
- 2012年03月30日中民慈善捐助信息中心副主任刘佑平表示，对于陈光标的慈善爱心，他个人一直很敬佩，但陈光标的一些慈善方式，确实有需要改进的地方。对于陈光标“出局”的具体原因，刘佑平表示不便透露
- 2012年03月30日实施并轨之后，根据有关政策，同样的房源，既可以用作廉租房，也可用作公租房；资金既可以用作廉租房的筹措，也可用于公租房的建设；两类保障房的管理、运营也实施并轨。
- 2012年03月30日中国应逐步减少对金融机构、产品市场准入的实质性限制。不能歧视民营资本及以信托方式集聚的民间资本入股各类金融机构，真正允许并且鼓励民间资本投资国内任何金融机构。
- 2012年03月30日三家公司周四在香港停牌。因审计问题，推迟业绩发布。
- 2012年03月30日中国远洋第四季度亏损达50多亿
- 2012年03月30日上财年第四季度（今年3月3日结束）公司营业收入为42亿美元，环比减少19％，同比减少25％。这也是该公司营业收入连续第五个季度没有达到预期
- 2012年03月30日受到国际油价高位及炼油利润亏损严重影响，3-4月主营炼厂检修逐步增多，山东地炼4月份的加工量预计也会保持在低位状态，预计4月原油日加工量将继续下滑
- 2012年03月30日国际货币基金组织最新公布的报告，由于国际金价在今年2月重回高位，全球多家央行在当月大幅减持黄金储备，国际金价近期可能面临更显著的下行压力。
- 2012年03月30日全国社会保险基金监督暨企业年金工作座谈会要求，2012年的社会保险基金监督和企业年金工作要坚持稳中求进的总方针，着力加强制度建设和机制创新，重点做好七方面的工作。
- 2012年03月30日从容投资称，事件属于姜广策个人的过错，但对其公司声誉产生不良影响，其自己也是受害者，并已经在流程上修补了漏洞，而真相已经“告之大家”，相信与否请投资者自行判断。
- 2012年03月30日青岛啤酒稳定增长的业绩，是其连续13年实施现金分红的基础。
- 2012年03月30日毛利率下降，费用高企，虽然全年净利润微增9%，但冀东水泥业绩已经连续三个季度下滑，低于市场预期。公司2011年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
- 2012年03月30日海油工程2011年净利润增长1.14倍
- 2012年03月30日2011年对于该公司而言可谓多事之秋，长城开发所处行业供应链危机导致出货量急速减少
- 2012年03月30日万向德农销售收入同比增长出现下降，但净利润却突飞猛进涨幅近一倍。
- 2012年03月30日李梦南因涉嫌故意杀人罪被刑拘。对于李梦南是否存在精神问题，负责处理此案的南岗公安分局刑警大队大案中队中队长王海龙表示，犯罪嫌疑人表达清楚，家属也没有反映他有其他疾病
- 2012年03月30日在顾春芳出走之前的3月1日，顾春建在顾春芳的家里和她有过短暂交流，“聊了没多久，有小贷公司的人找她，她就走了”，而在2月份那段时间很多债权人都在找顾春芳
- 2012年03月30日据了解，张明显是从位于10层的办公楼跳楼自杀的，现场已被警方封锁，具体原因暂时不详
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